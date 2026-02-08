הציבור החרדי כבר התרגל לדיווחים - שעד לפני מספר חודשים לא רבים מידי היו נחשבים לבידוניים: אברך ותלמיד ישיבה נעצרו והוסגרו למשטרה הצבאית... בשני האירועים, גם באופקים אמש וגם בבאר יעקב, מערכת צבע שחור שהופעלה לא הצליחה למנוע את המעצר. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מהתגוננות ליוזמה

באיחוד של חודשים ואולי שנים - במפלגות החרדיות מנסים לטפל בדעת הקהל העויינת מצד הציונות הדתית כלפי המגזר החרדי - מהשורש. פרשננו הפוליטי ישי כהן חושף היום על קמפיין מתוזמן שצפוי להתייחס למשבר הגיוס החרדי עיניים של הדת"ל. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

לא במקרה

מי שחושב שהמתקפה החריפה של רה"מ לשעבר נםתלי בנט כנגד ינון מגל ותוכניתו "הפטריוטים" מגיעים היום "במקרה" - בטח לא פתח טלוויזיה או יוטיוב בשבועות האחרונים. כחלק במאבק האימתנים של המיעוט הקולני מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, ברוב הדומם מהצד המסורתי, קמפיינים אגרסיביים ומשומנים מופיעים כמעט בכל אמצעי הדיגיטל כשמטרתם היא אחת: דה-לגיטימציה לעמדת הרוב. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

על חודו של קול

מעומד ש"ס למשרת רב העיר באר שבע, הגאון רבי אברהם דרעי, ניצח את יריבו הרב יורם כהן שנתמך ע"י ראש העיר דנילוביץ' על חודו של קול - 26:25, כשמועמדה של 'דגל התורה' שגרף 2 קולות, כמעט וסיכן את ניצחון המעומד החרדי. מעניין מה היה קורה, לו התוצאה הייתה שונה במעט - האם גפני היה תוקף את המפלגה שהריצה מועמד קש? כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

ותיעצר המגיפה

בכתבת הווידאו שלפניכם תקבלו סיקור נרחב על המנהג של יהדות צפון אפריקה - סעודת יתרו. מה מקור המנהג ומה הוא כולל? ולאיזו ישיבה חרדית יש הכי הרבה קשרים במסדרונות השלטון? צפייה נעימה.