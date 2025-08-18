מתתיהו קורמן הוא איש תקשורת בולט במגזר החרדי, המתגורר בירושלים. הוא ידוע בעיקר כאחד ממייסדי ומנהלי קבוצת הווטסאפ "תקשורת און ליין", המהווה פלטפורמת תקשורת משמעותית בקהילה החרדית.

קבוצת "תקשורת און ליין" בניהולו של קורמן התפתחה להיות אחד מערוצי התקשורת המשפיעים ביותר במגזר החרדי, המשמשת להעברת מידע, עדכונים ודיווחים בזמן אמת לקהל החרדי. הקבוצה מאופיינת בהקפדה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ושמירה על צביון חרדי.

כאיש תקשורת, קורמן מקפיד על אתיקה עיתונאית ודיווח אחראי, תוך שמירה על ערכי הקהילה החרדית. פעילותו התקשורתית משלבת חדשנות טכנולוגית עם רגישות תרבותית, מה שהפך את הפלטפורמה שבניהולו למקור מידע אמין ומכובד בקרב הציבור החרדי.

שמו עלה לכותרות באוגוסט 2025, לאחר שננלט ממונית בסרי לנקה במהלך ניסיון שוד