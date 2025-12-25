כיכר השבת
התחום בו ישראל נמצאת "במקום השני בעולם": הצהרת רה"מ במטה השב"כ

ראש הממשלה השתתף בכנס בכירי מערכת הביטחון והחוץ במטה השב״כ | במהלך הביקור אמר נתניהו לבכירים: "אנחנו משקיעים תוספת של 350 מיליארד שקל בעשור הקרוב, זה יגע כמעט בכל הגופים כאן" | עוד הצהיר רה"מ: "אנחנו במקום השני בעולם בקבלת השקעות חוץ" (צבא ובטחון)

דברי נתניהו בכנס (צילום: ידאו (עלה לשרת): רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ)

ראש הממשלה השתתף הבוקר (חמישי) בכנס בכירי מערכת הביטחון והחוץ במטה השב״כ, אותו מובילה נציבות שירות המדינה.

במהלך הביקור אמר נתניהו לבכירים: "אנחנו משקיעים תוספת של 350 מיליארד שקל בעשור הקרוב, זה יגע כמעט בכל הגופים כאן, כדי לעשות את ישראל מדינה מאוד מאוד חזקה, מאוד מתקדמת ומאוד, ככל הניתן, עצמאית".

נתניהו בביקור (צילום: מעיין טואף\לע"מ)

"אנחנו במקום השני בעולם בקבלת השקעות חוץ באופן אבסולוטי", הצהיר ראש הממשלה בהמשך דבריו. "ארה״ב, אנחנו ואחר כך גרמניה, ואנחנו צריכים להגיע למצב דומה ב-AI. אני בטוח שאנחנו יכולים לעשות את זה, ואנחנו חייבים לעשות את זה".

לדבריו, "מעבר ליצירת הבריתות והחימושים שאנחנו צריכים והפיתוח של המערכות והשילוב בין המשרדים - אתם צריכים להביא את האנשים הכי טובים. אתם צריכים להילחם על האנשים האלה".

"אתם חייבים להיות מסוגלים ואתם חייבים לקבל את החופש לעשות את זה, לעבור את כל המשוכות המטורפות האלה למינויים, שהן כולן בירוקרטיות וכולן נשלטות על ידי יועצים משפטיים שמסכלים אותם חדשות לבקרים", סיכם נתניהו. "את זה אנחנו צריכים לשבור, כי אחרת לא יהיה לנו את הכוחות שיובילו את השינוי הזה״.

תוכן שאסור לפספס:

1
בתחילת הדיבור ביבי נראה עייף וכבוי, ופתאום באמצע כשמדבר על תכניות עתידיות אזי הוא מקבל אנרגיה ומדבר בהתלהבות
אריה

