נעצר עם צעיר נוסף

הפשע עובר במשפחה? זו הסיבה שבנו של עבריין העל שלום דומרני נעצר 

בנו של העבריין המוכר שלום דומרני, מור, שאין לו עבר פלילי, נעצר על ידי המשטרה עם צעיר נוסף בדירה בה שהו בעיר אשקלון | אלו החשדות שישנן כנגד דומרני הבן (חדשות משטרה)

דומרני בבית המשפט (צילום: גדעון מרקוביץ, פלאש 90)

המשטרה עצרה את בנו של העבריין המוכר שלום דומרני, בחשד שדקר אדם שעקף אותו בכביש.

על פי הדיווח הערב (שני) בכאן חדשות, בנו של דמורני, מור, נעצר יחד עם אדם נוסף שעל פי החשד היה עמו ברכב בעת הדקירה.

לדומרני הבן אין עבר פלילי, והוא נעצר על ידי המשטרה בדירה באשקלון, עם אדם נוסף, שכאמור החשד הוא שהיה עמו ברכב.

על פי החשד, דומרני הבן והצעיר הנוסף, היו מעורבים בקטטה והחשד הוא כי הם דקרו אדם שרב עמם בכביש, הנדקר פונה לבית החולים.

על פי עורכות הדין של דומרני והצעיר, "אין בידי המשטרה ראיה או עדות נגדם, וכי במשך שמונה ימים אחרי המקרה לא בחנו את מצלמות האבטחה אלא מיהרו לעצור את החשודים".

על פי הידוע, מעצרם של השניים הוארך בשני ימים נוספים. כמו כן, לשלום דומרני, יש בן נוסף בשם ניסים, שכיום הוא משותק, לאחר שניצל מנסיון חיסול.

