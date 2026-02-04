החל משעות הבוקר (רביעי) עשרות מפגינים התאספו מול לשכת הגיוס בתל השומר, ברחוב יעקב דורי בקרית אונו, במחאה על "יום גיוס" לצעירים חרדים.

במשטרה הודיעו כי מדובר ב"הפגנה בלתי חוקית" ובמקום פועלים שוטרים בכוחות מתוגברים לשמירה על הסדר הציבורי, לצד הכוונת התנועה.

המשטרה עדכנה כי "מפירי סדר ניסו לחסום כלי רכב תוך שכיבה על הכביש. השוטרים חילצו את הרכבים. נעצר מפר סדר אחד".

השוטרים ממשיכים בפעילות במקום על מנת לשמור על הסדר הציבורי ולאבטחת הגעתם של הבאים ללשכת הגיוס.

לאור הפרות הסדר ובמטרה לאפשר תנועת כלי רכב בדרכים חלופיות, להלן הסדרי התנועה:

רח' יעקב דורי בקרית אונו חסום מרח' המלך שלמה ועד רח' לוי אשכול.

לא תתאפשר כניסה ליעקב דורי דרך רח' נחל שניר ולא דרך רח' נחל גמלא.

קיים צפי לעומסי תנועה בכביש 461 בצומת "בית בפארק" ועד צומת מסובים בשני הכיוונים.

נחסמה הפנייה מרח' מבן גוריון לרח' יעקב דורי.

המשטרה ממליצה לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה לאזור ומסרה כי היא "רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק , יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".