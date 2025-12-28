בית משפט ברוסיה גזר 12 שנות מאסר בפועל על הדיפלומט לשעבר ארסן קונובלוב, לאחר שהורשע בבגידה במולדת.

על פי הודעת שירות הביטחון הפדרלי, קונובלוב בן ה-38 העביר מידע מסווג לידי גופי המודיעין של ארצות הברית בתמורה לתשלום כספי. בנוסף לעונש המאסר, הוטל עליו קנס כספי בסך של למעלה מ-1,000 אירו.

מפרטי הפרשה עולה כי העבירות בוצעו בזמן שקונובלוב שירת בתפקיד רשמי בארצות הברית. בין השנים 2014 ל-2017 הוא כיהן כמזכיר שני בקונסוליה הכללית של רוסיה ביוסטון. שירותי הביטחון הרוסיים, שחשפו את דבר גזר הדין ביום שישי האחרון, נמנעו מלפרט מהו טיב המידע הסודי שהועבר לידי האמריקנים.

במקביל להכרזת גזר הדין, פורסם תיעוד יוצא דופן מרגע מעצרו של הדיפלומט, שהתרחש כבר בחודש מרץ 2024 אך נותר חסוי עד כה.

בסרטון נראה קונובלוב כשהוא יושב בתוך רכב מסחרי, מוקף באנשי שירות הביטחון הפדרלי, ונראה המום ברגע שנודע לו כי הוא עצור בגין בגידה. נכון לעת זו, לא נמסרה תגובה רשמית מטעם הרשויות בארצות הברית בנוגע להרשעה או לטענות שהועלו בתיק.