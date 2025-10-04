MBD בהופעה שנה שעברה בבית שמש עם ראש העיר גרינברג ( צילום: דוברות בית שמש )

בית שמש מתכוננת לאחד האירועים הגדולים של חג הסוכות, שמחת בית השואבה המרכזית של העיר, שתיערך ביום חמישי הקרוב, י”ז תשרי תשפ”ו ב׳ דחול המועד, באמפי פארק שבשדרות בן גוריון.

מדובר בהפקה מושקעת במיוחד של עיריית בית שמש, האגף לתרבות וארועים, שנערכת מדי שנה ומושכת אלפי חוגגים מכל גווני הציבור החרדי בעיר ובסביבותיה.

המופע הגדול של סוכות

במהלך הערב יעלו על הבמה כמה מהשמות החמים ביותר במוזיקה החסידית: יידל ורדיגר הוותיק עם קולו הייחודי, בערי וובר שמביא איתו את להיטיו האהובים, בנצי שטיין שיודע לסיוף את הקהל ואף מתגורר בבית שמש, ושמוליק סוכות בקולו המרגש. מהדלקת הנרות, ועד לנוי סוכה | יום כיפור אצל חכם ניסים בן שמעון חיים רוזנבוים | 03.10.25 יחד איתם תופיע מקהלת “נשמה”, שתשלים את החוויה עם עיבודים מיוחדים. את כל המופע תלווה תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן אחד השמות המזוהים כיום עם ההפקות הגדולות והמקצועיות ביותר בעולם החסידי. שערי האמפי ייפתחו בשעה 19:30, והאירוע יחל בשעה 20:00 בדיוק. עלות הכניסה נקבעה על 20 ש”ח בלבד, כאשר כרטיסים ניתן להזמין מראש באתר GLATTICET.CO.IL או בטלפון *6565. עיריית בית שמש מציינת כי האירוע מתקיים בהפרדה מלאה ומותאם למשפחות מכלל הקהילות בעיר.

ראש העיר גרינברג באחת ההופעות שנה שעברה בבית שמש ( צילום: דוברות בית שמש )

ראש העיר שמואל גרינברג אמר: “מדובר באחד מרגעי השיא של חג הסוכות בעיר, אירוע שכולו שמחה יהודית אמיתית באווירה מיוחדת, שמאחד את כל הציבור סביב שמחת החג, מי שהיה בשנה שעברה יודע שבית שמש הפכה מזמן לבירת תרבות עם ארועים בסדר גודל שלא הכרנו עד היום במגזר החרדי”

ראש העיר שמואל גרינברג ( צילום: דוברות בית שמש )

לפי ההערכות, השנה צפוי רף השתתפות גבוה במיוחד, נוכח ההצלחה של האירועים הקודמים והביקוש הגובר מצד התושבים. בית שמש מתברגת בשנים האחרונות כעיר מובילה באירועי תרבות חרדיים וההפקה הנוכחית צפויה להוכיח זאת שוב.