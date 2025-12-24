צעקות לנתניהו במסדר; הרמטכ"ל עקץ את ראש הממשלה שישב מולו

( צילום: דובר צה"ל )

היום (רביעי) נערך מסדר הכנפיים של חיל האוויר, בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ"ל אייל זמיר ונוספים. במהלך דבריו, עקץ הרמטכ"ל את נתניהו, שישב מולו, כשאמר על חקירת אסון שמחת תורה: "אנחנו מתחקרים את עצמנו באומץ".

ראש הממשלה עצמו נשא דברים במהלך האירוע, והתייחס לכך שמדינות מעוניינות לרכוש מערכות מישראל. בקהל היו מי שקראו לעברו "ביבי הביתה" כשסיים את דבריו. הרמטכ"ל גם התייחס בדבריו למה שקדם לתחילת מלחמת "עם כלביא" באיראן. בכך פתח את נאומו. "בלילה שבין 12 ל-13 ביוני הצגתי לקבינט של ממשלת ישראל את התוכנית הסופית לתקיפה באיראן", סיפר הרמטכ"ל. "זו הייתה ישיבה דרמטית. מזכיר הממשלה נשא תפילה לשלום חיילי צה“ל, ההתרגשות הייתה גדולה ותחושה של משהו היסטורי הייתה באוויר החדר הדחוס. הידיים הורמו והמבצע אושר. נסענו בדרך מירושלים לקריה במהירות שיא, ישירות לבור הפיקוד. שחטו כבשים ותקפו ערבים: המשטרה עצרה חמישה חשודים מ'נוער הגבעות' ב. ניסני | 23.12.25 "שם, בנקודת הזמן ההיסטורית הזו, מצאתי קבוצה של קצינים מסורים שפועלים בקור רוח ובמקצועיות, ונותנים פקודות לעשרות טייסים שחגו כנשרים בשמי המזרח התיכון, מחכים לפקודה הסופית. ברגע האחרון, מטרות זזות. צוותי המודיעין המיומנים מעדכנים, והטייסים בשמי האוויר מתקתקים משימות חדשות. "תומר ואני מתבוננים זה בזה האישור ניתן. בשעה 02:55 עשרות פצצות פוגעות במטרות בדיוק רב ”עם כלביא“ יוצא לדרך. ומערכת על כל שאירע משם ואילך עם מטוסי תדלוק, ביון, מסוקים בכוננות לחילוץ ולתקיפה, כוחות מיוחדים וצוותי הקרקע - עוד יספרו רבות בספרי ההיסטוריה, אך אומר לכם את השורה התחתונה זרוע האוויר הישראלי, הזרוע האסטרטגית ארוכת הטווח של מדינת ישראל, הייתה במיטבה". הוא המשיך: "חניכים יקרים, מסע ארוך ומפרך מגיע ברגעים אלה ממש אל קו הסיום. שלוש שנות הכשרה באחד המסלולים המורכבים והמאתגרים בצה“ל, ייחתמו כשכנפי הטיס יוצמדו אל המדים, ומרגע זה המשימה המבצעית הבאה, ועימה האחריות הגדולה להסרת איומים קיומיים על ישראל ולהבטחת קיומה של המדינה היהודית - כבר יהיו שלכם. "במהלך השנה האחרונה פגשתי באנשי חיל האוויר בדת“קים, בחדרי התדריכים, ובבור השליטה. אך רגע אחד, מהשבועות שקדמו למבצע 'עם כלביא', נחרט לי במיוחד. יצאנו למשימה בידיעה שמעטפות ההגנה והנעלמים רבים הם, והחזרה בשלום איננה מובטחת. אולם בחדר התדריכים, לא רחוק מכאן, קיבלתי באותם ימים שיעור בלתי נשכח בעוצמת האנשים שלנו. "אתם מודעים לסיכון. חלק מהמטוסים יופלו וחלקכם לא יחזרו" - אמרתי להם. "אנחנו מוכנים למשימה. אתה יכול לסמוך עלינו!", אמרו הטייסים כולם. ידעתי שעם הרוח הזאת עם הטייסים באוויר והלוחמים המתמרנים בקרקע בעזה ובלבנון - ננצח כל איום. "מאז מחדל שבעה באוקטובר, לצד כוחות היבשה, חיל האוויר פועל בעוצמה ובהיקפים חסרי תקדים, בזירות קרובות ורחוקות - ומשנה הלכה למעשה את המציאות הביטחונית במזרח התיכון. מתוך השבר הגדול, החיל וצה"ל כולו מתחקרים, מתחקרים את עצמנו באומץ. "הפקת לקחים מערכתית ויישומים בשטח הם עניין מהותי - קיומי. ואין לנו ברירה אחרת נלמד מהכישלון אך לא נשקע בו. אנחנו בצה"ל, בחיל האוויר וביתר המערכים, מיישמים ביחד את הלקחים ונעים בכיוון אחד "קדימה"; אנו משתנים תוך כדי לחימה - ועוברים מכישלון לניצחון. "חיילי צה"ל ומפקדיו, גם בימים אלה ביטחונה של מדינת ישראל איננו מובטח. לצד איומים שהוסרו צומחים איומים חדשים, ובתום סבבים שהסתיימו מבוצעות פעולות היערכות חדשות. המסר הוא חד וברור "לא ינום ולא יישן שומר ישראל". בתגובה לכל ניסיון לפגוע בנו נפעל לפי הכלל "הבא להורגך, השכם להורגו", ונכה את האויב בעוצמה. נפעל בנחישות להסיר כל איום עלינו". נתניהו אמר בדבריו בין היתר: "מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר. אני מבקש להודות לך על הובלת חיל האוויר במלחמת התקומה, ובפרט במבצע 'עם כלביא' נגד איראן. באותה עת אני רוצה לברך את תא״ל עומר טישלר, שייכנס לתפקיד בקרוב. בשנתיים האחרונות ראיתי את טישלר אינספור פעמים בבור של חיל האוויר – חד, ענייני, מקצועי מהמעלה הראשונה. אני בטוח שהוא יביא את חיל האוויר אף לגבהים חדשים. "תודה למפקד הבסיס, למפקד הקורס, לסגל הפיקוד וההדרכה בקורס - שפעלו במסירות אין קץ להכשיר את הטייסים והנווטים החדשים. אני מבקש לברך את ראשי הערים והיישובים, את חברי קיבוץ בארי שנמצאים איתנו. קיבוץ שנמצא בעיצומו של שיקום רחב, יחד עם כל יישובי העוטף. וכמובן לברך אתכם משפחות יקרות, קודם כל אתכם הורים יקרים. תודה על החינוך לחיי שליחות, ציונות ומצוינות של הבנים והבנות. בזכות הרוח הגבית שלכם, היום הם פורשים כנפיים – כל הכבוד לכם! "אני מחבק מעומק ליבי את המשפחות השכולות. אני אומר לכם מה שהעם כולו חש, שבזכות יקיריכן – בזכות הנופלים והנופלות גיבורי האומה – מדינת ישראל קיימת. לכולם, לכל נופל ונופלת – מקום של כבוד בנצח ישראל. כך גם לפצוענו בגוף ובנפש, שאנחנו מתפללים להחלמתם המלאה, הם גיבורים ממש. "וכך גם החטוף החלל האחרון – לוחם היס״מ, גיבור ישראל, רני גואילי ז"ל, שחיסל 14 מחבלים עד הכדור האחרון. הוא הציל חיים רבים, ואנחנו נחושים להחזירו הביתה בדיוק כפי שהחזרנו את כל 254 החטופים האחרים – החיים והחללים כאחד. אני יודע שמעטים האמינו שנצליח. אנחנו האמנו, ואנחנו אמרנו ואנחנו קיימנו. בזכות הגיבוי העצום והפעולה העצימה של צה"ל, וגם בזכות עזרתו של ידידנו הנשיא טראמפ".

ראש הממשלה המשיך: "וכעת אליכם, בוגרי ובוגרות הקורס, אתם עמדתם במשימה באופן מרשים. צלחתם מסלול הכשרה מאתגר מאין כמותו, מן הקשים בצה"ל, אם לא הקשה ביותר. הוכחתם לעצמכם, הוכחתם לנו, שיש על מי לסמוך. כולנו סומכים עליכם, כולנו גאים בכם, אני גאה בכם ואני מצדיע לכם!

"ידידיי, ואני אומר זאת לכל אזרחי ישראל, מתהומות ה-7 באוקטובר זינקנו לגבהים של עוצמה והרתעה ברחבי המזרח התיכון. המטוסים, המסוקים והכטב"מים שלנו, טסים בחופשיות בכל שמי האזור – והולמים במי שקמו עלינו לכלותנו. 'ציר הרשע' בהובלת איראן פרס סביבנו טבעת קטלנית של אש וטרור.

"הטבח המזעזע בעוטף עזה, היה עבור אויבנו רק שלב הפתיחה למה שהם כינו: "התוכנית להשמדת ישראל". זה שם רשמי – "התוכנית להשמדת ישראל". אבל לנו היו תוכניות אחרות. ביום השני למלחמה אמרתי: "אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון".

"בזכות גבורת לוחמינו ביבשה, בים, ובאוויר; בזכות צוותי האוויר והקרקע, בסדיר ובמילואים; בזכות העמידה האיתנה של העם ואזרחי ישראל כולם; ובזכות ההחלטות הנחושות שקיבלנו בדרג המדיני. בזכות כל אלה, ב-24 החודשים של המלחמה, אכן שינינו את פני המזרח התיכון.

"הנחתנו מכות מחץ על מבקשי נפשנו ב-7 חזיתות. שינינו את גורל מדינתנו, זו המדינה המאותגרת ביותר בעולם. השגנו הישגים כבירים, שהותירו חותם בל-יימחה בזירה הבינלאומית. מתחת לקרקע, מעל הקרקע, ועד לרום השמיים – דור הניצחון הסיר מעלינו איומים קיומיים. התפקיד המרכזי של חיל האוויר במערכה היסטורית זו, ימלא כרכים שלמים על מדף הספרות הצבאית".

ראש הממשלה המשיך: "כולנו, שמענו אינספור פעמים את הפקודה התמציתית, החדה והמשכנעת, אתם יכולים להצטרף אלי – 'שתיים-שלוש, ש-גר', 'שתיים-שלוש, ש-גר'. ודורשי רעתנו – הם הרגישו את התוצאות על בשרם. עשרות אלפי גיחות, עשרות אלפי תקיפות, עשרות אלפי מרצחים ארורים שאיתם סגרנו חשבון.

"במקביל, מערכי ההגנה האווירית שלנו יירטו את רוב-רובם של טילי האויב. אני בטוח שאתם יודעים שצבא גרמניה רכש מאיתנו את מערכת 'חץ 3' להגנה מפני הטילים. זה כבר התבשל לפני המלחמה. אבל בזכות ההישגים המופלאים במלחמת התקומה, קרה דבר נוסף - קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, ביקש לבקר בישראל. נפגשנו. אחרי הביקור הזה, אני יכול לבשר לכם שגרמניה רוצה לרכוש מאיתנו עוד ועוד מערכות. ואומר לכם יותר מזה: מדינות חשובות נוספות עומדות בתור.

"צריך להבין את גודל המהפך ההיסטורי שקרה כאן: 80 שנה לאחר השואה שהשמידה את יהדות אירופה, נשק שמפותח על ידי מדינת היהודים - מגן על שמי אירופה. אני חושב שאין עדות חזקה יותר, לשינוי העצום שחוללנו בתולדות עמנו, בגורל עמנו. מעם חסר-ישע שהובל למשרפות – הפכנו לעם שמגן על עצמו וגובר על צורריו. וצריך להודות: גם היום, שנאת ישראל שמלווה אותנו אלפי שנים, השנאה הזאת לא נעלמה מן העולם. האנטישמיות שוב מרימה את ראשה המכוער, והיא עושה זאת ביתר שאת. והיא עושה זאת היום לא רק נגד עם ישראל, היא עושה זאת נגד מדינת ישראל".

עוד אמר נתניהו כי "מי שמוביל שנאה זו נגדנו ברחבי העולם הם הציר השיעי הקיצוני בהנהגת איראן, והציר הסוני הקיצוני בהנהגת האחים המוסלמים. אבל כשצוררינו תוקפים אותנו – המחיר שאנחנו גובים מהם גדול לאין שיעור. במלחמת התקומה, ובפרט ב-12 הימים של 'עם כלביא' – אני בחרתי את השם הזה משום שאמרתי - ׳הן עם כלביא יקום׳ - ועם כלביא קם.

"ב-12 הימים הללו הוכחנו לכל עיני העולם מהי עליונות אווירית ישראלית. כלי הטיס שלנו שלטו כליל בשמי טהרן. כמו במבצע 'מוקד' שפתח את מלחמת ששת הימים, מכת הפתיחה של מבצע 'עם כלביא', כבר נלמדת באקדמיות צבאיות מובילות. והאמינו לי, יש הרבה מה ללמוד.

"אני רוצה להבהיר: העליונות האווירית של ישראל במזרח התיכון היא אבן יסוד בביטחון הלאומי שלנו. העליונות הזאת מושגת על ידי שני מרכיבים: אחד, הטייסים והנווטים המעולים שלנו. והמרכיב השני, כלי הטיס הטובים ביותר בעולם, שבהם אנחנו מציידים את כוחותינו.

"אתם פה בחיל האוויר, בקורס, בכל מעשיכם, תמשיכו במאמץ המוצלח להכשיר את הטייסים, והנווטים, והנווטות והטייסות, שאין טובים מהם בעולם. ואנחנו מצידנו, נמשיך במאמץ לצייד את הטייסים הנפלאים שלנו במיטב הכלים. ואני מוסיף, גם למנוע ממי שצריך למנוע לקבל את הכלים הללו. במבצע 'עם כלביא' הרחקנו מעלינו שתי סכנות קיומיות, שאי-אפשר להמעיט מחומרתן: סכנת הגרעין – סכנת פצצות אטום על ישראל, וסכנת עשרות אלפי טילים בליסטיים.

"אני רוצה להודות לידידנו הנשיא טראמפ, על שיתוף הפעולה בתקיפת מתקן הגרעין ב-'פורדו'. וכן על שיתוף הפעולה חסר תקדים בהגנה על שמי ישראל. ולמרות זאת מכובדיי, למרות מפגן העוצמה שהדהד בכל המרחב סביבנו, איננו נחים ולו לרגע על זרי הדפנה. אויבינו אמנם מלקקים את הפצעים, אך הם מבקשים להתחמש מחדש כדי לפגוע בנו שוב.

"כוונתי היא לחמאס בעזה, היום חווינו שוב התקפה שלו, והוא אומר בריש גלי - אין לו שום כוונה להתפרק מהנשק. בניגוד גמור לתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. אנחנו נגיב בהתאם. לחיזבאללה בלבנון, שגם לו אין שום כוונה להתפרק מהנשק, וגם בזה אנחנו מטפלים. לחות'ים בתימן, שגם איתם החשבון שלנו עדיין לא סגור, וכמובן – איראן עצמה.

"בשעה שהאיומים הישנים האלה משנים צורה, איומים חדשים נולדים השכם והערב. איננו מחפשים עימותים – אבל עינינו פקוחות מול כל סכנה אפשרית. אנחנו נמשיך להצטייד ברכש חיוני, ובמקביל נחמש את עצמנו בצורה עצמאית.

"אני לא יודע אם יש דבר כזה מדינה שהיא כולה עצמאית, אבל אנחנו נשאף לכך שהחימושים שלנו ייוצרו ככל הניתן במדינת ישראל, וזה כולל חלק מהפלטפורמות האוויריות. אלה לא מילים. לפני כמה שבועות אני אישרתי יחד עם שר הביטחון, שר האוצר והצוותים שנמצאים כאן, סך של 350 מיליארד שקל בעשור הקרוב, לבנות תעשיית חימוש עצמאית למדינת ישראל. אנחנו רוצים לצמצם את התלות שלנו בכל גורם, גם בידידים. מיטב המוחות בתעשיות הביטחוניות, שוקדים על פיתוח אמצעי-לחימה שיבטיחו את היתרון של ישראל בשדה-הקרב העתידי".

נתניהו חתם: "מדינת ישראל יצאה ממלחמת התקומה שהיא חזקה מאי-פעם. ביססנו את מעמדנו כמעצמה אזורית, בתחומים מסוימים – כמעצמה עולמית. הדבר הזה מקרב אלינו מדינות רבות אחרות. הן הם באות אלינו כי הן הפנימו כלל חשוב: בריתות כורתים עם החזק, לא עם החלש. שלום עושים עם החזק, לא עם החלש. ולכן גם הרחבת מעגל השלום – נמצאת בראש סדר יומנו. אני לא מרחיב על כך, משום שככל שנדבר על כך פחות, כן ייטב וכן נשיג תוצאות.

"לכן, בוגרי ובוגרות מסדר כנפיים 191, אני יודע שאתם מצוידים במיטב הכישורים להצליח במשימות הגנת השמיים. אני גם יודע שאתם מגלים מודעות מלאה לאתגרים בהם תפגשו במעלה הדרך.

"כשתשמעו את הפקודה 'זנק' – תידרשו לאייש בתוך שניות את תא הטייס. ושם בקוקפיט, לכאורה תהיו לבד, בצוות מצומצם. אבל למעשה, אני רוצה שתדעו שאף פעם אינכם לבד. צה"ל כולו עומד מאחוריכם, העם כולו עומד מאחריכם, העם כולו מייחל להצלחתכם ובוטח בכם. כולנו מצדיעים לכם. שמרו עלינו, שמרו על עצמכם, ושובו אלינו בעזרת השם עטורי תהילה, עטורי ניצחון״.