כיכר השבת
פעילות תת קרקעית

רצועת עזה בערה: הכוחות השמידו קילומטרים של מנהרות | תיעוד

כוחות צה"ל חיסלו עשרות מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב והיוו איום מיידי | בנוסף השמידו הכוחות יותר מארבעה קילומטרים של מנהרות, ששימשו את ארגון הטרור חמאס לפעילויות טרור (צבא ובטחון)

תוואי תת קרקעי שהושמד על ידי הכוחות (צילום: דובר צה"ל)

כוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 252 פועלים בחודשים האחרונים במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה להשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע במרחב ג'באליה, בית חאנון ובית להיא.

במהלך פעילותם, הכוחות חיסלו עשרות מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב והיוו איום מיידי. בנוסף השמידו הכוחות בשיתוף עם לוחמי יהל"ם יותר מארבעה קילומטרים של מנהרות, ששימשו את ארגון הטרור חמאס לפעילויות טרור.

תיעוד מתוואי תת קרקעי שנאטם על ידי הכוחות (צילום: דובר צה"ל)

הכוחות גם איתרו כ-10 פצצות מרגמה, שהוסתרו בתוך שמיכת ילדים בבית מגורים במרחב בית חאנון.

הפצצות שאותרו מתחת לשמיכת ילדים (צילום: דובר צה"ל)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר