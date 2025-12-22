הצבא האיראני ( צילום: התקשורת באיראן המקורבת למשמרות המהפכה )

ברקע איומיה המפורשים של ארה"ב מוקדם יותר היום (שני), אזרחים איראניים שוחחו הערב עם 'חדשות 12' והביעו את חששם מפני התלקחות מחודשת בין צה"ל לצבא האיראני - התלקחות שלדבריהם עשויה לקרות בתוך ימים.

הנם תיארו את תחושות האזרח הפשוט שמבין וקורא את תמונת המצב הביטחונית הנפיצה וטענו כי הרחוב באיראן אפוף תחושות של עוני ופחד. בשיחה ל'חדשות 12' טענו אזרחים איראניים כי התרגילים הצבאיים של משטר האייתולות בימים האחרונים הם "תרגילי כח שנועדו לשרידות המשטר". אותם אזרחים הביעו תסכול עמוק מחוסר העמידה לדבריהם של המערב וישראל, לצד האזרחים שיצאו להפגנות ענק נגד המשטר - הפגנות שדוכאו באלימות קשה שכללה ירי באש חיה ובכינון ישיר כלפי מפגינים, שחלקם שילמו על אומץ רוחם בחייהם: "העם באיראן משלם את המחיר כבר שנים" טען ע', תושב הבירה טהראן: "בנובמבר 2019, בתוך שלושה ימים בלבד, נהרגו כמה אלפי בני אדם, בשתיקה תקשורתית מוחלטת". ע' הוסיף והתחייב: "אנחנו מוכנים לשלם את המחיר, בתנאי שהפעם זה יוביל לתוצאה. להמשך החיים תחת המשטר אין שום אופק לעתיד. המצב הכלכלי הולך ומחמיר מיום ליום. החברה מתפרקת. ברפובליקה האיסלאמית לא מתרחש שום שינוי לטובת העם. אנחנו חיים תחת שלטון של משטר טוטליטרי שהרג את התקווה בקרב הציבור". "בכל שנה שעוברת" הוסיף ע', "התנאים נעשים גרועים יותר מהשנה שקדמה לה ובלתי נסבלים יותר", המשיך ע'. "אנחנו זקוקים לתמיכה. זקוקים להכוונה ולגיבוי. זקוקים לארגון. בשנים 2009, 2017, 2019 ו-2022 יצאנו שוב ושוב לרחובות - אבל לא קיבלנו תמיכה".

אסירים באיראן נמלטים מבית הכלא של מתנגדי המשטר שהופצץ במהלך מבצע עם עלביא ( צילום: מהרשתות הערביות )

א', תושבת העיר השניה בגודלה באיראן - משהד, התייחסה למתיחות הביטחונית העכשווית וטענה כי משטר האייתולות חותר להכרעה מול ארה"ב וישראל: "מפני שהנחש פצוע בטהראן, הדאגה העיקרית שלנו היא מהשלמת הטכנולוגיה הגרעינית של הרפובליקה האיסלאמית והגעה לנקודת אל-חזור. התרגילים הצבאיים נועדו בעיקר להפחדה ולהרתעה, במלחמת 12 הימים, כולם הבינו עד כמה כוחה של הרפובליקה האיסלאמית היה חלול".

יירוט טילים איראניים בגבול סוריה

היא טענה כי ברחוב האיראני קיים פחד מוחשי: "העם באיראן חי כבר יותר מארבעה עשורים בפחד ובדאגה. החשש המרכזי שלנו הוא מהפיכת איראן לצפון קוריאה של המזרח התיכון. התחושה שלי היא שהרפובליקה האיסלאמית מנסה באמצעות התרגילים האלו ללכת לעימות ולהכרעה מול ישראל וארה"ב".

א' טענה כי משטר האייתולות חדור מטרה: "הם לא מתכוונים לסגת, אלא מנסים להאריך את חיי המשטר, לעבור את תקופת כהונתם של ראש הממשלה נתניהו ושל הנשיא טראמפ, ואז להרחיב מחדש את מעשי הרשע".