תיעוד מהרגעים הקשים

טרגדיה קשה בבית שמש: אישה חרדית נהרגה הבוקר בתאונת דרכים בעיר

בשעות הבוקר המוקדמות, אישה שנסעה ברכבה הפרטי בכביש מרכזי בבית שמש, החליקה עם רכבה, עלתה על האי-תנועה, חצתה לצד השני של הכביש והתנגשה באוטובוס שחלף | בבית החולים נקבע למרבה הצער והיגון מותה | תיעוד מהתאונה הקשה והמחרידה | ברוך דיין האמת (חדשות חרדים)

התיעוד המחריד מבית שמש (צילום: חדשות העיר בית שמש)

טרגדיה קשה ועצובה הבוקר (ראשון) בעיר : נהגת שהחליקה בכביש, התנגשה באוטובוס, ונפצעה באורח אנוש, בבית החולים נקבע מותה. ההרוגה היא הדס חוכיימה ז"ל, בת 22 משכונת רמת בית שמש א', הותירה אחריה את הוריה ומשפחתה הכבודה.

הנהגת נסעה בשעת בוקר מוקדמת בכביש נהר הדן - כביש המחבר בין רמת בית שמש א' לשכונות הוותיקות יותר בעיר.

בשלב מסוים, הנהגת החליקה ככל הנראה בשל שמן על הכביש, הסתובבה על הכביש, עלתה על האי-תנועה והתנגשה באוטובוס שחלף מעברו השני של הכביש.

תושב העיר בית שמש שהיה עד לרגעי התאונה, תיאר את הרגעים הקשים ל'חדשות העיר בית שמש': "הנהגת היתה רכב לפניי, היה כתם של מים או שמן והיא פשוט החליקה ללא שליטה. בהתחלה הרכב שלה החליק בחדות לצד ימין ומיד אחר כך שמאלה, עלה על אי התנועה ועף באוויר לנתיב הנסיעה הנגדי - שם התנגש חזיתית באוטובוס. אחד הסלעים עף בעוצמה וגרם נזק לרכב שלי".

הנהג הנסער הוסיף וסיפר בקול מפורק: "זו תאונה מיותרת ובוקר עצוב מאוד, מיד רצנו לשם והתקשרנו לכוחות החירום, השכבנו אותה ובדקנו לה דופק ופציעות, היא היתה מפורקת".

פראמדיק 'צוות הצלה' נתי בן שמעון והחובשים ארי רבינוביץ ושרוליק לוצקין שהגיעו ראשונים למקום מוסיפים: "כשהגענו למקום מצאנו זירת תאונת דרכים קשה בין רכב לאוטובוס. במקום הייתה אשה כבת 30 כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מחבלה רב מערכתית. ומספר פצועים נוספים במצב קל".

עוד הם מספרים: "הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני והיא פונתה במצב קשה. כמו"כ פונו שני פצועים נוספים במצב קל להמשך טיפול בבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים".

מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 07:29 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על תאונת דרכים בין רכב פרטי לאוטובוס בשדרות נהר הדן בבית שמש. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק, אישה בת 30 במצב קשה ולא יציב, עם חבלה רב מערכתית. צוותי מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי למספר נפגעים במצב קל מהאוטובוס".

