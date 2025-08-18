כיכר השבת
עשרות שנים אחרי שהצטלם עם מודעת אבל על שמו - "התלמיד של הרב שך" הלך לעולמו • מעייריב

ההקלטה הדרמטית של פרוש: "יש לי תשובות לבית דין של מעלה" | מתתיהו קורמן ניצול מניסיון שוד וחטיפה - הסיפור המלא | כמה יעלה לכם מקום ליד האדמו"ר מגור בימים נוראים? - הפרטים המלאים | עשרות שנים אחרי שהצטלם עם מודעת אבל על שמו - הרב אברהם גורביץ' זצ"ל הלך לעולמו | תיעוד וסיקור: כך נראה עולם הקעמפים בישיבות הספרדיות

מציאות קשה

חברי הכנסת ה לא ידעו מעולם תקופה קשה מזו. השטח החרדי, שמהווה את מקור הכוח ל"שלוחי דרבנן", מלא בביקורת קשה (אם כי לא בהכרח מוצדקת) על נציגיו החרדים שכשלו בהעברת . פרוש, שמלכתחילה התנגד להעברת הרפורמה המשפטית לפני חוק הגיוס, הוקלט בשיחה שעוסקת בליבת הטענות נגד הנציגים החרדים. תוכן ההקלטה - בכתבת הווידאו שלפניכם.

נס בסרי לנקה

איש תקשורת חרדי, שמוכר בעיקר בקרב העורכים והכתבים בתקשורת החרדית והכללית, מצא את עצמו חבול ופצוע לאחר שנאלץ להמלט מטוק טוק בסרי לנקה, שנהגה, כך לפי סיפורו, ניסה לשדוד אותו ואף לחטוף אותו. הסיפור הבלתי ייאמן - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מקום יוקרתי

מי שחפץ במקום סמוך ונראה לאדמו"ר מגור בימים הנוראים, ייאלץ להפרד מכמה מאות אלפי שקלים. מי שרוצה לשבת "הכי קרוב" - ישלם סכום בן 6 ספרות... כל הפרטים על מכירת המקומות בחסידות הגדולה בישראל - והסיבה לכך, בכתבת הווידאו שלפניכם.

הסגולה שפעלה

בשבוע שעבר הלך לעולמו אחד מתלמידיו המפורסמים יותר של מרן הרב שך זצוק"ל. המנוח, הצטלם לפני עשרות שנים עם מודעת אבל בה נכתב שמו... הסיפור המדהים - בכתבת הוודיאו שלפניכם.

עולם הקעמפים הספרדי

מ'בית הלוי' ועד 'שערי תבונה', טיולים, אטרקציות ופעילויות תורניות. היכן נאם בוגר יחידת דובדבן מצה"ל? והיכן עשו הבחורים סנפלינג ואומגה? באיזה קעמפ היו מכונות ברד שעבדו ללא הפסקה, ואיפה קיבלו הבחורים ארטיק קראנץ' וחטיפים? כל הפרטים הפיקנטיים בכתבת הווידאו שלפניכם.

