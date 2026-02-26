זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': אישיות רבנית חשובה שבקרוב עומד כנראה להיבחר לתפקיד נחשק, מתחמק זה מספר שבועות מלהגיע לשיעור השבועי של אחד הרבנים הגדולים. כמובן שמדובר רק מ"סיבות טכניות".

חשיפת 'זופניק': חבר כנסת מאחת המפלגות החרדית טס יחד עם אחד המו"לים החרדים לחו"ל. • "אני מופנם וביישן, בזתי לתקשורת": חנני ברייטקופף שובר שתיקה בריאיון אישי נדיר כיכר FM | 22.02.26 חשיפת 'זופניק': החזן והפייטן יחיאל נהרי היה אמור לחגוג השבוע יום הולדת יוקרתית בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה, אך בעקבות המצב הביטחוני הוא ביטל את הגעתו לארץ והאירוע נדחה. • חשיפת 'זופניק': רבות דובר על התמונות שיוצאות מלשכת ראש הממשלה, כשנטען שהן זוכות לעריכה מפנקת. הפעם, 'זופניק' זכה להיווכח בכך, בתמונות שיצאו מהפגישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי. חלק מהתמונות יצאו מטעם לע"מ - עם תוספת הקרדיט לשרה נתניהו, וחלק יצאו מטעם לשכת ראש ממשלת הודו. התמונות - לפניכם, שפטו בעצמכם.

התמונה של לע"מ ( צילום: מעיין טואף, לע"מ / שרה נתניהו )

התמונה של לשכת ראש ממשלת הודו ( צילום: לשכת ראש ממשלת הודו )

מימין - התמונה של לשכת ראש ממשלת הודו, משמאל - התמונה של לע"מ ( צילום: לשכת ראש ממשלת הודו | מעיין טואף, לע"מ / שרה נתניהו )

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף ברגע מאושר של חיבה עם נכדיו, בחתונה משפחתית ב'כתר הרימון' בבני ברק.

- צילום: מנדי שיף | צילום: צילום: מנדי שיף 10 10 0:00 / 0:18 ( צילום: מנדי שיף )

הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', נצפה מצטייד באוכל לשבת אצל השף אבי מלכא בראשון לציון.

'זופניק' שהגיע לכנסת לבדוק מה קורה עם חוק הגיוס, תפס את פרשן הבית ישי כהן מתעדכן בשיחה עם יו״ר דגל התורה ח"כ משה גפני, לצד הדובר יעקב מורגנבסר שנצפה עומד על המשמר.

וכדי להבין איפה עומדת 'אגודת ישראל' באשר לחוק, ישי כהן מיהר לתפוס גם את מוטי בבצ'יק לשיחה, עם חזרתו לעבודת המשכן בתום ימי האבל על אביו זצ"ל.

במסגרת ההכנות לחג הפורים במשרדי 'כיכר השבת', תפס 'זופניק' את בכירי המערכת העורך חנני ברייטקופף, המגיש יוסי סרגובסקי ומגיש 'כיכר fm' אלי גוטהלף, בישיבת סיעור מוחות.

איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' נצפה בפגישה עם היועץ האסטרטגי יענקי ביכלר, במגדלי ב.ס.ר. בבני ברק.

באולפני 'כיכר השבת', רגע לפני צילומי התוכנית הפופולרית 'כיפות שחורות', ראינו את היועץ האסטרטגי אבינועם קוטשר מגניב סלפי עם 'וי' הניצחון, לצדו של המגיש יוסי סרגובסקי וחברי הפאנל, ישראל שילה סמנכ"ל חינוך ותודעה 'אחוות תורה', ד"ר טל אלוביץ' - מומחה למדיניות ציבורית ופעיל חברתי ואיש התקשורת החרדי מנחם קולדצקי.

אחרי הסערה בצילומים תפסנו את יוסי סרגובסקי בשיחת הרגעה עם חלק מחברי הפאנל, מנחם קולדצקי, ישראל שילה וד"ר טל אלוביץ'.

במסגרת הצילומים לפורים במשכן הכנסת, תפס 'זופניק' את המגיש יוסי עבדו שהסעיר את הכנסת, בריקוד עם ח"כ צבי סוכות לכבודו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהגיב בחיוך ו"תודה רבה".

10 10 0:00 / 0:10

בהמשך תפסנו את יוסי עבדו בתמונה משותפת עם אליהו יוסיאן, המומחה לענייני איראן והמזרח התיכון.

והנה יוסי עבדו במשרדי 'כיכר השבת' בלוק כמעט שגרתי, במסגרת הצילומים לפורים.

בימים האחרונים הזמין נשיא המדינה יצחק הרצוג את ידידו הפרשן החרדי ישראל כהן לביקור מיוחד עם בני משפחתו ובהם בנו ארי והזוג הצעיר יוטאלה ומוישי קליין במעון הרשמי שבירושלים.

במהלך השיחה שיבח הנשיא את פעילותו של ישראל כהן למען החטופים במגזר החרדי והצהיר כי למצוות פדיון שבויים יש משמעות גדולה במסורת ובהיסטוריה היהודית.

'זופניק' תפס רגע חמוד שהתרחש כאשר הנשיא יצחק הרצוג הראה לארי את תמונתו עם הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ וסיפר לו על הקשרים עם כל ראשי המדינות וההסברה של ישראל בעולם.

ל'זופניק' נודע כי קיים גם תיעוד וידאו שעדיין אסור בפרסום אך 'זופניק' מבטיח לשים את ידו עליו ולחשוף אותו בבוא העת.

בשמחת הווארט לבתו של אליהו גפני, בנו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, עם הבחור החשוב דניאל קרויזר מבחירי ישיבת 'היכל יצחק - לנדא', ראה 'זופניק' את הסבא המאושר רוקד יחד עם הסבא השני הגאון הרב שמואל מונטג, רב הקהילה הליטאית בנתיבות, כשלריקוד מצטרף הסבא של החתן והפרשן ישראל כהן.

במהלך השמחה תפס 'זופניק' את האח הגדול מיכי גפני באיחולי מזל-טוב לבביים לבני המשפחה.

לאחר שנכנס לראשונה לבית המדרש ברחוב ראדני לאחר עשרים שנה, הגה"צ אב"ד סאטמאר ב"פ נצפה יחד עם אחיינו הגה"צ אב"ד סיגעט, בנו של האדמו"ר מסאטמר מהרי"י בניחום אבלים אצל משפחת הרבנית מסיגעט ע"ה.

האדמו"ר מטולנא אשדוד, שהגיע לשבות שבת שעברה בעיה"ק טבריה, נצפה בשיחה לבבית עם הלל פרידמן, אך מה שהוא לא לקח בחשבון, שהאדמו"ר מבארדיטשוב עקב אחריו מתחילת הרחוב, וכך נראית הפגישה בין שני גדולי ישראל...

10 10 0:00 / 0:24

בפגישה של הרבי מבוהוש אצל הרבי מבאבוב, נצפה הגבאי של בוהוש נותן את עיניו בקופסת הטישו המהודרת שהוצבה על השולחן.

בשמחת שבע ברכות בבית האדמו"ר ממונקאטש לכבודו של העסקן משה מארגירעטען, נצפה האדמו"ר מליסקא, שאושפז יממה אחרי זה בבית החולים לאחר כמה ימי חולשה. בעת זו הזמן לעורר להמשיך להעתיר לרפואתו השלימה של האדמו"ר רבי צבי הירש בן נחמה בתוך שאר חולי ישראל.

10 10 0:00 / 0:29

על חוף ימה של טבריה עיה"ק נצפו הצלמים א. אייזנבאך ומוישי גולדשטיין בתדרוך פנימי אחרון לקראת השבת עם המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן.

המגיד מישרים הרה"ג ר' מנשה רייזמאן שהגיע לאנטווערפן לרגל שמחת נישואי נכדת גאב"ד העיר, נצפה בלימוד בביהמ''ד אהל משה דחסידי בעלזא.

ובזמן שר' מנשה רייזמן באנטווערפן, גדול משגיחי הכשרות ומנהל מחלקת המקוואות בבני ברק, הרב מנחם מנדל סגל, יחד עם בכירי חסידות סאדיגורה נצפו מאזינים לשיחה המרתקת שמסר בפניהם הרב יהושע פקשר מגבאי האדמו"ר מויז'ניץ.

העסקן שמעון ויכלדר מסטריקוב, נצפה בצד מברר מכלי ראשון את אחת הסוגיות.

הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד נצפה בשמחת נישואי בן העסקן הרב אברהם פלדמן.

לקראת חג הפורים, איש היין מנדי ברנד נצפה בשיחה עם נאמנם של נגידי הארץ, יוסי פרידמן, כשהוא מתעניין היכן רוכשים הנגידים את היין לקראת החג. פרידמן מצידו בחר לשמור על שתיקה כשהוא מציין שאינו מגלה סודות מהחדר.

הרב יואל הערמאן מעסקני ביהמ"ד קראלי מקבל ברכת קדשו מהאדמו"ר מקראלי בשמחת בית קראלי.

וכמובן שאי אפשר בלי תיעודים מהשלג, הנה האדמו"ר מבאבוב בדרך לתפילת שחרית.

והנה האדמו"ר מסאטמר צועד לתפילת שחרית תחת המטריה.

האדמו"ר מקאליב, בהדלקת הנר במסגרת מסע לקברי צדיקים בהונגריה.

השמש המסור של ביהמ"ד סקווירא ר' מרדכי גרינוולד נעזר על ידי צבא החסידים הצעירים לפלס את שטח רחבת ביהמ"ד הגדול.

10 10 0:00 / 0:11

האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטא המכונה "הרבי הצינור" נפרד מחסידיו בווילאמסבורג אחרי מסע מפרך בארה"ב. החסידים נפרדו בשירת 'כי מלאכיו יצוה לך'.

10 10 0:00 / 0:15

והנה הרבי הצינור בשדה התעופה.

סטארטפ חדש באולמות השמחה להעסקת הילדים שלא ירדמו.

10 10 0:00 / 0:52

המפיק דודי עזריאלי שחגג יום הולדת 40 יוקרתית בהשתתפות אישי ציבור, התחייב להכניס ספר תורה בהילולת רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל בשנה הבאה במרוקו, לאחר מכן הזמר בנצי שטיין פצח בשירת: "שישו ושמחו בשמחת תורה".

- צילום: מרים יהושע - סושיאל | צילום: צילום: מרים יהושע - סושיאל 10 10 0:00 / 0:48 ( צילום: מרים יהושע - סושיאל )

אמן החושים מני הולנדר בצילומים לפורים ברחובות בני ברק מצליח להפתיע את כל המתגודדים והסקרנים.

- צילום: אפי מרצנט | באדיבות: איתמר בבי | צילום: צילום: אפי מרצנט | באדיבות: איתמר בבי 10 10 0:00 / 1:06 ( צילום: אפי מרצנט | באדיבות: איתמר בבי )

ברחובות תל אביב ראינו את הנגיד שמוליק הלפרין עם בנו העיתונאי מרדכי הלפרין כתב גלי צה"ל.

מגיש הטלוויזיה ינון מגל בלוק חסידי עם בעקיטשע לכבוד חג הפורים, אצל המעצב ישראל קויפמן.

- צילום: יעקב קופמן | צילום: צילום: יעקב קופמן 10 10 0:00 / 0:26 ( צילום: יעקב קופמן )

( צילום: יעקב קופמן )

כוכב הרשת דודי קפלר מתברך מהגאון הרב ציון כהן רב העיר אור יהודה.

איש העולם הגדול, מאיר דוידוף, נצפה בשיחה לבבית עם הרב הראשי הגאון הרב קלמן בר, ברחבת אולמי 'אווניו'.

10 10 0:00 / 0:16

הזמר יעקב שוואקי שהגיע לסבב הופעות בארץ, בסיור ותפילה בכותל המערבי, יחד עם ישראל רוזנבוים דובר הקרן למורשת הכותל ואלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל.

הזמר אייל טויטו התחדש ברכב יוקרתי מסוג מרצדס AMG C63 S בשווי מאות אלפי שקלים.

10 10 0:00 / 0:37

את הזמר משה דוויק ראינו בתפקיד הרב בחנוכת ביתו המפואר של הנגיד משה פחימה באשדוד.

את ה‏זמר איציק ויינגרטן ראינו עומד בתור לקפה בשכונת 'שערי חסד' בירושלים.

הזמר אליה והב ניצל בנס לאחר שהצמיג ברכבו התפוצץ במהלך נסיעה באישון לילה.

( צילום: מור והב )

במסע הלווית הרב יצחק סורקיס ז"ל, גיסו של הזמר ליפא שמעלצר, בשיכון סקווירא, נצפו הזמרים שרולי וחיים גרין.

הזמר גד אלבז ומזכה הרבים הרב מיכאל לסרי, מתברכים מהגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', לאחר תפילת שחרית בבית מדרשו בראשון לציון.

10 10 0:00 / 1:01

בטקס ההכתרה של הגאון הרב יחיאל בסיס לרבה של ראש העין ראינו את הרב הראשי הגאון הרב קלמן בר, יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ויו"ר ועדת הבריאות ח"כ יוני משריקי.

את שלומי גזית יועצו של ח"כ יעקב מרגי, ראינו מוזג את יין להבדלה ליו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, לאחר שבת לרבני 'קו ההלכה' במלון 'כינר' בטבריה, במעמד הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, מהצד נראה המנכ"ל אליהו שושן ויועץ התקשורת יחיאל קצביאן.

( צילום: יעקב כהן )

בטקס מצטייני דיקן של מכללת אונו הגיע שר בריאות לשעבר (ולעתיד?) אוריאל בוסו לכבד את עוזרו האישי נתנאל אנגל שקיבל מצטיין דיקן.

ח"כ יעקב אשר מברך בחופת בתו של יועצו עו"ד יהודה כהן, עם החתן אליסף יעקובזון מבחירי ישיבת פוניבז'.

( צילום: יהודה ארגמן )

הגאון הרב אברהם דרעי רב העיר באר שבע ויו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, בפדיון הבן לנכדו של ח"כ ינון אזולאי באשדוד.

( צילום: א.מ. )

ח"כ יעקב מרגי בסיור במכינות ההסדר החרדיות 'ניצוץ באמונה' של עמותת 'נצח יהודה', יחד עם המנכ"ל יוסי לוי.

ברכת מזל טוב ליוני עידן, נהגו ועוזרו של ח"כ חיים ביטון, לרגל הולדת הבן השלישי. יוני הוא אחיו הגדול של העיתונאי אריאל עידן מ'ערוץ 14'.

( צילום: מיכאל אוחיון )

את רב הסלבס מרדכי חסידים שהודיע לאחרונה כי הוא שוקל להתמודד בבחירות הבאות לראשות העיר ירושלים, ראינו בחיבוק חם עם משה ליאון ראש העיר ירושלים, בחגיגת יום הולדת לאיש העסקים אלי מזרחי.

- צילום: ישראל מאיר טל | צילום: צילום: ישראל מאיר טל 10 10 0:00 / 0:05 ( צילום: ישראל מאיר טל )

סגן וממלא מקום ראש עיריית ירושלים אליעזר ראוכברגר, נצפה עם הגאון הרב יהודה טולדנו ראש ישיבת 'חזון ברוך' וראש מוסדות 'מרכז התורה' בצרפת, בהילולת אביו הגאון רבי יעקב טולדנו זצ"ל שהתקיימה השבוע בצרפת, בהשתתפות רבנים ובכירי הממשל המקומי.

( צילום: שלום ברוס )

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני נצפה בפגישה עם יו"ר המפלגה בחיפה מיכי אלפר.

'זופניק' שתמיד רעב לאייטמים חמים, שמח לראות השבוע את ראש עיריית בית שמש, שמואל גרינברג, ביום השקת הפעילות של ענקית המשלוחים 'וולט' בעיר. גרינברג נצפה בלשכתו כשהוא אוחז בתיק המשלוחים הכחול והמוכר יחד עם מנכ"ל וולט, תומר כהן.

'זופניק' שלא מפספס שום אירוע מרגש, קפץ השבוע לביתר עילית שם ראה את הראיס של העיר, מאיר רובינשטיין, בביקור מיוחד במשחקיה של ארגון 'בלב אחד'. רובינשטיין שהגיע לרגל חנוכת המועדונית החדשה, נצפה מחלק 'פעקלאך' יחד עם מייסד הארגון, דודי וייטמאן.

ילדי תלמוד תורה מבני ברק נעמדו השבוע לתמונה עם רונן פלוט ראש עיריית נוף הגליל, שהגיע לביקור במעונם של גדולי ישראל בעיר.

הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בשבת חתן לבתו של עדיאל בוארון חבר מועצת העיר מעלות תרשיחא.

- צילום: משה בן אור | צילום: צילום: משה בן אור 10 10 0:00 / 0:41 ( צילום: משה בן אור )

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד' בתפילה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק.

- צילום: שמואל ארוש | צילום: צילום: שמואל ארוש 10 10 0:00 / 0:42 ( צילום: שמואל ארוש )

'זופניק' שעלה על טיסה לניו יורק, הופתע לפגוש במחלקה התיירים את שני מנהלי וראשי המוסדות הגאון הרב אברהם אלקיים ראש הכוללים 'עטרת גבריאל' והגאון הרב עוזיאל לייבוביץ ממוסדות 'ברכת שמואל', בסוד שיח.

בשמחת החתונה לבתו של גדליהו בן שמעון יו"ר המועצה הדתית ברמת גן ורעננה עם בנו של ראובן זר יד ימינו של הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו, ראינו בשולחן הכבוד את הרבנים הראשיים לישראל לדורותיהם: הגאון הרב ישראל מאיר לאו ובנו הגאון הרב דוד לאו, הרב יונה מצגר, הגאון הרב קלמן בר והראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

( צילום: שוקי לרר )

המיליארדר לב לבייב בסוד שיח עם הגאון הרב אהרון קטנוב ראש ישיבת 'שיח התלמוד' באלעד, במהלך אירוע פרטי.

( צילום: ישראל מ. )

אשת הנדל"ן חני הורביץ חיתנה את בנה יוסף עם נעמי קורמן, באירוע יוקרתי באולמי 'לאגו'.

- צילום: יהודה גרנובסקי ונתי בדש | הפקה: גדי ויטמן | צילום: צילום: יהודה גרנובסקי ונתי בדש | הפקה: גדי ויטמן 10 10 0:00 / 0:32 ( צילום: יהודה גרנובסקי ונתי בדש | הפקה: גדי ויטמן )

לאחר החופה ראינו את חני הורביץ מתברכת מהפוסק הגאון רבי עמרם פריד שהגיע לאחל מזל טוב.

10 10 0:00 / 0:10

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף בסידור חופה וקידושין, בחתונה של חגי אפינגר, בנם של אנשי העסקים יוסי ואתי אפינגר, עם שלי שריון בתם של אנשי העסקים גילי ורחל שריון, באירוע יוקרתי ב'דייויד אינטרקונטיננטל' תל אביב.

- צילום: איילת שוסטר | צילום: צילום: איילת שוסטר 10 10 0:00 / 0:47 ( צילום: איילת שוסטר )

ברחבת הריקודים ראינו את הגאון הרב ליאור כהן ראש ישיבת 'מאור יוסף', מאחל מזל טוב לאב הכלה גילי שריון.

הגאון הרב יוסף אפרתי, ראש בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות החקלאית וחבר ועדת הרבנים של 'דגל התורה', נצפה ביציאה מהמלון פארק האוס בבורו פארק.

הרב אשר לנדאו רב המכון לרפואה משפטית בכתיבת אותיות בהכנסת ספר תורה במד"א.

מייק האקבי שגריר ארצות הברית בישראל ומשה ליאון ראש עיריית ירושלים, ביריד פורים ליתומים ואלמנות ממלחמת 'חרבות ברזל' שערך שי גראוכר ב'בנייני האומה' בירושלים, מהצד נראה משה רבר מ'דגל התורה'.

- צילום: שלומי כהן | הפקה: אייזיק גפן | צילום: צילום: שלומי כהן | הפקה: אייזיק גפן 10 10 0:00 / 0:37 ( צילום: שלומי כהן | הפקה: אייזיק גפן )

שגריר ארגנטינה בישראל שמעון אקסל ואחניש בשייט הכשר בדובאי של איש התיירות אפרים קמיסר.

רון פרושאור שגריר ישראל בגרמניה מברך באירוע בר מצווה יוקרתי לבנו של הרב יהודה טייכטל רבה של הקהילה היהודית בברלין.

- צילום: אריאל רבינסקי | צילום: צילום: אריאל רבינסקי 10 10 0:00 / 0:32 ( צילום: אריאל רבינסקי )

יו"ר 'מגן לחולה' הרב בני פישר מחכה למזוודה בנחיתה מלוס אנג'לס בשדה התעופה בן גוריון.

אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן חונך בקביעת מזוזה את הלשכה של ד"ר מיכל מקל - המנכ"לית הנכנסת לבית החולים רמב"ם, יחד עם רב המרכז הרפואי הרב אברהם חנוך פיעטרקובסקי.

את מרדכי קרימלובסקי, מ'מרכז הטהרה', ראה 'זופניק' בקודש פנימה במעונו של הנשיא והמייסד המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל בירושלים. קרימלובסקי הציג למשגיח בהתרגשות את השלט של 'אגף פנינה' על שם אמו של המשגיח ע"ה, במקווה החדש בגבעת התמרים בעכו, אותו תרם המשגיח בכבודו ובעצמו לע"נ אמו וחמותו.

רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו לענייני חרדים של ראש השב"כ האלוף דוד זיני, עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, בטקס הענקת דרגות.

( צילום: דובר צה"ל )

המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן וניצב חיים סרגרוף מפקד משטרת מחוז תל אביב, בכתיבת אותיות בהכנסת ספר תורה לבית הכנסת הגדול בתל אביב, יחד עם נשיא בית הכנסת שלמה פיבקו.

הזמר משה פרץ נצפה בישיבת 'עטרת שלמה' של הגרש"ב סורוקצין בראשון לציון, לשם הגיע בעקבות ארון הקודש הגדול ביותר בעולם.

השחקן שלומי יפרח, בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל: "שמעתי שאתה מקדש שם שמיים - אשריך שתצליח".

10 10 0:00 / 1:07

הרב דוד פריוף, העניק ללוחם האגרוף הישראלי אהבת השם גורדון - סידור ייחודי על שמו עם הקדשה אישית: "תמשיך לקדש שם שמיים בעולם".

10 10 0:00 / 1:40

