לאחר כמעט 30 שנה: החיה שחשבו שנכחדה נצפתה בתאילנד

החתול הנמרי שטוח הראש כפי שנצפה במצלמות האבטחה ( צילום: צילום מסך )

לאחר כמעט שלושה עשורים שבהם נחשב ל"נכחד בסבירות גבוהה" מתאילנד, החתול הנמרי שטוח-הראש - אחד המינים הנדירים והנסתרים ביותר ממשפחת החתוליים - נצפה שוב בטבע. חוקרי שמירת טבע חשפו את הממצא ביום הגנת חיות הבר בתאילנד, וציינו כי מדובר בציון דרך יוצא דופן במאבק לשימור חיות בר במדינה.

מצלמות נסתרות שהוצבו בשמורת הטבע נסיכת סירינדהורן שבדרום תאילנד תיעדו לאורך השנים 2024–2025 לא פחות מ־29 הופעות של החתול החמקמק, כולל תיעוד נדיר של נקבה עם גור - הוכחה לכך שהמין עדיין מתרבה באופן טבעי באוכלוסייה המקומית. "לאחר עשרות שנים שבהן המין סוּוַג ככמעט נכחד, אנחנו יכולים סוף־סוף לחגוג את חזרתו של החתול השטוח־ראש לתאילנד," אמר שר המשאבים הטבעיים והסביבה סוצ'רט צ'ומקלין. לדבריו, "השיבה הזו התאפשרה בזכות הגנה מתמשכת, שיתופי פעולה מדעיים ושותפות אמיתית עם הקהילות המקומיות."

חתול נמרי שטוח ראש ( צילום: Shutterstock )

הסקר המקיף בהיסטוריה של המין

הגילוי הוא תוצאה של הסקר הרחב ביותר שנערך אי פעם עבור החתול הנמרי שטוח־הראש, פרויקט משותף של ארגון Panthera ומחלקת הגנת חיות הבר התאילנדית. החוקרים הציבו עשרות מצלמות נסתרות שנבחרו בקפידה על בסיס ניסיון רב שנים ממחקרים על חתולי דגה. הטכניקה הזו הביאה לשיא חסר תקדים של תיעודים - 13 בשנת 2024 ו־16 נוספים ב־2025.

ההערכה העולמית של ארגון IUCN מדברת על כ־2,500 פרטים בלבד של חתול שטוח־ראש בוגרים ברחבי העולם, והמִין מוגדר כ"נמצא בסכנת הכחדה". בתאילנד, לעומת זאת, הוא נחשב במשך שלושה עשורים ל"כנראה נכחד".

אתגרי השימור נמשכים

חתול נמרי שטוח־ראש, ששוקל בממוצע כ־2 ק"ג בלבד, מותאם במיוחד לחיים בביצות ובסביבת מים מתוקים, בזכות רגליים קרומיות המסייעות לו לצוד דגים וסרטנים. אך סביבת חייו הולכת ונעלמת בשל הפיכת שטחי ביצות לשדות חקלאיים, דיג יתר ובידוד בתי גידול.

"הגילוי הזה מרגש, אך גם מדאיג מאוד," אמר ד"ר קסֶט סוּטַשָה מאוניברסיטת קסֶטסארט, שציין כי פיצול בתי הגידול גורם לניתוק בין אוכלוסיות המין. לדבריו, "נדרש מאמץ אמיתי לייצר קיום משותף בין בני אדם לחתולים הללו, מבלי לפגוע בעתידם."

ד"ר וואי מינג וונג, מנהל מדע שימור החתולים הקטנים בארגון Panthera, סיכם: "הממצא הזה מזכיר לנו שגם מינים שנעלמו מעינינו יכולים להשתקם - אם רק נשקיע בהגנה על הסביבה שהם תלויים בה."