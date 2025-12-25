רצועת עזה בערה: הכוחות השמידו קילומטרים של מנהרות | תיעוד

תוואי תת קרקעי שהושמד על ידי הכוחות (צילום: דובר צה"ל)
כוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 252 פועלים בחודשים האחרונים במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה להשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע במרחב ג'באליה, בית חאנון ובית להיא.
במהלך פעילותם, הכוחות חיסלו עשרות מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב והיוו איום מיידי. בנוסף השמידו הכוחות בשיתוף עם לוחמי יהל"ם יותר מארבעה קילומטרים של מנהרות, ששימשו את ארגון הטרור חמאס לפעילויות טרור.
תיעוד מתוואי תת קרקעי שנאטם על ידי הכוחות (צילום: דובר צה"ל)
הכוחות גם איתרו כ-10 פצצות מרגמה, שהוסתרו בתוך שמיכת ילדים בבית מגורים במרחב בית חאנון.
