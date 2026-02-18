לראשונה בצה"ל: רס"ן ר' נכנסת לפקד על ספינת טילים 

דובר צה"ל הודיע הערב (רביעי) כי מחר רס"ן ר' תיכנס לתפקיד מפקדת סטי"ל, ותהיה האישה הראשונה בצה"ל לעשות זאת. רס"ן ר' התגייסה בשנת 2016 לקורס חובלים ומאז מילאה שורת תפקידים משמעותיים בחיל הים, בהם קצינת נשק וסגנית מפקד סטי"ל, וכן פיקדה על כלי בט"ש מסוג דבורה בפלגה 916.

ספינת הטילים אשר ר' עוברת לפקד עליה, לקחה חלק משמעותי במלחמה והשתתפה בפעילויות מבצעיות מורכבות: בהן מבצע חץ הבשן במסגרתו הותקף הצי הסורי, חיסול ממלא מקומו של ראש ממשלת חמאס בעזה ואחראי תיק הכספים, חיסול בכיר ביחידה האווירית (127) של חיזבאללה, סיוע באש ובתצפית של הכוחות המתמרנים בלבנון ויירוט איומים אוויריים במסגרת הגנת השמיים.

מפקד זרוע הים, אלוף דוד סער סלמה, אמר לרס"ן ר': "הבחירה בך היא בחירה מקצועית שמבטאת מצוינות, מנהיגות, אחריות ואומץ לב, אותם הוכחת פעם אחר פעם בים סוער. חיל הים, צה"ל ועם ישראל גאים בך".