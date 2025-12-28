כיכר השבת
תיעוד יוצא דופן

מבוהל למוות: כך הגיב הבכיר הרוסי כשהודיעו לו על מעצרו - בגין בגידה

בתיעוד שפרסמה רוסיה ביום שישי האחרון וחרך את הרשתות החברתיות, נראה פקיד רוסי בכיר מבוהל למוות כאשר סוכני FSB מודיעים לו על מעצרו בעודו שוהה ברכב עימם | בסרטון נראה ארסן קונובלוב כשהוא מפוחד למוות מההודעה הפתאומית לה נראה כי הוא לא צפה (חדשות, בעולם) 

רגעי ההודעה על המעצר (צילום: FSB )

בית משפט ב גזר 12 שנות מאסר בפועל על הדיפלומט לשעבר ארסן קונובלוב, לאחר שהורשע בבגידה במולדת.

על פי הודעת שירות הביטחון הפדרלי, קונובלוב בן ה-38 העביר מידע מסווג לידי גופי המודיעין של ארצות הברית בתמורה לתשלום כספי. בנוסף לעונש המאסר, הוטל עליו קנס כספי בסך של למעלה מ-1,000 אירו.

מפרטי הפרשה עולה כי העבירות בוצעו בזמן שקונובלוב שירת בתפקיד רשמי בארצות הברית. בין השנים 2014 ל-2017 הוא כיהן כמזכיר שני בקונסוליה הכללית של רוסיה ביוסטון. שירותי הביטחון הרוסיים, שחשפו את דבר גזר הדין ביום שישי האחרון, נמנעו מלפרט מהו טיב המידע הסודי שהועבר לידי האמריקנים.

במקביל להכרזת גזר הדין, פורסם תיעוד יוצא דופן מרגע מעצרו של הדיפלומט, שהתרחש כבר בחודש מרץ 2024 אך נותר חסוי עד כה.

בסרטון נראה קונובלוב כשהוא יושב בתוך רכב מסחרי, מוקף באנשי שירות הביטחון הפדרלי, ונראה המום ברגע שנודע לו כי הוא עצור בגין בגידה. נכון לעת זו, לא נמסרה תגובה רשמית מטעם הרשויות בארצות הברית בנוגע להרשעה או לטענות שהועלו בתיק.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר