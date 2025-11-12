כיכר השבת
הקצינה המוסלמית שהסתירה את גיוסה | זו המועמדת להחליף את דו"צ בערבית

אלוף משנה אביחי אדרעי פורש מתפקידו כדובר צה"ל בערבית, וסגניתו, רב-סרן אלה ואויה, המוכרת כ"קפטן אלה" צפויה להחליפו | הקצינה המוסלמית שהסתירה את גיוסה לצה"ל ונחשבת לדמות בולטת בזירת ההסברה הערבית (חדשות צבא)

רב סרן אלה ואויה (צילום: מאת Israel Defense Forces - https://www.facebook.com/CaptainEllla, CC BY-SA 4.0)

אלוף-משנה אביחי אדרעי, ראש תחום תקשורת בערבית בחטיבת דובר , צפוי לסיים את שירותו הצבאי לאחר כמעט שני עשורים בתפקיד. פרישתו, נחשבת לאובדן משמעותי בזירה ההסברתית של ישראל, שבה הצליח לבנות מערך תקשורת ערבית והפך לדמות מוכרת במזרח התיכון.

המועמדת המובילה להחליפו היא סגניתו, רב-סרן אלה ואויה, המוכרת בעולם הערבי בכינוי "קפטן אלה". ואויה (36) נולדה בקלנסווה למשפחה מוסלמית, התגייסה לצה"ל ב-2013 כמתנדבת והייתה החיילת הראשונה מהמשולש. בשל רגישות המעמד הסתירה את שירותה מבני משפחתה ומהסביבה.

במהלך שירותה סיימה טירונות כחיילת למופת פלוגתית, זכתה באות מצטיין הנשיא במהלך קורס הקצינים, ובשנת 2018 קיבלה אות מצטיין מראש אגף המבצעים. במהלך שירותה השתתפה במבצעים רבים, בהם "צוק איתן", אינתיפאדת היחידים, "חגורה שחורה", "מגן צפוני", "שובו אחים" ומלחמת חרבות ברזל.

כקצינה בדובר צה"ל, ואויה זיהתה את הרשתות החברתיות כערוץ המרכזי להשפעה על הקהל הערבי ויצרה ב-2019 את מותג ההסברה "קפטן אלה", סדרת סרטוני הסברה בהם היא מציגה את עמדות צה"ל, כולל נרטיבים על חמאס והמשטר באיראן. במסגרת תפקידה היא עוסקת בקשרי צה"ל עם הקהל הערבי, פנים-ארצי, מדינות ידידות ואפילו מדינות אויב.

אמש (שלישי) היא פרסמה סרטון על הדר גולדין, שם הדגישה את ערכי צה"ל ותיארה את השבתו לאחר 11 שנים "שם חרוט בלבבותינו" וכסמל לאומץ, אחריות וערכים. קפטן אלה ציינה כי השבת חטופים היא "שבועה ועתודה לנאמנות ואנושיות" והדגישה כי מדובר ב"חובה קדושה של צבא המאמין בקדושת האדם".

