כלי נשק רובוטים של צה"ל ( צילום: אגף דוברות והסברה במשרד הביטחון )

בעוד העולם עוקב אחרי שינויי הכוחות במזרח הרחוק, בדצמבר 2025 נחתמה ברית ביטחונית חדשה שצפויה לשנות את פני הניידות המבצעית של אחד הצבאות הגדולים בתבל. חברת "פלסן סאסא" הישראלית וחברת Belrise Industries ההודית חתמו על הסכם אסטרטגי לשלוש שנים, שמטרתו להטמיע את טכנולוגיית ה-ATEMM הישראלית בלב הכוחות המזוינים של הודו.

על פי דיווח רשמי של חברת Belrise Industries, שיתוף הפעולה לא נועד רק למכור מוצרים, אלא לייצר אותם על אדמת הודו במסגרת מדיניות "Make in India". המטרה היא להקים תשתית ייצור מקומית שתהפוך לספקית מרכזית בשרשרת האספקה הגלובלית של פלסן, תוך העברת ידע טכנולוגי רגיש ומתקדם מישראל לתת-היבשת.

"סנד קט" – רכב שטח קרבי ממוגן של פלסן ( צילום: ויקיפדיה חברת פלסן )

הסוד של ה-ATEMM: מרכב שטח לרובוט קטלני

מה שהופך את העסקה הזו לדרמטית הוא הפתרון הטכנולוגי שבמרכזה. פלטפורמת ה-ATEMM היא מודול חשמלי עצמאי שמתחבר לרכב 4x4 סטנדרטי והופך אותו בתוך שניות לרכב 6x6 מסונכרן. המודול לא רק מוסיף טונה של כושר נשיאה, אלא מצויד במנוע חשמלי אימתני בהספק של 268 כוחות סוס.

אבל היכולת המדהימה באמת נחשפת ברגע הניתוק: כפי שמפרטים ב-Belrise Industries, ברגע שהמודול מתנתק מהרכב המארח, הוא הופך לפלטפורמה רובוטית עצמאית לחלוטין. הוא יכול לנוע בשליטה מרחוק או באופן אוטונומי, לבצע משימות סיור, לוגיסטיקה ואפילו לספק חשמל למערכות נשק וחיישנים בשטח – הכל ללא מגע יד אדם.

חזון משותף לחדשנות

"אנו גאים לשתף פעולה עם Belrise Industries, חברה שחולקת את החזון שלנו לחדשנות ומצוינות", ציין גלעד אריאב, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בפלסן סאסא. לדבריו, השילוב בין הטכנולוגיה הישראלית ליכולות הייצור ההודיות לא רק ישרת את צרכי הביטחון של הודו, אלא יאפשר ייצור חסכוני של מערכות הגנה מתקדמות לשווקים בינלאומיים נוספים.

ההסכם, שכולל מתלים עצמאיים ומערכות היגוי ובלימה מסונכרנות, כפוף להערכות ביצועים שנתיות קפדניות. עבור הודו, מדובר בצעד ענק לעבר עצמאות טכנולוגית; עבור פלסן סאסא, זוהי הוכחה נוספת לכך שהמוח הישראלי ממשיך להוביל את חזית הטכנולוגיה הצבאית בעולם.