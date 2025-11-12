כיכר השבת
"בנס לא היו הרוגים"

כ-100 נערים התפרעו ליד טול כרם | מפקד פיקוד המרכז: "יש לטפל בזה ביד קשה"

כ-100 נערים יהודים לקחו חלק בהתפרעויות ליד טול כרם, בהן נפצעו ארבעה פלסטינים, והושחתו רכוש וכלי רכב | כוח צה"ל שהגיע למקום עיכב רק ארבעה מהמתפרעים לחקירה - שניים הצליחו להימלט | מפקד פיקוד המרכז: "אירועי האלימות החמורים, שבנס היו ללא הרוגים, מערערים את היציבות הביטחונית" (צבא)

ההתפרעויות ליד טול כרם (צילום: לפי סעיף 27א)

כ-100 נערים יהודים לקחו חלק אתמול (שלישי) בהתפרעויות ליד טול כרם, בהן נפצעו ארבעה פלסטינים, והושחתו רכוש וכלי רכב.

כוח צה"ל שהגיע למקום עיכב רק ארבעה מהמתפרעים לחקירה, בעוד השאר הצליחו לברוח לעבר אזור התעשייה "בראון" שליד קדומים, שם הותקפו .

לפי הדיווח ב-ynet, הצבא דיווח בתחילה למשטרה על שישה עצורים, אך כאשר הגיעו השוטרים למקום הם גילו כי דובר בארבעה עצורים, בעוד שניים נוספים הצליחו לברוח.

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, התייחס הבוקר בשיחה עם מפקדים בגזרה, להתפרעויות הקשות ואמר: "המציאות בה נוער שוליים אנרכיסטי פועל באלימות נגד חפים מפשע ונגד כוחות הביטחון היא מציאות בלתי נסבלת וחמורה ביותר שיש לטפל בה ביד קשה. הטיפול בתופעה מחייב שילוב של כלל המערכות של מדינת ישראל, חינוך, רווחה, אכיפה וענישה.

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט (צילום: דובר צה"ל)

"אירועי האלימות החמורים, שבנס, מתחילת השנה ועד כה, היו ללא הרוגים, מערערים את היציבות הביטחונית".

האלוף בלוט הבהיר כי "ההנחייה לחיילי צה״ל ברורה: לא לעמוד מנגד, ולעשות כל שביכולתם כדי למנוע כל פעולה של פשיעה לאומנית. נעשה זאת בשילוב זרועות עם עמיתנו במשטרה ובשב״כ - רק כך נגדע את התופעה.

"הלוחמים שלנו, בסדיר ובמילואים כאחד, שלחמו מול אויב במספר גזרות ופועלים במסירות, נתקלים במצב בלתי ניתן להכלה בו קשב רב ומשאבים מוקצים לטיפול באותם אנרכיסטים שלוקחים את החוק לידיים וזאת במקום להמשיך בהגנה בצירים, בישובים ובפעולות התקפיות לסיכול טרור. האלימות הזאת פוגעת בהתיישבות ופוגעת במדינת ישראל.

"לא נקבל מצב בו פורעי חוק פוגעים ברכוש ובחפים מפשע, מערערים את היציבות ביהודה ושומרון, ומסיטים את הקשב של צה״ל ממשימת ההגנה וסיכול הטרור".

