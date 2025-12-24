לשכת ראש הממשלה בסרטון AI חריג: נתניהו וטראמפ מפציצים באיראן

משרד ראש הממשלה פרסם הערב (רביעי) סרטון חריג בחשבון האינסטגרם של המשרד באנגלית - עם רמז ברור לאיראן, ברקע תרגילי הטיסים שביצעה והדריכות לקראת אפשרות של תקיפה מצידם בישראל.

בסרטון, שנוצר בידי בינה מלאכותית ואורכו שניות ספורות, נראים ראש הממשלה נתניהו יושב לצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טסים יחס במטוס מפציץ B2 - ששימש לתקיפת פורדו באיראן במהלך מלחמת 12 הימים.

ביום שני השבוע דווח כי ההערכה אמריקנית היא שהחשש מפני תקיפה איראנית אפשרית קרובה נגד ישראל מוגזמת, וכי איראן היא "גוף פצוע" בשעה זו שאינו להוט לקרב נוסף בטווח הזמן הקרוב.

מוקדם יותר השבוע פורסם כי גורמים בישראל עדכנו בסוף השבוע את ממשלו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כי הם חוששים שתרגיל הטילים שמבצעים בימים האחרונים משמרות המהפכה האיראניים עלול להיות הכנה למתקפת פתע נגד ישראל.

עוד דווח כי הרמטכ"ל, אייל זמיר, שוחח בימים האחרונים עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, האדמירל בראד קופר, והשמיע באוזניו את הדאגה לפיה "ישראל מודאגת מתרגיל הטילים שבו החלו משמרות המהפכה לפני כמה ימים".

"תנועות הטילים וההיערכות המבצעית שבוצעו בימים האחרונים במסגרת התרגיל עלולות לשמש גם ככיסוי למתקפת פתע", אמר הרמטכ"ל במהלך השיחה.

הנושא האיראני צפוי לעלות בפגישת נתניהו עם הנשיא טראמפ בשבוע הבא, וגורמים בישראל מטילים ספק באפשרות שטראמפ ייתן אור ירוק למתקפה אווירית נרחבת, שעלולה להביא להסלמה רחבה, בנימוק של שיקום תכנית הטילים.