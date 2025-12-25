כוחות צה"ל ירו הלילה למוות בבדואי ישראלי סמוך לגבול מצרים, בחשד שהיה מעורב בניסיונות הברחה מעבר לגבול. כך פרסם הערב (חמישי) הכתב איתי בלומנטל.

במשך שעות ארוכות הכוחות ביצעו סריקות באזור, אך על פי הדיווחים טרם נמצאו ממצאים חשודים. למרות האירוע החריג, במהלכו אזרח ישראלי נורה למוות, טרם יצאה הודעת עדכון מצה"ל בנושא. באוגדה 80 ופיקוד הדרום פתחו בתחקיר האירוע.

יחד עם האזרח הישראלי היה חשוד נוסף שישב לידו ברכב, ונעצר על ידי כוחות הביטחון. מעצרו הוארך אחר הצהריים בבית משפט השלום בבאר שבע עד ליום ראשון. החשוד, תושב הפזורה הבדואית בנגב, הכחיש כל מעורבות בניסיון הברחה ממצרים.

בהחלטת בית המשפט קבע השופט עמיחי חביביאן: "מעיון בתיק החקירה עולה כי החשד למעורבותו של המשיב בעבירות הברחה הינו ברף נמוך, הרי שעצם שהייתו של המשיב בתחומי שטח שהוגדר שטח צבאי סגור ובייחוד הימלטותם של המשיב והאחר מפני חיילי צה"ל, מקימה חשד למעורבות בעבירות של הברחה והן סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה".

הברחות בגבול ישראל-מצרים, בדגש על הברחות אמל"ח בעצימות גבוהה, היא תופעה שהחלה במהלך שנת 2024, במסגרתה מוברחים ממצרים לשטח ישראל ומשם לשטחי הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון ולפזורה הבדואית בנגב עשרות אלפי אמצעי לחימה. צה"ל מנסה בחודשים האחרונים למגר את התופעה המטרידה.