כיכר השבת
דובר צה"ל גינה 

פורעים יהודים השליכו אבן לבית פלסטיני - ופצעו פעוטה בראשה | חמישה נעצרו

פורעים ישראלים השליכו אבנים לעבר בית פלסטיני, שברו את החלון ופגעו בפעוטה פלסטינית בראשה, כך מסר היום דובר צה"ל | צה"ל שגינה את האירוע מסר כי חמישה חשודים אותרו ונלקחו לחקירה במשטרה (חדשות) 

הפעוטה שנפגעה בראשה (צילום: דובר צה"ל, משטרה)

דובר צה"ל מסר היום (חמישי) על אירוע פשיעה של פורעים יהודים, במסגרתו ישראלים השליכו אבן לעבר בית פלסטיני ופצעו פעוטה.

לפי ההודעה של דובר צה"ל, חמישה אזרחים ישראלים תקפו בית פלסטיני בכפר סעיד באמצעות אבנים, שברו את חלון אחד החדרים ופגעו בראשה של תינוקת.

מדובר צה״ל נמסר:

"כוחות צה"ל ומשטרת ישראל קפצו במהלך הלילה (רביעי) לכפר סעיר שבחטיבת עציון בעקבות דיווח על יידוי אבנים של אזרחים ישראלים לעבר בית פלסטיני.

בנוסף, דווח על פעוטה פלסטינית שנפצעה מיידוי האבנים ופונתה לקבלת טיפול רפואי", מתארים בצה"ל.

לפי ההודעה, "בהגעת כוחות צה״ל לנקודה לא זוהו חשודים. הכוחות ביצעו תחקיר מעמיק במרחב ובהמשך, נעצרו 5 חשודים אשר נלקחו להמשך חקירה ע״י משטרת ישראל."

בצה"ל מדגישים כי "צה"ל מגנה אלימות מכל סוג וימשיך לפעול לשמירת הביטחון והסדר באזור."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר