האסטרולוגיה מנבאת: מה צפוי באביב 2026?

על אברהם אבינו נאמר שהיה חוזה בכוכבים - מאז אדירי התורה בדורות רבים מתלבטים ומתחבטים בחכמת הכוכבים והמזלות, יש שדרשו לשבח ויש להיפך.

כדור הארץ מקיף את השמש כ-365 ימים בשנה העוברת דרך 12 המזלות. מפת השמים מחולקת בעצם ל 12 חלקים - ואירוע המתרחש בכל אחד מהחלקים מושפע בדרך אחרת מהכוח המוביל.

בתקופות שבהם רב הנסתר על הנגלה - לאנשים יש נטיה לחפש את העתיד הצפון בין המסתורין, ולמרות הידיעה שאין בימינו נבואה ואף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה בעתיד, חכמת האסטרולוגיה חיה וקיימת.

למעשה, אנו נמצאים כעת בעיצומו של מזל קשת, המזל הרביעי מבין שלושת מזלות האש והוא חל על אנשים שנולדו בין 22 בנובמבר ל-21 בדצמבר בערך.

חודש כסלו, החודש המאיר שבו אנו חוגגים את חג החנוכה, קשור באופן מהותי למזל קשת. המצווה המרכזית בחנוכה היא הדלקת הנר, ומכאן נובעת ההשפעה המרכזית ביותר על ילידי המזל: יסוד האש.

האש, על פי חכמת המזלות, משקפת את השלהבת התמידית הפונה כלפי מעלה.

זהו סודם של בני מזל קשת: הם מלאים בשאיפות בוערות, אינם מסתפקים בקיים, ועיניהם נשואות תמיד אל האופק הרחוק. יסוד האש הזה הוא המניע אותם לחפש ידע, לחקור אופקים חדשים, ולהדליק בתוכם את האור שמביא ברכה ושפע לעולם.

התחזית לבני מזל קשת: אומץ, אמונה והרכבת שיוצאת

אלו שנולדו במזל קשת, המלצת השבוע עבורם היא לנסות טקטיקה מרעננת, פתחו דף חדש גם כלפי אנשים שכבר מכירים אתכם, ואל תחששו להצהיר בגלוי על כוונותיכם.

דווקא השקיפות הזו תפתיע, ותתקבל במלוא הפרגון, במקום חשדנות.

אתם עומדים ממש על סף תקופה חדשה ומשמעותית, הדורשת מכם מינון גבוה של אומץ ואמונה בדרך. כדי לעבור נכון, עליכם להשקיע מאמץ בהגדרה מדויקת יותר של השאיפות המקצועיות והאישיות.

התארגנות מחודשת ושינוי הרגלים המתאימים יותר לסגנון החיים העדכני שלכם – עומדים בפתח. למרות הלחץ המובנה, נסו לא לדאוג יותר מדי. השבוע מומלץ במיוחד להקפיד על פעילות גופנית קבועה – ריקוד או הליכה – שתשחרר את המתח הנפשי. זכרו: השלמת התכונות שלכם נמצאת במזל תאומים, המביא קלילות ותקשורתיות.

הזווית הבינלאומית:

להמחשה נשתמש בשתי תופעות שמתרחשות בתקופה זו

1. כניסה כפולה למזל טלה והכוח הבלתי ניתן לעצירה

מעברם של סטורן - שבתאי, המייצג סדר, מבנים נוקשים ומגבלות ונפטון - המייצג אשליה, התמוססות גבולות ובלבול - אל מזל טלה - המזוהה אסטרולוגית עם כוכב מאדים הנוטה אל המלחמה והיוזמה - הוא קריטי.

מזל טלה נתפס כמזל חזק, יוזם ומוקצן. הוא גם המזל הפותח את גלגל המזלות.

ההשפעה המשולבת: כששני כוכבים כבדים ואיטיים כאלה נכנסים לטלה, המשמעות היא שקונפליקטים עשויים להיות מבוססים על אידיאולוגיה מבלבלת או מעורפלת (נפטון), אך ברגע שהם יוצאים לדרך, יהיה להם מבנה קשיח ובלתי מתפשר (סטורן) – קרי, עימות קשה שיש קושי לסיים אותו.

להמחשה ניקח את הדוגמה סין-יפן: חילופי המהלומות הדיפלומטיות הם איתות מוקדם של כניסת טלה. זוהי יוזמה (טלה) של יפן לקבוע מבנה חדש (סטורן) שבו הגבולות לא מטושטשים יותר (נפטון).

2. אורנוס לתאומים: המפתח למעורבות ארה"ב והתקשורת

הכניסה של אורנוס - השינוי הפתאומי והמהפכה למזל תאומים (המייצג תקשורת, תנועה, בריתות וארה"ב) היא המרכיב החשוב ביותר מבחינה גלובלית:

ארה"ב ובריתות: תאומים מייצג במובנים רבים את ארה"ב. הכניסה של אורנוס לשם מעידה על שינוי פתאומי ודרסטי במדיניות החוץ והתערבות מהפכנית שאינה צפויה. זו המפה האסטרולוגית המצדיקה את המעורבות האמריקנית האפשרית במלחמה.

התחממות תקשורתית: אורנוס בתאומים גם מצביע על התפרצות רשתות המידע והתקשורת.

הקשר הישראלי

בכל פינה ישנה מתיחות ביטחונית, לא רק במזרח הרחוק, החל מהודו מול פקיסטן, ארה"ב מול ונצואלה, סעודיה מול איראן, כל זה לצד מלחמת רוסיה אוקראינה וכמובן המתיחות הביטחונית בישראל ושכנותיה.

לפני האביב, ניתן לצפות לזינוק דרמטי במלחמת המידע, לוחמה פסיכולוגית ופרסומים טעונים, שישמשו תירוץ או מאפיין שיזרז שינוי בינלאומי

מה הכוכבים אומרים על ראש הממשלה?

ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא יליד מזל מאזניים עם אפיונים של מזל קשת, הכוכבים שבתאי ונפטון בבית השישי של מאזניים (מזל דגים) מעניקים לו חמלה ורוב הסיכויים הם שהוא אכן יקבל חנינה לצד המשך התמודדות בזירה הפוליטית גם אם התהליך יהיה קצת מורכב ומתיש סביר להניח שמזלו הטוב יגבר.