הרב אברהם גורביץ' (נולד בשנת תש"ה, 1945) הוא מזקני ראשי הישיבות בעולם התורה הליטאי, ומשמש כראש ישיבת בית יוסף בגייטסהד, אנגליה. נשוי לרבנית גורביץ' (לבית כהן), בתו של הרב אליהו אליעזר דסלר זצ"ל, ואב לילדים ההולכים בדרך התורה. מתגורר בגייטסהד, אנגליה.

במשך למעלה מחמישים שנה מנהיג הרב גורביץ' את ישיבת גייטסהד, אשר תחת הנהגתו הפכה לאחת הישיבות החשובות והמשפיעות באירופה. הישיבה מושכת אליה תלמידים מרחבי העולם היהודי, המגיעים להתעלות בתורה ויראת שמים.

הרב גורביץ' נודע בשיעוריו העמוקים בתלמוד ובהלכה, ובגישתו הייחודית המשלבת עיון מעמיק עם בהירות והסברה. דרך לימודו מבוססת על מסורת בריסק והשיטה הליטאית, תוך שימת דגש על הבנה יסודית והגיונית של הסוגיות.

כממשיך דרכם של גדולי ראשי הישיבות, הרב גורביץ' משמש כדמות מרכזית בעולם התורה האירופאי, ודעתו נשמעת בסוגיות הלכתיות וציבוריות. תלמידיו הרבים משמשים כיום בתפקידי רבנות והוראה ברחבי העולם היהודי.

מלבד תפקידו כראש ישיבה, הרב גורביץ' ידוע בפעילותו הענפה לחיזוק עולם התורה באירופה בכלל ובבריטניה בפרט. הוא מעורב בהקמת מוסדות תורה ובטיפוח הדור הצעיר של תלמידי חכמים.