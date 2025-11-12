כיכר השבת
כישלון צורב לקרמלין

מכה לדוב הרוסי: מערכת ההגנה לטנקים קרסה כבר בשלב הניסויים

מערכת "מעיל הרוח" הרוסית, מתקשה לזהות רחפנים ומטרות קטנות ונכשלת בהגנה על רכבי השריון • מומחים: "האלגוריתמים לא מבשילים, אין ייצור תעשייתי אמיתי" • בשטח – טנקים רוסיים ממשיכים להסתמך על כלובי מתכת מאולתרים והתוצאות בהתאם (בעולם)

טנק בשדה הקרב (צילום: אתר צה"ל)

מאמצי התעשייה הצבאית הרוסית לפתח מערכת הגנה אקטיבית מתקדמת לטנקים ולרק"ם נתקלו בקשיים טכניים חמורים — ובראשם כשל במערכת המכ"ם. מערכת ARENA-M, שנועדה להגן על כלי שריון מפני טילי נ"ט, רקטות ורחפנים, מוצגת כבר שנים כתגובה הרוסית למערכת הישראלית "מעיל רוח" — אך בפועל, עדיין רחוקה מיכולת מבצעית.

"האלגוריתמים לא עובדים"

ויקטור מורחובסקי, אחד הפרשנים הצבאיים הבכירים ב, פרסם בימים האחרונים מסמך חריג שבו הוא מפרט את הקשיים בפיתוח המערכת. לדבריו, מהנדסי התעשייה הביטחונית הרוסית נכשלו בייצור חיישני גילוי המסוגלים לזהות מטרות קטנות ובעלות חתימת רדאר נמוכה – כגון מיני־כטמ"מים, רחפנים מאולתרים או מטרות מפלסטיק.

"האלגוריתמים של המכ"ם לא פותחו עד תומם," כתב מורחובסקי, "ולכן המערכת אינה מסוגלת לעקוב אחר מטרה שמשנה מסלול במהירות או טסה בגובה נמוך."

ניסויים שנכשלו – ומערכות מאולתרות

המערכת אמורה הייתה להפוך את ההגנה האקטיבית לאוטומטית לחלוטין – איתור, ניתוח והשמדה של איום מתקרב תוך שניות. אך לפי אתר Defense Blog, ניסויי השדה חשפו כשלים חמורים בזיהוי רחפנים איטיים או בתנאי שטח מורכבים, כאשר המכ"ם מתקשה להבחין בין "רעש" סביבתי למטרה ממשית.

האתר Global Defense Corp מדווח כי רוסיה אינה מחזיקה ביכולת ייצור תעשייתית מלאה של מערכות הגנה אקטיביות, לא מבחינת הכמות ולא מבחינת האיכות. כתוצאה מכך, רוב הטנקים הרוסיים באוקראינה עדיין מסתמכים על פתרונות מאולתרים – רשתות מתכת, כלובי פלדה ותוספות שריון זמניות, שמעניקות תחושת ביטחון מדומה בלבד.

מעיל רוח בפעולה (צילום: רפאל מערכות)

מכה ליוקרת התעשייה הרוסית

הכישלון בפיתוח ARENA-M מהווה מכה תדמיתית קשה עבור התעשייה הצבאית הרוסית, במיוחד מול מערכות מערביות שכבר הוכיחו יעילות מבצעית, כמו "מעיל רוח" הישראלית. עם זאת, מורחובסקי טוען כי העבודה נמשכת:

"אנחנו רחוקים מהיעד, אבל לא ויתרנו," אמר. לדבריו, צוותי פיתוח מנסים לשלב גרסה חדשה של חיישני רדאר מתקדמים ואלגוריתמים משופרים.

מאבק על העתיד

נכון לעכשיו, מערכת ARENA-M נותרה סמל למאבק של רוסיה להדביק את הקצב בזירת הלחימה המודרנית — מאבק שבו המכ"ם, ולא השריון, הוא זה שמכריע את התוצאה.

