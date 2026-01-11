כיכר השבת
מתווה הגיוס הדרמטי של הרב לייבל: מתתיהו קורמן נגד // דעה

ביום שישי חשפנו את המתווה הדרמטי של הגר"ד לייבל והאדמו"ר מקרלין לפתרון משבר הגיוס | הנוסחה החדשה מבקשת למנוע הטלת מכסות ויעדים על עולם התורה, שמירה על לומדי התורה, לצד "פיקוח הרמטי" ואכיפה מוגברת כלפי מי שאינו מגיע לישיבה | מתתיהו קורמן - מתנגד למתווה ואלו נימוקיו (חרדים)

מתתיהו קורמן

בימים האחרונים נחשפנו כאן בכיכר השבת למה שמנסים למכור לנו כ"מתווה ההצלה" של עולם התורה. אנחנו רואים את הכותרות המפרגנות בתקשורת הכללית, ושומעים איך אפילו שונאי חרדים פתאום מהנהנים בהסכמה. יש שיאמרו שאולי זה סימן טוב, שאולי סוף סוף מצאנו את הנוסחה שתרגיע את הרוחות ותוריד את הלהבות. אבל אנחנו, שגדלנו על ברכי החשדנות הקדושה, יודעים שכשהפריץ מחייך, היהודי צריך לרעוד.

המתווה הדרמטי של הגר"ד לייבל והאדמו"ר מקרלין לפתרון משבר הגיוס

המתווה החדש, שמגיע מבית היוצר של הרב דוד לייבל ,  יהודי שאמנם פועל רבות, אך בדרכים שאינן מקובלות במחוזותינו , מציע לנו לכאורה עסקה הוגנת: הצבא יוותר על מכסות דרקוניות, ובתמורה אנחנו ניתן לו "פיקוח הרמטי" ונוציא מתוכנו את מי שלא לומד. יש שיטענו: "מה הבעיה? הרי התורה מגנה רק על מי שלומד, ומי שלא לומד ממילא אין לו הגנה". טיעון זה נשמע חזק והגיוני מאוד באוזניים שטחיות. לכאורה, למה שבחור שיושב על הברזלים יקבל פטור? אבל אנחנו צריכים לצעוק "גוועלד" גם בלי היגיון ברור. כי הרגש התורני שלנו אומר שאסור לתת להם דריסת רגל.

הם מדברים על "פיקוח". הם רוצים להיכנס לישיבות ולבדוק מי נמצא ומי לא. אז נכון, אולי יש בחורים שלא נמצאים כל היום בבית המדרש. אולי יש כאלו שקמים מאוחר, או שקשה להם והם מסתובבים קצת בחוץ. אז מה? האם בגלל שקשה להם נזרוק אותם לצבא? האם בגלל שבחור לא מצליח לשבת 10 שעות רצוף הוא צריך ללבוש מדים? נכון, המתווה מבטיח מסלולים חרדיים שמורים, ויש שיגידו שזה פתרון מצוין למי שלא מוצא את עצמו בגמרא. יגידו לנו: "עדיף שיהיה חייל חרדי שמור מאשר בטלן ברחוב". אבל אנחנו חוששים. אנחנו מפחדים מהשינוי. אנחנו לא רוצים שהצבא יקבע לנו מיהו בחור ישיבה ומיהו לא. זה מדרון חלקלק.

הבעיה הכי גדולה היא שמי שמוביל את זה מגיע עם תפיסות מודרניות של "שילוב". אולי הכוונות טובות, ואולי המתווה הזה באמת מונע סנקציות כלכליות קשות על הישיבות, אבל המחיר הוא כבד מנשוא: הודאה בכך שיש אצלנו "לא לומדים". עד היום הצלחנו לטעון שכולם צדיקים וכולם לומדים. ברגע שנחתום על מתווה שמפריד בין דם לדם, אנחנו בעצם מודים בכישלון החינוכי שלנו.

יש פה סכנה של "הפרד ומשול". היום הם יקחו את החלשים – אותם בחורים שאנחנו אולי לא מצליחים להחזיק בישיבה אבל עדיין רוצים שיישארו "משלנו" – ומחר הם יבואו לחפש את הבינוניים. אי אפשר לסמוך על שום הבטחה שלהם. גם אם יבטיחו "פיקוח הרמטי" רק על מי שעובד, מי ערב לנו שלא יבדקו בציציות של כל אחד?

אסור לנו למצמץ. נכון, המצב בחוץ קשה, והשנאה גוברת, והגזירות הכלכליות חונקות. אבל התשובה שלנו חייבת להיות התבצרות. לא פשרות, לא מתווים מתוחכמים, ולא ניסיונות למצוא חן. עדיף שנחיה עם סנקציות ותחת סכנת מעצרים, ובלבד שלא נצטרך למסור דין וחשבון לאף פקיד עם שעון עצר, שיבדוק כמה דקות הבן שלנו היה בהפסקת צהריים. כל מתווה שמנסה להיות "הגיוני" הוא בהכרח מתווה שמסכן את הסטטוס-קוו העדין שבנינו כאן בעמל רב.

16
קשה לדעת אם שה דעה אמיתית או סאטירה. "ברגע שנחתום על מתווה שמפריד בין דם לדם, אנחנו בעצם מודים בכישלון החינוכי שלנו." אז הבעיה זה לא הכישלון החינוכי, אלא שנצטרך להודות עליה?
יהושע
15
אם לסכם במשפט וחצי נכשלנו בחינוך ילדינו, ואסור שאף אחד ידע מזה
דוד
14
עוד לא קראתי את הכתבה של ה"בעד", אבל צודק כותב השורות, אסור לתת להם דריסת רגל במחוזותינו זה כמו המשל על איש אחד עני שרק ביקש מהעשיר שיסכים לו לתקוע בורג קטן בבית שלו כדי לתלות עליו את המעיל שלו של העני.... סוף הסיפור שהעשיר מצא עצמו מחוץ לבית כי העני השתלט לו על כל נכסיו דרך בורג קטנטן בקיר...
אמא
13
מה נעשה כשאנחנו נהיה כאן הרוב?
איש יהודי
יבוא המשיח! ואז נצא למלחמה עם דוד מלכא משיחא בראש!
רינה
12
בקיצור, כל מי שהתנגד למתווה של הגר"ד לנדא ושל הגרמ"ש הירש . יתנגד עכשיו למתווה הזה. כי "אסור לעשות שום פשרה". למרות שהמתווה הזה מגן טוב יותר על בחורי הישיבות ולומדי התורה.
אריאל
11
מכירים את מי שטענו שהוא חייב כסף והוא ענה בביטחה לא לוויתי, וגם החזרתי ובכלל זה היה סכום יותר קטן תתמקד בטענה אחת במקום גיבוב של דברים שאתה לא מאמין בהם
משה
10
בתור מילואימניק שנחנק מהנטל. לא הייתי רוצה לגעת בלומדי התורה. נקודה. התחושה שבציבור החרדי לא מוכנים ללכת לקראתי, לא מוכנים לעזור ולגייס את מי שאינו לומד, גם ביחידות עם פיקוח רבני פשוט מעציבה אותי. בסופו של דבר אני לא מתבטל שם. אני עומד על הגבול ומגן על מדינת ישראל מאנשים שרוצים להרוג חילונים וחרדים
נעם
9
כל מי שעיניים בראשו רואה שזה רעיון איום בדיוק כמו של דרעי וגפני . כמו מתווה סלבודקא, גם הוא נועד לחלן חלק מהציבור.
מחזיקי הדת
8
מה שנכון,נכון ,אסור שיהיה פיקוח הרמטי על הישיבות הקדושות , יחד עם זאת יש 10 אחוז שלפי דעתי יתחזקו בצבא של חשמונאים, ונראה לי עם תנאים טובים הם יגיעו גם בלי פיקוח הדוק .
מרדכי
7
יש פתרון עתיק..להתחכמות של פרעה ושות'..שלח את עמי ויעבדוני..ולקחתי אתכם לי לעם..והוצאתי אתכם מסבלותכם..והבאתי אתכם לארץ אבותיכם ותהיו עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב..אור לגויים
דודו
6
מה זה לתת להם דריסת רגל, מה זה הם, אנחנו לא חלק מעם ישראל, אין לנו חובה לשמור על עם ישראל, לומדי התורה יש להם פתור מיוחד, אבל מי שלא לומד תורה איזה פתור יש לו מלקחת נשק ולשמור על העם. זה לא הם ואנחנו, יש לנו מדינה אחת עם אחד וצריך לשמור עליו מי לתורה ומי לצבא אין משהו אחר
חרדי חרד
5
והחלשים מה? יאבדו רוחנית זה בסדר?
מה עם הפגע הרוחני, מי יפקח שם
4
בא נפסיק להיות בנות יענה! זה לא בהכרח כישלון חינוכי, לא כל אחד בנוי לשבת כל היום וללמוד, עדיף שיהיה במסלול שמור מלהסתובב בטל ולחסום אוטובוסים בהפגנות.
מנחם
3
"משלנו" כבר לא דואגים לתורה, כבר אין את הקשר שהתורה מגינה עלינו. יש לשמור על הבחורים " משלנו". אותם בחורים שמסותבבים עם סמרטפונים יוצאים למסיבות ומועדנים, טסים לחול. אבל חייבים לשמור עליהם "שלנו". קרדום לחפור בה. הוצאת את המרצע מהשק. וזה הסיבה שכל הבלאגן הזה התחיל, כי העסקנים סירבו לשלוח את אותם ב
שרבול
2
אתה מקשקש. מהי ההצדקה להימנע מגיוס אלו שלא לומדים. מדוע אחרים צריך להקיז את דם בניהם בשעה שאנחנו בורחים מכך. הדבר היחיד שצריך להילחם עליו בכל הכח וללא ויתורים שתוקמנה מסגרות חרדיות למהדרין. ללא פשרות וויתורים בזה וזה יהווה פיתרון מושלם לכל מי שבנוי ללמוד
ישי
1
זה בדיחה?
משה

כיכר השבת
