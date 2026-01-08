זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': בנו של אדם מפורסם מאוד לא התקבל לישיבה לשנה הבאה וכעת לא מעט גורמים עובדים קשה כדי לסדר זאת. מאידך, דווקא זמר גדול כן הצליח לסדר את בנו לשנה הבאה.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': חבר כנסת לשעבר מהסיעות החרדיות התחיל למסור שיעורים בסמינר חרדי באזור ירושלים ובמקומות נוספים. בהצלחה. • המפות השחורות של האדמו"רים שמכפילות את כמות החסידים: כך תעשיית היח"צ כובשת את החצרות חיים רוזנבוים | 13:20 חשיפת 'זופניק': צדיק נסתר? בדרך לקבלת פטור משוגע בבקו"ם, בחורים נצפו עושים חזרות בהיכלי הישיבות.

עם ישראל מתאבל על לכתו של איש החסד הרב אורי לופוליאנסקי ז"ל בגיל 74. לידי 'זופניק' הגיעה תמונה מהשתתפותו ב'עצרת המיליון' בכניסה לירושלים אך לפני מספר חודשים.

בהלוויתו של הרב אורי לופוליאנסקי ז"ל שנערכה בירושלים ראינו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני משתתף כאחד המלווים.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף כובד השבוע להדליק את הנר המרכזי בהילולת הצדיק הרב בנימין בצרי זצ"ל שהיה מרבני באר שבע. ל'זופניק' נודע כי איש העסקים אדם שטרית קנה את הנר במאה אלף שקלים וכיבד את הראשון לציון בהדלקה.

( צילום: לידור סמדג'ה )

'זופניק' שהגיע, כמידי שבוע, לשיעור השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ב'יזדים' תפס ביציאה מהמעלית את פרשן הבית ישי כהן בהתייעצות עם הראש"ל.

ובאולפן 'כיכר השבת' תפסנו את ישי כהן בשיחה עם יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן, רגע אחרי עוד ריאיון מלא בכותרות.

במשרדי 'כיכר השבת' ראינו השבוע את המגיש יוסי סרגובסקי והמפיק נריה סעדה, בסיעור מוחות לקראת צילום של התוכנית הפופולרית 'כיפות שחורות'.

המגיש הרציני יוסי עבדו נתפס באולפני 'כיכר' עם שלל חיות שהצליחו להרעיד את נשמתו העדינה. לכבוד מה? צפו בפרק השבועי של 'החדשות הלא חשובות' וגלו...

ופה כבר יוסי עבדו בחדרו של הרב לירז זעירא שנפצע בסוריה ואיבד את שתי רגליו ונמצא כעת בשיקום, בריאיון מעמיק ומרתק שיפורסם בקרוב ב'כיכר השבת' במסגרת הסדרה "השם אחד".

רבה הספרדי של בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון מאוד רצה להשתתף ב'חתונת השנה' לבתו של הפרשן החרדי ישראל כהן, אך לאחר שהדבר נבצר ממנו, הוא שיגר מכתב ברכה ארוך ומיוחד שנכתב בכתב ידו בו שיבח את פועלו הרב של כהן למען הציבור, החטופים ולומדי התורה, כך שהוא שמח במיוחד השבוע לפגוש את ישראל כהן בכינוס בבני ברק שנערך לכבוד הבחורים ששוחררו מהכלא הצבאי, ובירכו שוב בחמימות.

במעמד קבלת הפנים לתלמידי הישיבות ששוחררו מהכלא הצבאי תפסנו את הפרשן החרדי ישראל כהן שהגיע למעמד עם בנו ארי בסוד שיח עם החדש לענייני חרדים ב'ישראל היום' יעקב הרשקוביץ.

המיליארדר לב לבייב בריקוד בוכרי עם הלבוש המסורתי, באירוע של 'קונגרס יהדות בוכרה' ו'תגלית'.

( צילום: דודי קפלר )

בחתונת בתו של איש העסקים והבעלים של מסעדת 'מיסטר ברודווי' מוטי זילבר שנערכה באולם בלייקווד בהשתתפות רבנים ואישי ציבור נצפה חברו הטוב מילדות יעקב הלפרין באיחולי 'מזל טוב' לבביים.

הרב אליקים שטארק, יו"ר וועד הפועל של בעלזא, בצמוד למורו ורבו האדמו"ר מבעלזא, בכניסה לישיבת המועצת החסידית על 'חוק הגיוס'. בהמשך נצפה הרב שטארק בשיחה עם האדמו"ר מויז'ניץ.

לקראת המועצת: משב"ק האדמו"ר ויז'ניץ, הרב בנציון שטנגר, נצפה בשיחה לבבית וממושכת עם הרב אליקים שטארק, יו"ר ועד הפועל של חסידות בעלזא.

שטנגר עם שטארק

העסקן הצעיר מבעלזא, אהרל'ה פרישמן, נצפה בעת כניסתו של האדמו"ר מצאנז לישיבת מועצת גדולי התורה.

בעת כניסתו לישיבת ה'מועצת', נצפה האדמו"ר מסערט ויז'ניץ כשהוא מברך בחמימות ובלבביות רבה את העסקן הרב חיים מאיר ולצר, בנו יקירו של מזכיר מועצת גדולי התורה הרה"ג רבי יעקב ולצר.

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ עם ולצר

היחידי שיודע את ההחלטות: מזכיר מועצת גדולי התורה, הרה"ח ר' יעקב ולצר, ביציאה מישיבת המועצת, יחד עם בנו חביבו חיים מאיר, כשהוא ממלא פיו מים, ולא רומז שום דבר לאף אחד על החלטות המועצת.

האדמו"ר מבאסטאן ביתר נצפה כשהוא יושב בנחת בשדה התעופה, רגע לפני יציאתו למסע חיזוק וגיוס תרומות בחו"ל. האדמו"ר העדיף לוותר על שירותי VIP ונסע כאחד האדם.

האדמו"ר מביאלה ישרי לב נצפה השבוע ברגע של התבטלות, כשהוא משמש בקודש את האדמו"ר מספינקא ואוחז במאוורר מול פניו, בעת שזה להט באש של קדושה בשמחת אירוסי נכדו.

ביאלה ישרי לב עם מאוורר

הגה"צ רבי חיים יוסף דוד וייס, דומ"ץ סאטמר אנטוורפן, נצפה השבוע ברגע של הקשבה דרוכה לבחור ישיבה ליטאי, שלחש על אוזנו "סקופ" חם מהשטח.

החיד"א וייס מאזין לבחור

'זופניק' לא פספס השבוע את חתונת בנו של סגן רה"ע ב"ב שוקי מנדל. בכניסה לאולם הוא תפס את ראש העיר, חנוך זייברט, מהדק היטב את שרוכי הנעליים לקראת הריקודים הסוערים על הרחבה.

זייברט קושר נעליים

רגע לפני שהסתער על רחבת הריקודים, נצפה חנוך זייברט עומד כשמאחוריו משגיח המצות המיתולוגי, שמעדיף להישאר בעילום שמו - והמבין יבין.

זייברט עם משגיח המצות

הפולנים חבשו שטריימלים: בהמשך, נצפה חנוך זייברט בריקוד נלהב עם שיקי מנדל, יחד רמ"ט הלשכה ישראל דרנגר – כששניהם חובשים שטריימלים.

זייברט ודרנגר עם שטריימלים

זייברט ודרנגר עם שטריימלים

אורח רום מעלה: הרב ליפא הגר, נכדו הגדול של האדמו"ר מויז'ניץ, נחת בהפתעה לביקור בזק בארץ, להשתתף בשמחת נישואי בנו בכורו של סגר"ע ב"ב שוקי מנדל.

במהלך החתונה, הבחין 'זופניק' בבני האדמו"ר מויז'ניץ כשהם מפזזים בעוז ובהתלהבות עם המחתן הרם והנעלה.

הרה"צ רבי חיים מאיר הגר בריקוד עם שוקי מנדל

הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר בריקוד עם שוקי מנדל

מחוץ לשמחה הגדולה, הבחין 'זופניק' בשיחה ערה ומרתקת בין הרה"צ מויז'ניץ אלעד לבין העסקן הבכיר יוסף שמעון שכטר.

הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר בשיחה עם שכטר

ריקוד פרידה בצד השני של האולם, נצפה שיקי מנדל בריקוד סוער ומלא אנרגיה עם הרל"ש היוצא, יהודה ברטלר.

ברטלר בריקוד עם מנדל

כצאת השמש: לאחר ימי הכפור והגשמים, נצפה האדמו"ר מסטריקוב צועד בגפו ברחובות בני ברק, כשהוא מעיין בריכוז בספר קודש – לקיים מה שנאמר: "ובלכתך בדרך".

סטריקוב ברחובות בני ברק

בעיצומם של הגשמים העזים בתחילת השבוע, תפס 'זופניק' את האדמו"ר מוואסלוי כשהוא צועד בנינוחות תחת מטרייתו, למרות הסערה מסביב.

האדמו"ר מואסלוי בגשם

גם האדמו"ר מטריסק נצפה השבוע צועד במהירות בגשמים העזים, כשהוא אוחז בעצמו במטרייה ללא עזרת הגבאים המסורים.

האדמו"ר מטריסק בגשמים

צפוף על הבמה? מי שנצפה בעצרת המחאה בירושלים נגד 'חוק הגיוס' עומד דווקא בסמוך לבמת הכבוד, הוא האדמו"ר מסקולען, שבחר לוותר על מקומו בגלל עומס יתר של רבנים ומשב"קים שתפסו כל מרחב פנוי על הבמה.

האדמו"ר מסקולען בעצרת

האדמו"ר מסקולען לא היה היחיד שנותר מחוץ לבמה; גם האדמו"ר מנדבורנה ירושלים נצפה עומד בתוך הקהל, כשמרחק לא רב ממנו נראה הרב שלום גנץ, מנהל תלמוד תורה קרלין.

האדמו"ר מנדבורנה ירושלים בעצרת

קרב המרפקים: והנה לפניכם תיעוד מ"ויכוח המשב"קים" הלוהט מאחורי כיסאות הרבנים – כשכל אחד דוחף במרפקיו בעוצמה רבה יותר ממשנהו. תכל'ס, יש שם כוח לא מבוטל על הבמה.

תיעוד קרס המרפקים

הרה"צ מטעמשוואר מצא מקום מכובד על במת הכבוד בעצרת האלפים שנערכה השבוע בירושלים, וזאת לאחר שעשרות אדמו"רים ביטלו את השתתפותם ברגע האחרון.

טעמשוואר על הבמה ( צילום: שמואל דריי )

הכתב יואלי ברים הרגיש השבוע בבית בעצרת בירושלים, כשהוא נצפה בלב זירת העיתונאים מסביר לעמיתיו למקצוע את המנטליות והטוב של "בני ירושלים" האותנטיים.

ברים בעצרת בירושלים

יומיים קודם לכן, נצפה יואלי ברים כשהוא מתדרך עיתונאים מעל אחד הספסלים הריקים בביהמ"ד נדבורנה, בעיצומו של מעמד קבלת הפנים ל"אסיר עולם התורה".

ברים בנדבורנה

כזקן ורגיל: חנוך פוגל נצפה השבוע בזירת העיתונאים בעצרת, כשהוא מתעד מהשטח במיומנות ודבקות.

חנוך פוגל בזירה

האדמו"ר רבי יצחק מאיר מורגנשטרן נצפה בצאתו מציון התנא האלוקי רשב"י במירון, לאחר עבודה של שעות ארוכות בתפילה ובכוונות עם תחילתם של ימי השובב"ים.

הגרי"מ מורנשטרן במירון

מנוחה שלפני הסערה? סגן ה"הויז בחור" של ויז'ניץ, הבחור מרדכי שלמה רוזנברג, לקח לעצמו שבת של מנוחה רגע לפני תחילת ימי השובב"ים העמוסים. במוצאי שבת קודש הוא נצפה עומד וחוזה בעבודת הקודש של המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, לאחר שבת מרוממת באתרא קדישא מירון.

רוזנברג אצל בידרמן ( צילום: א. אייזנבאך )

יואליש קרויס האגדי נצפה השבוע בסיור לילי במתחם עבודות הרכבת בירושלים. מה הקמב"ץ של מאה שערים זומם? את זה כנראה נגלה בשבועות הקרובים, כשהעבודות יתקרבו עוד יותר לאזורים הרגישים.

קרויס ע"י הרכבת הקלה

רגע של הדרכה בחצרות הקודש: הרה"צ רבי בעריש קאהן, בנו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, נצפה כשהוא מלמד את רזי אומנות כתיבת ה'קוויטלעך' את האדמו"ר ה'ישועות יעקב' מסקולען.

ישועות יעקב בתולדות אברהם יצחק

האדמו"ר מפינסק קרלין השוהה בארה"ב, נצפה בסיור בביהמ"ד 'אור החיים' ריבניץ.

פינסק קרלין בריבניץ

הרה"צ רבי העניך אשכנזי, חתנו של האדמו"ר המהר"א מסאטמר, נצפה בכניסה לבית מדרשו של דודו האדמו"ר מהרז"ל מסאטמר, בשמחת נישואי נכדתו עם בן אחיו.

אלעסק בביהמ"ד סאטמר

ובתוך בית המדרש ראה 'זופניק' את הרב יעקב ראטה מהמפואר מתברך מהאדמו"ר מסאטמר בעת שמחתו.

ראטה עם סאטמר

בעת הריקודין פצח אבי החתן האדמו"ר מאלעסק בריקוד שמחה עם משה וויליגער, ממייסדי ארגון 'הצלה', וראש חברת הצלה בפלטבוש.

האדמו"ר מאלעסק בריקוד

גם האדמו"ר רבי שלמה בוסו נצפה בריקוד עם הזמר העולמי ליפא שמעלצער בשמחת אירוסי נכדו.

האדמו"ר הגר"ש בוסו עם שמעלצר

האדמו"ר מלוצק נצפה צועד בשלג הקנדי במונטריאול.

לוצק במונטריאול

מאות גבאי צדקה נצפו ע"י פתח ביתה של הרבנית הצדקנית מסאטמר ביום שמחתה, יום חתונת נכדתה, כשהיא מחלקת סכומים עצומים לצרכי צדקה כידוע.

גבאי צדקה בסאטמר

האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בריקוד עם האדמו"ר מהורדנקא בשמחת נישואי נכדו בלונדון.

ויז'ניץ לונדון עם הורדנקא

בשמחת נישואי בנו של הנגיד יואלי לנדאו, נרשמה דרמה קלה בבר המשקאות כשהתנגשות בין כמה מגבאי הצדקה גרמה למהפך של ממש (תרתי משמע). בסוף זה נגמר בכי טוב, והשתייה הייתה "כדת" – ובעיקר "אין אונס".

הבר בחתונת לנדו

הנה זה בא: טרנד חדש כובש את עולם החתונות – 'המשמחים' הופיעו השבוע כשהם מחופשים לדמות המשיח רכוב על חמור, עם שופר גדול בידיהם, מה שעורר תגובות מעורבות בקרב הקהל המשועשע.

החמור והשופר

האדמו"ר ממיאלען השוהה בארה"ב, בכניסה לביתו של אחד מנגידי המוסדות.

מיאלען בארה"ב

הרב יעקב גרוסברד, מקורבו של ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי זצ"ל, נצפה בסוד שיח הגאון רבי יצחק אזרחי ראש ישיבת 'מיר'.

הבנש"ק הרה"צ רבי יחיאל מיכל שידרוביצקי, מחותנם של עשרות אדמו"רים מהארץ ומהעולם, נצפה השבוע כשהוא ממהר מיד לאחר שמחת נכדו באחת החצרות הגדולות בארץ.

שידרוביצקי לבד

מחפש את המשיח? באחת השמחות שנערכו השבוע, נצפה העסקן מוישי שטיין כשהוא מטפס על סולם ומשקיף בערנות לעבר הקהל. מה בדיוק הוא חיפש שם למעלה? אולי הוא ניסה לזהות מרחוק את "חמורו של משיח"?

שטיין על הסולם

בהמשך הערב, נצפה הרב מוישי שטיין כשהוא מתרווח לצד חברי מקהלת 'מלכות', אלא שהפעם הוא ישב על במה כה גבוה, שרגליו לא הגיעו לרצפה והוא נופף בהן באוויר בהנאה גלויה.

שטיין עם מקהלת מלכות

אנשי הפרסום מנדי נאבול ואברימי קליגר, נצפו בשיחה ערה עם הפרשן הפוליטי עמית סגל מ'ערוץ 12', במסגרת כנס כלכלה שערך יועץ המשכנתאות שחר וולף בירושלים.

בדיון שנערך השבוע בבית המשפט בלוד בפרשת "קטארגייט" ראינו את יונתן אוריך יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשלצידו שליח חב"ד בשכונת קטמון בירושלים הרב אור זיו.

( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

איש התקשורת ידידיה מאיר בשיחה ערה עם השר לשעבר אריאל אטיאס, בחתונת בת הנגיד הרב שמואל בנימין שפירא.

באחת ההפסקות של הדיון בוועדת החוץ והביטחון על 'חוק הגיוס' ראה 'זופניק' את שלום שטיין מסביר ליועצת המשפטית של הוועדה מירי פרנקל את משמעות החלטת המועצת של 'אגודת ישראל'.

במסדרונות הכנסת תפס 'זופניק' את העיתונאי מנחם קולדצקי עושה את עבודתו ומצלם את ח"כ יצחק גולדקנופף.

במחלקת העסקים בטיסה לארה"ב תפס 'זופניק' את מנחם מילצקי עוזרו של סגן ראש עיר בני ברק מנחם שפירא בדרכו למשימה חשובה.

הרב חיים אהרון סטניצקי מבית מרן 'החזון איש' ותלמוד תורה 'תשב"ר', חיתן השבוע את בנו אליעזר זיסמן עם רבקה שוורצמן, באולמי 'סקויה'.

( צילום: עדי אברהם ורות חיון | הפקה: ברוך פרוינד )

בעלי רשת חנויות השוקולד Cacao cartel המצליחה בקוסטה ריקה, איש העסקים שלמה לידרמן, בביקור בארץ ישראל אצל רבו המשגיח הגאון רבי מרדכי פיש.

את כוכב הרשת דודי קפלר ראינו מודד חליפה חדשה בתפירה אישית אצל מעצב האופנה ישראל קויפמן.

( צילום: יעקב קופמן )

את המפיק ברוך פרוינד תפסנו באמתע לתקן פנצ'ר ברכבו בפתח תקווה.

כוכב הרשת שוקי סלומון בסוד שיח עם יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף, לאחר אירוע ב'אווניו'.

הזמרים מרדכי בן דוד ופיני איינהורן נצפו בשדה התעופה בניו יורק בדרכם לישראל, לאחר חתונה יוקרתית.

והנה הזמר מרדכי בן דוד נצפה בחנות טלפונים בירושלים. האם הצטייד במכשיר חדש?

( צילום: יוסי )

המוזיקאים יואלי דיקמן וקובי גרינבוים מתברכים מהגאון רבי בן ציון אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל', בשולי חתונה יוקרתית ב'דימול פלטינום'.

המוזיקאים אבי אילסון ושימי יונייב, נצפו בדרכם לשמח באירוע יוקרתי בוינה.

את הזמר נפתלי קמפה ראינו בקניות עם המשפחה בקניון 'רב שפע' בירושלים.

ברכת מזל טוב לזמר שר שלום מהצרי לרגל הולדת הבן השלישי.

( צילום: א.ש. )

ברכת מזל טוב למפיק אברימי גולדשטיין מנכ"ל מקהלת 'מלכות', לרגל הולדת הבת שלישית.

הזמר בני אלבז מתברך מהגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, במהלך אירוע פרטי.

החזן שמואל קרישר נצפה מתחדש במשקפיים אצל נתן ניילינגר מאלעד.

( צילום: מנדי ברזסקי )

הזמר שלמה אשר נצפה בתפילה בציון רבי אבהו בקיסריה.

יו״ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בהתייעצות אצל זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס הגאון רבי משה מאיה, בשלל העניינים העומדים על סדר היום הציבורי.

לאחר הזמנה מיוחדת עם שלל ברכות ותארים שנמשכה כמעט דקה ארוכה, יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, מברך בחופת בנו של הרב יעקב אביטן רב המועצה האזורית חוף אשקלון ובתו של הרב אלירם כהן יו"ר המועצה הדתית ביהוד.

( צילום: יוסי לחיאני )

רגע לפני שחזרו מביקור העבודה בארצות הברית, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה, כתבו אות בספר התורה 'אות חיים' לזכרם של נרצחי מלחמת 'חרבות ברזל', שיזם איש העסקים עדיאל טולידאנו.

( צילום: קרלוס צ'אטה )

במליאת הכנסת השבוע תפסנו את שר המשפטים יריב לוין בלחיצת יד מחויכת עם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בעוד לצדו ח"כ אורי מקלב עסוק בכתיבה ומאחוריהם מתהלכת ח"כ מירב בן ארי כאחד האדם.

( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

בהמשך תפסנו מעמד "לחיצת אצבע" בין יו"ר סיעת 'שלומי אמונים' ח"כ מאיר פרוש ליו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט שעסוק בקידום 'חוק הגיוס'.

( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

במהלך דיון 40 חתימות בכנסת בו נאם ראש הממשלה בנימין נתניהו ראינו את יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף עם הצעיף המפורסם כשהוא עסוק בשיחת טלפון.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב בניחום אבלים אצל האסטרטג יעקב איזק.

ח"כ אורי מקלב בסיור בעוד חוג לילדים שמפעילה הרשות החרדית.

ח"כ משה אבוטובול נצפה בצהרי היום בתחנת דלק בירושלים, שקוע בנייד.

את ח"כ יעקב אשר ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', ראינו בסוד שיח פוליטי במליאת הכנסת.

במסדרונות הכנסת תפסנו את מאיר שפיגלר מנכ"ל חברת החשמל, בשיחה ערה עם ח"כ יעקב אשר.

ח"כ יעקב טסלר, נציג חסידות ויז'ניץ ב'אגודת ישראל', נצפה מתעדכן בהחלטות המועצת (שאין החלטות), בעת שהותו בלונדון הבירה.

אך אל דאגה, ח"כ יעקב טסלר לא הותיר את המקום הפקר, ושיגר לשם את הרל"ש יצחק ברטלר, שעקב מקרוב אחר כל התדרוכים והעדכונים.

רגע לפני כינוס מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל', ראה 'זופניק' את מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף, משדר עסקים כרגיל.

ח"כ יעקב מרגי ויועצו אמיתי ארביב ומנכ"ל משרד הרווחה משה לבון, בביקור עבודה בעיר אלעד יחד עם ראש העיר יהודה בוטבול וראש המטה שלו מרדכי בר מוחא.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בריקוד עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רב העיר מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, במסגרת ביקור חיזוק אצל אסירים בכלא חרמון בראשות גונדר משנה אמל טאפש.

( צילום: מיכל אלבלק )

‏שר הביטחון ישראל כ"ץ, ביריד של חסידות קרלין ב'בנייני האומה' בירושלים: "אתם עושים דברים נפלא, משלבים תורה ועבודה, ניתן לכם ביטחון שתוכלו לעשות דברים כאלה". מהצד נראה היועץ האסטרטגי יוסי רוזנבוים שהביא את השר לאירוע.

( צילום: צביקה גרין | הפקה: דודי וובר 'אקטיבר' )

ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול נצפה תורם דם בעמדת מד"א בעיר.

יחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער באלעד, מנשק את ידו של הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, שהגיע למסור שיעור בעיר, ביוזמת ראש העיר יהודה בוטבול.

( צילום: א. ברדה )

את יוני אוחנה דוברו של ח"כ יעקב מרגי, ראה 'זופניק' כשהוא נכנס לרגע של התרעננות ומיני מתיקה בקיוסק השכונתי בירושלים.

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר, הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו והמיליונר הצרפתי צבי עמר, הבעלים של רדיו 'קול ברמה', בשמחת בר המצווה לנכדו של השר לשעבר אלי ישי בן לבתו אושרית.

ברחבת הריקודים ראינו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בריקוד סוער במיוחד.

האדמו"ר הרב יחיאל אבוחצירא רב העיר רמלה ובנו הרב יצחק אבוחצירא המועמד להחליף את אביו בתפקיד, בברכה והתייעצות עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בהילולת ה'אביר יעקב' רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל.

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר, שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות בברזיל, בכולל 'הליכות סופיה' בעיר סאו פאולו, של הרב יעקב כהן והנגיד קובי שאשו.

ברחובות ירושלים ראה 'זופניק' מאבטח משתחווה ומבקש את ברכת הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף טס השבוע למסע חיזוק בקהילות היהודיות במיאמי. 'זופניק' ראה אותו בשדה התעופה המקומי כשהוא מלווה בבנו ויד ימינו הרב אביחי יוסף.

הרב רועי אילוז רב בית החולים קפלן, מציג לראשון לציון הגאון רבע יצחק יוסף, את ספרו 'באר לחי רועי' על הלכות שבת ורפואה.

( צילום: אבישי ואנונו )

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בסיור מקצועי במרכז הפרוטונים 'P-CURE' בשילת, הפועל בשיתוף בית החולים 'הדסה' לפיתוח פתרונות מתקדמים לטיפול בסרטן, יחד עם משה בר סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות , פרופסור יורם וייס מנכ"ל בית החולים 'הדסה', פרופסור דינה בן יהודה יו"ר ועדת סל התרופות, ישראל אילוז ראש מטה שר הבריאות ויהודה כהן יועץ שר הבריאות.

הרב חיים הורביץ רבה של שכונת צהלה בתל אביב, מתחדש במשקפיים אצל איש המשקפיים נריה שטרית‏ בבני ברק, לקראת חתונת בתו.

הפוסק הגאון רבי עמרם פריד שימש כסנדק בברית לנכדו של איש החסד איציק לבל סמנכ"ל 'חברים לרפואה', ויקרא שמו בישראל: איתמר.

את המפיק מאיר מרגלית והשף אלי דיוויס, שטסו לעבודה באירוע יוקרתי בארצות הברית, ראינו בתפילה בציון הרבי מחב"ד.

( צילום: ג׳וש קאהן )

אלי ביר נשיא 'איחוד הצלה', שימש כחזן בתפילת מנחה בכנסת, בעקבות השנה לפטירת אמו חיה ע"ה.

מוטי בוקצ'ין דובר זק"א אירס את בתו הילה, עם הבחור מאיר קלצקי בנו של איש העסקים גרשי קלצקי. 'זופניק' ראה את המשפחות ב'לחיים' אצל המקובל הגאון הרב גמליאל רבינוביץ.

הנגיד אבי הדר מוסר שיעור 'אור החיים' לאנשי עסקים, בביתו של היהלומן חיים עזרא.

( צילום: אבינועם עוזרי )

נתן פלדמן, בעלים של רשת הוצאת ספרים 'צוף', נצפה בדרכו לארץ במחלקת הביזנס של 'אל על'.

מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי וניצב אבשלום פלד שמונה למפקד מחוז ירושלים במשטרה, בתפילה עם טלית ותפילין בכותל המערבי, רגע לפני טקס המינוי של פלד.

( צילום: איציק פרזאן 'פוש' )

רגע לפני הטקס, ראינו בבית הכנסת 'שערי תשובה' במנהרות הכותל, תפילת מנחה בהשתתפות: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מזכירו הביטחוני ניצב סמי מרציאנו ומנכ"ל משרדו רפול אנגל, משה ליאון ראש עיריית ירושלים, תנ”צ רונן עובדיה סגן מפקד מחוז ירושלים, יוסי בלוך עוזרו של הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

בשולי הטקס, ראינו סוד שיח מעניין בין ניסים לוי יועץ המשטרה לענייני חרדים ואריאל אלחרר יועץ השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

( צילום: איציק אוחנה )

עו"ד משה שמעוני יו"ר דירקטוריון 'רכבת ישראל' והמנכ"ל אבי אלמליח, שטסו לביקור עבודה בארצות הברית, בתפילה בציונו של הרבי מחב"ד בניו יורק, יחד עם הרב יוסף יצחק נוימן שליח חב"ד לקהילה הדיפלומטית.

את אלוף משנה הרב שהם עורקבי ראש מטה הרבנות הצבאית וראש לשכתו הרב בניהו חורב, ראינו בסיור בחורבות רפיח שבמרחב עזה.

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד' והרב יהושע מרגלית הגיעו השבוע להתראיין בפודקאסט של הסטנדאפיסט בן בן ברוך.

( צילום: שניר יצחק )

עו"ד רועי אוסדיטשר, בנו של הפרקליט הבכיר עו"ד משה אוסדיטשר, התארס בשעה טובה עם רחלי אלטמן מירושלים.

בשמחת האירוסין של עו"ד רועי אוסדיטשר תפס 'זופניק' את המשפיע הגה"צ הרב אהרון בירנצוויג, מרבני ישיבת מיר, עם החתן, אביו ואבי הכלה, במהלך סידור התנאים. בהמשך ראינו את הגאון רבי יהושע אבא שאול, ראש קהילת 'אור אליהו' בבני ברק, אביו של הבחור אליהו אבא שאול ז"ל שטבע למוות בירקון בסופה 'ביירון', באיחולי מזל טוב.

את הרב המזמר דודו דרעי והמנטליסט ליאור סושרד, ראינו בטיסה יחד במחלקת הביזנס של 'אלעל' מארצות הברית לישראל.

השחקנים ניב סולטן וידין גלמן, בלוק חרדי בצילומים לסרט 'בחורים טובים 3' בפתח תקווה, יחד עם מפיק הסרט יקי רייסנר.

( באדיבות: כוכב הרשת יוסי הופמן סוכן השחקנים החרדים )

הזמר עדן מאירי מתברך מהרב דוד זיכרמן מגיד שיעור הדף היומי בכותל המערבי, יחד עם רב הסלבס מרדכי חסידים: "תמשיך להאיר את העולם בשירה".

הזמרים ליאור נרקיס ואיתי לוי עם הרב שמואל ביסטריצקי מרבני סביון, ביום הולדת 80 לאביו של נרקיס, באולמי 'סליה' בחולון.

איש העסקים מאיר בלעיש בחיבוק חם עם הזמר קובי פרץ, בהילולת ה'אביר יעקב' רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל.

