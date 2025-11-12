איראן מתמודדת עם הבצורת החמורה ביותר מזה מאה שנה. המצב כה חמור עד כי נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, השמיע אזהרה חסרת תקדים, לפיה אם לא יירד גשם, ייתכן שיהיה צורך לפנות את עיר הבירה טהרן, מטרופולין המונה למעלה מ-10 מיליון תושבים.

אל מול המתיחות החברתית המתגברת, פנה דובר צה"ל בפרסית, רס"ר (מיל') כמאל פנחסי, במסר ש"מגרה" את האיראנים נגד המשטר.

בהודעתו, המופנית לאזרחים הסובלים ממצוקת המים הקשה, המליץ דובר צה"ל: "אנו ממליצים לכל מי שסובל ממשבר המים לדרוש תשובות מבכירי המשטר". קריאה זו ממסדת את האסון הסביבתי למחלוקת פוליטית ישירה על אחריות הממשל. להמלצה דובר צה"ל הוסיף קריקטורה מציגה באופן סאטירי את שלושת הבכירים בהנהגה האיראנית כשהם מוצצים מים בקשיות מתוך מפה יבשה וסדוקה של איראן. המסר הוא שהמשטר מנצל ומשתלט על משאבי המים הלאומיים ומחריף בכך את משבר הבצורת ההיסטורי על חשבון אזרחי המדינה.

הבצורת מאיימת לחנוק את החקלאות והתעשייה, כאשר ענפים כבדי-מים כמו פלדה ופטרוכימיה עומדים בפני סכנת השבתה. אנליסטים סביבתיים מזהירים כי המשבר אינו רק תוצאה של הטבע, אלא של ניהול כושל כרוני של משאבי המים מצד הממשל לאורך עשרות שנים.