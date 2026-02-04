רה"מ בדימוס אהוד ברק נתפס בעוד התבטאות שלילית - הפעם נגד יהודי המזרח הספרדים. מי שכמובן מיהר לגנות את הדברים ולתקוף את הדובר - הוא יו"ר ש"ס אריה מכלוף דרעי שפרסם סרטון מצולם בו הוא תוקף קשות את ברק. הפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.

ר' גפני בעל הייסורים

יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, לא הסתיר את זעמו מניצחון מועמד רבני צהר לרבנות סביון ובחר להפנות את האש כנגד ש"ס שהריצה מועמד שגרף 3 קולות בסה"כ. במפלגת ש"ס שפשפו את עיניהים בתמהון: גפני מאשים את ש"ס בהרצת מועמד שגרף 3 קולות ובכך נגרם הפסד? הלוא מעומד דגל התורה גרף את כל 0 הקולות הנותרים... הודעת ש"ס כנגד גפני נחשבת לפגיעה בבטן הרכה של גפני - בפרט שבעיני המתבונן נראה כי הצדק הפעם עם ש"ס. כל הפרטים מהעימות הביזארי - בכתבת הווידאו שלפניכם.

פגישה עם חבר המועצת

אסיר עולם התורה למספר שעות - תלמיד ישיבת אוהל יוסף, זכה לקבלת פנים מפוארת בהיכל ישיבתו. התלמיד המרוגש זכה לפגישה אישית עם חבר מועצת חכמי התורה הגר"א סאלים שחיזקו בדברים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

שריד לדור דעה

בשעות הבוקר פשטה הבשורה המרה על הסתלקותו של זקן ראשי הישיבות בדורנו, שריד לדור דעה, ראש ישיבת הרמה בלונדון הגאון רבי אליקים שלזינגר זכר צדיק וקדוש לברכה. הגר"א שלזינגר זצוק"ל, שהיה גשר חי בין עולם התורה שלפני המלחמה לדורנו אנו, הנהיג במשך עשרות שנים את ישיבת "הרמה" בלונדון והיה למצפן רוחני עבור אלפי תלמידים וחסידים ברחבי העולם כולו. בכתבת הווידאו שלפניכם - סיקור מתולדות חייו.

רב הנסתר על הגלוי

פרסום ראשון: בבתי גדולי ישראל הצליחו לעלות על זהותו של המקליט האלמוני - ששיחותיו על גדו"י בנושא חוק הגיוס מלפני למעלה משנה, פורסמו בהבלטה במהדורה המרכזית של חדשות 12 ועוררו סערה רבתי. כל הפרטים על הסאגה שעדיין נמשכת - בכתבת הווידאו שלפניכם.