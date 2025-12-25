נתונים חדשים שהגיעו לידי 'כיכר השבת' חושפים את היקף השינויים הדרמטיים שביצע צה"ל במערך הגנת הגבולות ובחיל האוויר בפרט, כחלק מהפקת לקחי המלחמה.

מהנתונים עולה כי חיל האוויר העלה את רמת הכוננות הכללית שלו בלמעלה מ-250% בהשוואה למצב הכוחות בבוקר השבעה באוקטובר.

השינוי המשמעותי ביותר בא לידי ביטוי בהגדרת הייעוד של חיל האוויר; לאחר שנים רבות, אישר מפקד חיל האוויר להוסיף רשמית את המשימה "הגנת גבולות" כחלק בלתי נפרד מייעוד הזרוע. במסגרת זו, שונה שמו של להק השתתפות ומסוקים ל"להק השתתפות והגנת גבולות", וחיל האוויר הוגדר כשותף מלא כבר משלבי התכנון הראשוניים של משימות ההגנה.

בחינת רמות הכוננות במערכים השונים מצביעה על קפיצה משמעותית ביכולת התגובה המיידית. כוננות מסוקי ההתערבות רשמה את הזינוק הגבוה ביותר עם עלייה של מעל 400%, בעוד כוננות חימושי הקרב עלתה ב-275%. כוננות המסק"רים הוכפלה, ועל פי התוכנית המבצעית, טייסת מסק"רים תועבר צפונה כדי לעבות את המענה בגזרה. במטה חיל האוויר הוקם תא מבצעי חדש בשם "עוז", הפועל סביב השעון במטרה לספק מעטפת אווירית מהירה לכוחות הנלחמים.

בגזרת פיקוד המרכז בוצעה מהפכה של ממש עם הקמתו של מרכז אש פיקודי, שנועד לשפר את המהירות והדיוק בהפעלת כוח אש באיו"ש. לראשונה, מחזיק פיקוד המרכז בבנק מטרות ייעודי לתקיפות חיל האוויר – יכולת שלא הייתה קיימת לפני המלחמה. שיתוף הפעולה בין הזרועות הודק, ובמבצע "חמש אבנים" האחרון בצפון השומרון כבר יושמה התפיסה החדשה הלכה למעשה.

הלקחים מהלחימה הובילו גם לפתרונות טכנולוגיים וטקטיים לחיזוק הקשר הישיר בין הטייסים לכוחות בשטח. בין היתר, הוכנסו מכשירי טלפון לקסדות הטייסים וחולקו להם מספרי הטלפון של כלל הרבש"צים ביישובי הארץ. כיום קיימים חמישה צירים שונים להעברת מידע בזמן אירוע מתפרץ, הכוללים במידת הצורך גם שימוש ברשתות תקשורת אזרחיות.

במקביל, צה"ל הרחיב משמעותית את מערך הרחפנים. מתחילת המלחמה הוסמכו מעל 12,000 איש להפעלת רחפנים, מהם כ-8,000 בשנה האחרונה בלבד. המערך כולל רחפני איסוף, תקיפה ורחפנים למטען כבד המשמשים למענה לוגיסטי בלבנון ובעזה. לצורך כך הוקמו שלוחות הדרכה ובתי ספר ייעודיים להכשרות אלו. עוד נחשף כי כחלק מעיבוי ההגנה בגזרה המזרחית, הוקמה יחידה חדשה – עוצבת "גלעדי" (96).

השינויים במבנה הפיקודי ובזמינות הכוחות נבחנו לאחרונה בתרגיל "שאגת האריה", בו השתתפו כ-180 כלי טיס שתרגלו מעל 40 תרחישי קיצון. במהלך השעה הראשונה של התרגיל בלבד, תקף חיל האוויר 97 מטרות, כביטוי לשיפור ביכולת הסנכרון וההגנה על הגבולות.