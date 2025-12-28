בכיר ניגרי בחר בדרך יצירתית במיוחד להתחמק מתשאול על "היעלמות" כספים: התעלפות בשידור חי.

דניאל פונדיי, המנהל בפועל של הוועדה לפיתוח הדלתא של ניז'ר (NDDC), מצא את עצמו בלב סערה פומבית. פחות משעה לתוך עדותו בפני ועדה בבית הנבחרים שעסקה בניהול כושל של כספים באזור עתיר הנפט של המדינה, פונדיי "צנח" קדימה בכיסאו ואיבד את הכרה.

המהומה בחדר הייתה מיידית: נוכחים מיהרו לעזור לו, כשחלקם מנסים למנוע ממנו להיחנק, אחרים מנפנפים עליו לעזרה ואחד אף שפך מים על ראשו. לאחר שחזר להכרה, הוא פונה מהאולם בסיוע שוטר.

הסרטון הפך במהרה לוויראלי ברשתות החברתיות, ועורר גל של תגובות משועשעות וספקטיות. בעוד שחלק מהגולשים הביעו דאגה אמיתית שמא מדובר בשבץ או בהתקף, רבים אחרים היו משוכנעים שמדובר בביצוע משחק ברמה הוליוודית. "זה בהחלט מנצח את התירוץ של 'אובדן זיכרון'", כתב אחד הגולשים, בעוד אחר תהה בציניות כמה זמן ייקח לפוליטיקאים במדינות אחרות לאמץ את השיטה.

למרות הנימה המשעשעת ברשת, הרקע לאירוע חמור בהרבה. הוועדה בראשות פונדיי עומדת במרכזן של חקירות על ניהול כושל מאסיבי, הכולל גם הוצאות ענק שיוחסו למאבק במגפת הקורונה. נשיא ניגריה, מוחמדו בוהארי, הדגיש כי ממשלתו תעשה הכל כדי "לעקור מהשורש את המחבלים בפיתוח האזור" והורה על שקיפות מלאה בבדיקת השימוש בכספים.

בין אם הייתה זו התמוטטות בריאותית ובין אם "הצגת יחיד" כדי לחמוק מחקירה, פונדיי הצליח להפוך את הדיון המשמים על תקציבים לאחד הרגעים המדוברים ביותר בניגריה.