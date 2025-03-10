רגעים של חרדה עברו על אלפי המשתתפים בחגיגת סיום הרמב"ם העולמית בניו יורק | האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, שכובד לשאת את הדרשה המרכזית, חש ברע והתמוטט על הבימה | לאחר טיפול רפואי מהיר של כוחות ההצלה, התאושש האדמו"ר וחזר למקומו לשמחת החסידים (חסידים)
נתניהו בבעיה: מנהיגה הרוחני של 'דגל התורה' מתנגד לחוק הגיוס | תחרות הג'ינגלים ב'כיכר': איזה ת"תניק הצליח להפתיע אתכם? | משלוח מנות לפני תענית אסתר? אצל התימנים הכל אפשרי | חגיגה חב"דניקית חובקת עולם: סיום מחזור מ"ד בלימוד הרמב"ם היומי | זו לא הטפת מוסר, זו הצבת מראה: קריאה לבחורי הישיבות (מעייריב)
אלפים בכל קצווי תבל התכנסו למעמדי הוד לכבודה של תורה - חגיגת סיום מחזור מ"ד בלימוד הרמב"ם היומי אשר נוסד ע"י האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע במחזור ה-44 | צפו בתיעודים מניו יורק, ירושלים, ואף מפרדס כץ (חסידים)
היסטוריה בקרית אתא: במעמד אדיר לכבוד גמרה של תורה, התכנסו מאות רבות מתושבי קרית אתא לכנס עתיר רושם | עם סיום המחזור המ"ג בלימוד הרמב"ם היומי במסלול ג' פרקים ליום | אורח הכבוד הגאון הגדול רבי דוד יוסף, חשף בדרשתו: מרן הגר"ע יוסף זצ"ל היה משתתף בקביעות בלימוד היומי ברמב"ם | רשמים ותמונות (חרדים)
אשרי עין ראתה: מעמד מרגש וסוחף של סיום הרמב"ם העולמי, מול מרכז חב"ד העולמי ובית מדרשו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, בראשות גדולי התורה והחסידות, רבנים ומשפיעים, שבאו לחגוג יחד עם המשתתפים הנרגשים | מפקד משטרה החמיא: "המקום לא ראה מעמד כזה" (חרדים בעולם)
הראשל"צ הגר"ש עמאר, נשא דברים בסיום הרמב"ם העולמי שנערך בשכונת קראון הייטס החב"דית בהשתתפות למעלה מרבבת חסידים, ועורר את הציבור בעקבות המצב • וגם: ההתוועדות של אברהם פריד עם ניגוני חב"ד, כפי שלא ראיתם (חסידים)
במוצאי יום ההילולא: אלפים גדשו את שדרת איסטרן פארקווי בחגיגת סיום הרמב"ם העולמי • אברהם פריד ומקהלת צבאות השם הלהיבו בניגונים • אורחי הכבוד: רבה של ירושלים הגרש"מ עמאר ורבה של רוסיה הגר"ב לאזאר (חסידים)