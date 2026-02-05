אחרי שעות של מתח במזרח התיכון - בארה"ב ובאיראן הודיעו כי שיחות המו"מ יתקיימו כמתוכנן בעומאן. השאלה שמטרידה את העולם כולו - מי התקפל: חמינאי או טראמפ? כל הפרטים בהרחבה בכתבת הווידאו שלפניכם.

התמוטטות בשידור חי

דרמה רפואית ורגעי חרדה פקדו את היכל הארמורי הענק בברוקלין שבניו יורק, במהלך מעמד ה"סיום העולמי" של לימוד הרמב"ם היומי המחזור ה-45. האירוע, שהתנהל מתוך התרוממות רוח לכבודה של תורה, הפך בבת אחת לזירת דאגה כאשר נשקפה סכנה של ממש לבריאותו של נואם הכבוד באירוע בו השתתפו אלפי בני אדם. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

העצור הראשון

אחרי אינספור כתבות בתקשורת הכללית שהצביעו על תופעת הדרייברים - המוניות הפיראטיות שהפכו בשנים האחרונות לפופולאריות במיוחד במגזר החרדי בשל המחירים הזולים יחסית למוניות הרשמיות, היום הודיעה רשות המסים כי החקירה שנוהלה בחשאיות במשך מספר חודשים על ידי היחידה הארצית למאבק בפשיעה - יהל"ם הובילה למעצרו של מנהל תחנת דרייברים מבית שמש. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

לא מתנצלים

ראש ישיבת אבני נזר הגאון רבי זמיר כהן, שהשתתף בשבת האחדות המרוממת שנערכה לתלמידי ישיבתו בצפון הארץ, בחר להעביר מסר חד וברור לעולם התורה בכלל ותלמידי הישיבות בפרט - ברקע שנאת עמי ארצות לתלמידי חכמים הפושה בעם ישראל לצערינו כנגע ממאיר. כל הפרטים - מליל שישי ועד הקומזיץ עם בן ארזה - בכתבת הווידאו שלפניכם.