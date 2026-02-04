הרב אורי סדן משמש כרבה של סביון, לאחר שנבחר לתפקיד בבחירות שהתקיימו ביישוב. הרב סדן מייצג את רבני צהר, ארגון הרבנים הציוני-דתי, והוא נבחר לתפקיד לאחר שהביס את מועמד ש"ס, הרב עמור. הבחירה לרבנות סביון הייתה משמעותית והעמידה בפני תושבי היישוב בחירה בין שני זרמים שונים ברבנות הישראלית.

סביון היא עיירה ותיקה במרכז הארץ, והבחירה של רב העיר מהווה אירוע משמעותי בחיי הקהילה המקומית. הרב סדן זכה באמון תושבי סביון והוא אחראי על מתן שירותים רבניים ליישוב, לרבות פסיקות הלכתיות, ליווי אירועי חיים, וטיפול בשאלות כשרות ומעמד אישי. כנציג רבני צהר, הרב סדן מביא עמו את הגישה הציונית-דתית המאפיינת את הארגון.

רבני צהר הם ארגון רבנים ציוני-דתי שהוקם בשנת 1996, והוא מונה מאות רבנים ברחבי הארץ. הארגון מתמקד בחיבור בין ערכי התורה לבין המציאות הישראלית המודרנית, ומקדם גישה פתוחה ומקשיבה לציבור הרחב. רבני צהר פעילים ברבנות קהילתית, בהוראה, ובפעילות ציבורית, ומשמשים רבנים ביישובים רבים ברחבי הארץ.

הבחירות לרבנות סביון שיקפו את המתח הקיים בחברה הישראלית בין זרמים שונים ברבנות. מועמד ש"ס, הרב עמור, ייצג את הזרם החרדי-ספרדי, בעוד שהרב סדן ייצג את הזרם הציוני-דתי. הבחירה בהרב סדן מעידה על העדפת תושבי סביון לגישה רבנית המשלבת מסורת עם פתיחות לחיים המודרניים.

תפקידו של רב העיר כולל מגוון רחב של אחריות: מתן שירותי נישואין וגירושין, פיקוח על כשרות במוסדות ציבוריים, ייעוץ הלכתי לתושבים, ליווי משפחות באירועי שמחה ואבל, והובלת פעילות תורנית ביישוב. הרב סדן אחראי גם על קשר עם מוסדות הרבנות הראשית ועל ייצוג היישוב בפורומים רבניים ארציים.