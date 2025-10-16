כיכר השבת
המערכת הישראלית שמשדרגת את הצי הימי במזרח הרחוק במיליוני דולרים

חברה ישראלית השלימה אספקה והתקנה של מערכת הגנה ימית מפני איומים על גבי כלי שיט של צי אסיאתי, במסגרת הרחבת פרויקט בהיקף של מיליוני דולרים | לאחר שלוש שנות פעילות מבצעית מוצלחת, בחר הצי להצטייד ביחידות נוספות להגנה מפני רחפנים וכטמ״מים — בטווחים של למעלה מ־15 ק״מ ובתנאי ים קיצוניים (טכנולוגיה)

הפלגה של ספינות סער 6 במרחב ים סוף (צילום: אתר צה"ל)

חברה ישראלית בשם MCTECH RF Technologies, המתמחה בייצור מערכות מבוססות טכנולוגיית RF לניטרול איומים, הודיעה על אספקה והתקנה של מערכת נוספת מדגם MC-Bluewave D360 V4 על גבי ספינת קרב של צי ימי באחת ממדינות המזרח הרחוק.

המהלך מהווה חלק מהרחבת פרויקט הגנה אווירית־ימית שנמצא בעיצומו זה שלוש שנים, במטרה לשפר את כיסוי ההגנה מפני רחפנים וכטמ״מים.

לדברי החברה, ההחלטה להרחיב את ההצטיידות התקבלה לאחר תקופה ארוכה של פעילות מבצעית, שבה המערכות הישראליות הוכיחו יעילות גבוהה, אמינות ועמידות בתנאי ים מאתגרים במיוחד. בעקבות ההצלחה, הוזמנו עשרות יחידות נוספות של המערכת, בהיקף כולל של מיליוני דולרים, שיותקנו על ספינות נוספות בצי המקומי.

מערכת ה־Bluewave D360 מספקת פתרון מקיף להגנה מפני רחפנים, ומבוססת על שילוב טכנולוגיות סיגינט, גילוי, מעקב ושיבוש בתצורת כיסוי של 360 מעלות. היא מסוגלת לזהות ולהתמודד עם איומים אוויריים בטווחים העולים על 15 קילומטרים, גם באזורים בעלי הפרעות אלקטרומגנטיות גבוהות.

עידו בר עוז, סמנכ"ל החברה, אמר כי "העובדה שהמערכות שלנו מגינות על כלי שיט מבצעיים באחד האזורים הרגישים והמורכבים בעולם, מהווה הוכחה ליתרון הטכנולוגי הישראלי". לדבריו, החברה צפויה להשיק בדצמבר הקרוב גרסה משודרגת של המערכת, הכוללת חידושים מבצעיים שפותחו על בסיס ניסיון מצטבר מהשטח.

1
השאלה אם המערכות שלנו לא מגיעות אחר כך לאוייבים שלנו? והם לומדים איך לפגוע בנו
יחיאל

