פעילות תת קרקעית רצועת עזה בערה: הכוחות השמידו קילומטרים של מנהרות | תיעוד כוחות צה"ל חיסלו עשרות מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב והיוו איום מיידי | בנוסף השמידו הכוחות יותר מארבעה קילומטרים של מנהרות, ששימשו את ארגון הטרור חמאס לפעילויות טרור (צבא ובטחון)