מתווה הגיוס הדרמטי של הרב לייבל: מוטי לייטנר בעד // דעה

ביום שישי חשפנו את המתווה הדרמטי של הגר"ד לייבל והאדמו"ר מקרלין לפתרון משבר הגיוס | הנוסחה החדשה מבקשת למנוע הטלת מכסות ויעדים על עולם התורה, שמירה על לומדי התורה, לצד "פיקוח הרמטי" ואכיפה מוגברת כלפי מי שאינו מגיע לישיבה | מוטי לייטנר, יו"ר סיעת 'דרך' ומשנה לראש עיריית בית שמש - מצדד במתווה ואלו נימוקיו (חרדים)

מוטי לייטנר, יו"ר סיעת 'דרך' ומשנה לראש עיריית בית שמש

בואו נניח את הקלפים על השולחן ונביט למציאות בלבן של העיניים. הלב של כולנו רועד בחודשים האחרונים. אנחנו רואים את הגזירות הכלכליות, את השנאה המפעפעת ברחובות, את איום המעצרים המרחף, ואת התחושה שהקרקע תחת עולם הישיבות בוערת כפי שלא בערה מעולם. בתוך הכאוס הזה, המתווה המתגבש בתמיכת האדמו"ר מקרלין והרב דוד לייבל הוא לא פחות מגלגל הצלה, ואולי ההזדמנות האחרונה שלנו להציל את מה שחשוב באמת.

המתווה הדרמטי של הגר"ד לייבל והאדמו"ר מקרלין לפתרון משבר הגיוס

הבשורה הגדולה ביותר של המתווה הזה היא שינוי התפיסה ביחס ללומדי התורה. עד היום, היינו שבויים בקונספציה של מכסות ויעדים קבוצתיים, כמו בחוקים אחרים שעלו וירדו. השיטה הזו הפכה את כולנו לבני ערובה. אם היעדים לא יושגו, גם המתמיד הגדול ביותר בפונוביז', בפורת יוסף או בויז'ניץ יהיה בסכנה. המתווה הנוכחי עושה צדק היסטורי ומפריד בין הדבקים. הוא אומר אמירה יהודית פשוטה וחדה: מי שיושב ולומד תורה באמת, מי שתורתו אומנותו, מוגן לחלוטין. בלי אבל, בלי כמעט ובלי תלות באחרים. זוהי תעודת ביטוח נצחית לסטנדר ולגמרא. האחריות עוברת מהקבוצה אל היחיד, ואין סיבה בעולם שבחור שממית עצמו באוהלה של תורה יסבול מסנקציות או מאיומים בגלל מישהו אחר שבחר ללכת לים.

אל לנו לשכוח את עמדתם הברורה של גדולי התורה והחסידות לאורך השנים, ובעיקר את דבריו הנוקבים של מרן הרב שך זצ"ל, שכבר לפני עשרות שנים ראה את הנולד. הוא לא היסס לקבוע במילים חריפות כי מי שרשום בישיבה אך אינו לומד, ומנצל את מעמד 'תורתו אומנותו' לשווא, הרי הוא בגדר 'רודף' של עולם התורה. כן, 'רודף' ממש. מדוע? כי בהתנהגותו הוא מסכן את עצם קיומו של ההסדר עבור אלו שבאמת לומדים. השקר הזה, כך הזהיר גדול הדור, סופו שיתפוצץ לכולנו בפנים ויביא לחורבן הישיבות. המתווה הנוכחי הוא למעשה יישום הצוואה הזו.

אבל המתווה הזה הוא בשורה לא רק ליושבי בית המדרש, אלא גם לאלו שלא מצאו בו את מקומם. שנים ארוכות הזנחנו את הנושרים, את אלו שמסתובבים בחוסר מעש בשולי המחנה, ונתנו להם "הגנה" מדומה שרק הזיקה להם. כאן המתווה מציג חידוש דרמטי ואחראי. אנחנו לא מפקירים אותם לצבא חילוני ש"בולע" אותם. להפך. המתווה דורש ומעגן בחוק ובפקודות מטכ"ל יצירת מסלולים חרדיים שמורים ומוגנים. זוהי דאגה אמיתית לרוחניות של כל בחור.

תחשבו על המודל החסידי של חסידויות כמו קרלין או המהלכים שמובילים בבעלזא. ההבנה היא שאפשר לשרת בצה"ל ולהישאר חסיד ירא שמיים, אם המסגרת נכונה. כשיש פלוגה חרדית, עם תפילות, שיעורי תורה, כשרות מהודרת והפרדה מוחלטת, השירות הופך מאיום לאתגר שאפשר לעמוד בו בכבוד. אנחנו מפסיקים להתייחס לצבא כאל מפלצת שאי אפשר לדבר איתה, ומתחילים לדרוש מהצבא להתאים את עצמו אלינו. זהו לא ויתור על הזהות החרדית, אלא הרחבה שלה גם למקומות שבהם נדרשת תרומה פיזית לביטחון העם היושב בציון.

יש כאן גם היבט אסטרטגי שאי אפשר להתעלם ממנו. אנחנו נמצאים במלכוד. בג"ץ נושף בעורפנו, והציבור הישראלי זועם. המתווה הזה הוא היחיד שמצליח לייצר קונצנזוס נדיר. הוא מקובל על ארגוני המילואים, על הציונות הדתית ואפילו על חלקים באופוזיציה. למה? כי הוא בא בידיים נקיות. הוא אומר את האמת: תורתו אומנותו - רק תורה ובתנאים הכי טובים שאפשר. אומנותו תורתו - שירות צבאי מלא למהדרין. ההסכמה הרחבה הזו היא המפתח להפסקת הרדיפה. היא תאפשר לנו לחזור ולהרים את הראש, להפסיק להיות שק החבטות הלאומי, ולהבטיח שקול התורה לא ייפסק לעולם.

בסופו של יום, המנהיגות האמיתית נבחנת ביכולת לקבל החלטות קשות למען העתיד. המתווה הזה דורש אומץ, הוא דורש מאיתנו להסתכל במראה ולהפסיק לשקר לעצמנו שיש בחורים שלומדים כשהם לא. אבל בתמורה לכנות הזו, אנחנו מקבלים חומת מגן בצורה סביב ליבה הפועם של היהדות החרדית. אנחנו מגנים על הלומדים, דואגים רוחנית למתגייסים, ומסירים את חרב הגיוס המונפת מעל ראשי שוקדי התורה. זוהי לא פשרה, זהו הצלת עולם התורה.

הכותב משמש כיו"ר סיעת 'דרך' ומשנה לראש עיריית בית שמש

תגובות

9
מה לעשות שאתה לא גדול הדור ודעתך אינה קובעת... יש לנו רבנים והם יחליטו איזה מתווה נכון ואיזה לא
אלי
8
בסוף כולם יגיעו לתוצאה הזאת השאלה כמה יסבלו בדרך
חיים
7
הכותב פה נשמע כמו מגייס סמוי של צהל, ההיסטוריה לימדה אותנו שכשפריץ מחייך ומושיט יד היהודי צריך לרעוד!! המתווה הזה הוא "פשרה" מתוחכמת וזדונית כדי להיכנס לעולם התורה מהדלת האחורית ובסוף להשתלט על כל הבית. הרי אין להם צורך בחיילים נוספים, תראו את ההשטמתות של כל השמאלנים למה לא ממררים להם את החיים??? כל
חכם עיניו בראשו
6
סוף סוף, מישהו אומר את מה שרובם חושבים באמת. חוץ מהעצניקים ועסקנים שחושבים על התקציבים. אנחנו מבינים שצריך רעיון שישמור על לומדי התורה ואלו שעובדים יוכלו להישאר חרדים.
משה
5
יש פה הרבה שטחיות, וחוסר הבנה גם של המציאות וגם של מה שאמר הרב שך. המציאות היום היא כזו שככל שאתה נחשף יותר לעולם החילוני ומשתף איתו פעולה אתה עוקר עצמך משורש עם ישראל ועובר על יסודי התורה בריש גליה. הרב שך לא התכוון להתבוללות שמתרחשת ולאובדן העם היהודי שקורה לדאבוננו בכל מקום וגם ברחוב החרדי.
משה
4
אני מסכים לחלוטין. הנסיונות של בחור חרדי עובד פיצה יותר גדולים מהנסיונות בצבא. מהיכרות אישית.
איש ימיני
3
הרב לייבל הוא גדול הדור שלי. והאדמו"ר מקרלין בעל ראיה למרחוק. עוד שנים יזכרו מי הרבנים שיצאו להגנת הדור במצבים קשים ומי רקדו ברחובות בצורה מופקרת "נמות ולא נתגייס"
חרדי שמור
2
בתקופת הרב שך לא היה אותם סכנות רוחניות ובדור הזה (שמואל בדורו כמשה בדורו אם אתה זוכר)כל גדולי ישראל אומרים שגם מי שלא לומד לא ילך לצבא אז מי שמעודד אותם כן ללכת הוא הרודף !
צדוק
1
ואחרי שנפתור רק את הבעיה האחרונה שעדיין מפריעה להם "שחרדים לא מתגייסים".. האא ורק את הדרת הנשים, ואת תשלומי המיסים, ואת לימודי הליבה, נישואים אזרחיים, תחב"צ בשבת, אכילת ארבעס והרינג בקידוש, אכילת חמין בסופי שבוע, ואירועים בהפרדה, אז הכל יהיה בסדר, והם יסכימו שנשאר לגור כאן? או שאז הם ירצו שגם נפסיק
סופגנייה

