דובר צה"ל מסר היום (חמישי) על אירוע פשיעה של פורעים יהודים, במסגרתו ישראלים השליכו אבן לעבר בית פלסטיני ופצעו פעוטה.

לפי ההודעה של דובר צה"ל, חמישה אזרחים ישראלים תקפו בית פלסטיני בכפר סעיד באמצעות אבנים, שברו את חלון אחד החדרים ופגעו בראשה של תינוקת.

מדובר צה״ל נמסר:

"כוחות צה"ל ומשטרת ישראל קפצו במהלך הלילה (רביעי) לכפר סעיר שבחטיבת עציון בעקבות דיווח על יידוי אבנים של אזרחים ישראלים לעבר בית פלסטיני.

בנוסף, דווח על פעוטה פלסטינית שנפצעה מיידוי האבנים ופונתה לקבלת טיפול רפואי", מתארים בצה"ל.

לפי ההודעה, "בהגעת כוחות צה״ל לנקודה לא זוהו חשודים. הכוחות ביצעו תחקיר מעמיק במרחב ובהמשך, נעצרו 5 חשודים אשר נלקחו להמשך חקירה ע״י משטרת ישראל."

בצה"ל מדגישים כי "צה"ל מגנה אלימות מכל סוג וימשיך לפעול לשמירת הביטחון והסדר באזור."