רופאים בבית החולים "סידרס-סיני" בלוס אנג'לס דיווחו על מקרה רפואי נדיר ביותר של תינוק שנולד בבריאות טובה לאחר שהתפתח במשך תשעה חודשים בחלל הבטן של אמו -מחוץ לרחם, כך דיווחה סוכנות הידיעות AP.

התינוק, ריו, נולד בניתוח חירום במשקל 3.6 קילוגרמים, כשהוא חבוי מאחורי גידול במשקל 10 קילוגרמים שמנע את זיהוי ההיריון עד ימים ספורים לפני הלידה.

סוזי לופז, אחות בת 41 מקליפורניה ואם לבת 18, סבלה במשך שנים מגידול שפיר שהיה תחת מעקב רפואי. כאשר בטנה החלה לגדול במהלך השנה האחרונה, היא סברה כי מדובר בהתרחבות של הגידול. בשל מיקומו של העובר בשק מי שפיר סמוך לכבד ולא בתוך הרחם, לופז לא חשה בתסמיני היריון רגילים או בתנועות עובר.

התגלית אירעה כאשר לופז ביקשה לעבור סריקת CT לצורך הסרת הציסטה עקב כאבים גוברים. כחלק מהפרוטוקול הרפואי לפני חשיפה לקרינה, היא ביצעה בדיקת היריון שהניבה תוצאה חיובית. זמן קצר לאחר מכן, בעקבות עלייה חריפה בלחץ הדם, היא פונתה לבית החולים. בבדיקות הדמיה גילו הרופאים כי הרחם ריק וכי העובר נמצא בחלל הבטן.

ד"ר ג'ון אוזימק, המנהל הרפואי של מחלקת יולדות בבית החולים, ציין כי היריון מסוג זה מתרחש אחת ל-30,000 מקרים, אך הסיכוי להגיע ללידת תינוק חי במועד מלא הוא "נמוך הרבה יותר מאחד למיליון". "זה באמת מטורף", סיכם הרופא.

הלידה בוצעה ב-18 באוגוסט תחת הרדמה מלאה. במהלך הניתוח המורכב חילצו הרופאים את התינוק והסירו את הציסטה. הצוות הרפואי נאלץ להתמודד עם דימום מסיבי של היולדת שחייב עירויי דם רבים עד לייצוב מצבה. אנדרו לופז, בעלה של סוזי, תיאר את רגעי ההמתנה: "כל הזמן הזה, אולי נראיתי רגוע מבחוץ, אבל לא עשיתי דבר מלבד להתפלל מבפנים. זה היה פשוט משהו שהפחיד אותי עד מוות, בידיעה שבכל רגע אני יכול לאבד את אשתי או את הילד שלי".

לדברי מומחים, שיעור תמותת העוברים במקרים של היריון בטני עומד על כ-90%, ורבים מהשורדים סובלים ממומים מולדים. במקרה זה, התינוק והאם התאוששו לחלוטין. אוזימק הגדיר את התוצאה כ"באמת יוצא דופן". לופז סיכמה את החוויה ואמרה: "אני מאמינה בניסים. אלוקים נתן לנו את המתנה הזו – המתנה הכי טובה אי פעם". הצוות הרפואי הודיע כי בכוונתו לפרסם את פרטי המקרה בכתב עת רפואי עקב נדירותו.