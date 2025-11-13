הידיעות אודות פרישתו הקרובה של דובר צה"ל בערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, לאחר כשני עשורים בתפקיד, עוררו תגובות נרחבות ומגוונות ברחבי המזרח התיכון.

אדרעי, אשר הפך לאחד הפנים המזוהות ביותר של ההסברה הישראלית בעולם הערבי, דווח כמי שעתיד לסיים את שירותו, כאשר גורמי ביטחון ציינו כי עזיבתו צפויה להותיר "חלל משמעותי בזירה התקשורתית הערבית".

על רקע הסערה והשמועות, פרסם אדרעי סרטון ברשת X (לשעבר טוויטר) שנועד להרגיע את הרוחות.

הסרטון שלו זכה לתגובות חיוביות רבות מצד ערבים מכל רחבי העולם. גולש אחד אף כינה אותו "השיח' אביחי חביב הערבים והמוסלמים".

במסר ישיר וחד משמעי, פנה אדרעי אל הציבור הרחב והבהיר: "לכל האוהבים, ושאינם אוהבים, אני אומר: תירגעו. אני עדיין כאן, ואני עדיין דובר צה"ל לתקשורת הערבית, ואני ממשיך למלא את תפקידיי בשירות הצבא והמדינה שלי".

אדרעי הודה כי נכון, "לכל אדם יום שבו הוא מסיים את משימתו, ויום זה יגיע גם עבורי", אך הבהיר כי זה יקרה "אחרי זמן". הוא הדגיש כי כאשר יגיע המועד, הוא יודיע על כך "בעצמו באמצעות הפלטפורמות שלו".

לסיום דבריו, הביע דובר צה"ל בערבית תודה מיוחדת על התגובות הנלהבות: "תודה לכמות העצומה של התגובות - תודה על אהבתכם המפורשת והמשתמעת".