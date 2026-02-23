תופעה מפתיעה: פאנלים סולארים משפיעים על צמיחת הצמר בכבשים

במרחק של כמה קילומטרים מהעיר דובו שבמערב ניו סאות' ויילס, משתרעים עשרות אלפי פאנלים סולאריים על פני שטח של יותר מ-50 דונם. מתחתם רועות באין מפריע עדרי כבשים שנהנות מהצל ומהעשב הירוק שצומח בשפע. עבור החקלאי טום וורן, מדובר במהפכה של ממש - שיתוף פעולה בין חקלאות מסורתית לטכנולוגיית האנרגיה הירוקה.

וורן חובר מזה למעלה מעשור לחברת האנרגיה הצרפתית Neoen, שמפעילה את מתקן ה"דובו סולאר האב" (Dubbo Solar Hub) - פרויקט שמייצר כ-20 מגה-ואט חשמל, ןשבכוחו להאיר אלפי בתים באזור. לדבריו, ההכנסות מהשכרת הקרקע למיזם גבוהות בהרבה מהרווחים האפשריים מחקלאות בלבד: "ההכנסה הזו יציבה ובטוחה, וגם מאפשרת לי להמשיך לגדל כבשים מתחת לפאנלים, עם תוצאות טובות יותר מהרגיל."

צמר נקי יותר, רווחים גבוהים יותר

מעבר להכנסה הנוספת, השילוב עם האנרגיה הסולארית הביא לוורן יתרון לא צפוי - כבשים בריאות יותר וצמר איכותי יותר. הצל שמספקים הפאנלים משמר את הלחות ומגן על העשבייה, מה שמאפשר האכלה סדירה ובריאה. "הצמר יוצא יותר נקי, וההכנסה הכללית מהעדרים תחת הפאנלים עלתה בכ-15 אחוזים," סיפר וורן לסוכנות AFP.

גם החקלאי טוני אינדר, שמגדל כ-6,000 כבשים באזור וולינגטון שבניו סאות' ויילס, מדווח על תוצאות דומות. "בזכות ההצללה אנחנו מקבלים עשב ירוק ויציב לאורך כל השנה - וזה משפר את איכות הצמר," הוא אומר. אינדר אף רועה את עדריו בחלקות סולאריות ללא תשלום, בתמורה לכך שהכבשים שומרות על הצמחייה נמוכה ומונעות סכנת שריפה - תועלת שמשרתת הן את החקלאים והן את מפעילי מתקני האנרגיה.

מגמה ארצית בצמיחה

התופעה, המכונה אגריוולטאיקה (Agrivoltaics), מתרחבת במהירות באוסטרליה. "כל המתקנים שלנו בניו סאות' ויילס מאפשרים כיום רעיית כבשים," אומרת אמילי ווקר, מנהלת הפיתוח של Neoen במדינה. "התעשייה מתקדמת לעידן שבו חקלאות ואנרגיה סולארית כבר אינן מתחרים - אלא שותפים טבעיים."

דוגמה בולטת אחרת היא פרויקט הענק באזור ניו אינגלנד (New England Solar) ליד העיר אוראלה, שבו רועות כ-6,500 כבשים בין כמיליון פאנלים סולאריים הפרוסים על פני שטח עצום - מתקנים שתוכננו מראש לשלב פעילות חקלאית מתמשכת.

אוסטרליה התחייבה להפחית את פליטת גזי החממה בשיעור של 62–70 אחוזים לעומת רמות 2005 עד שנת 2035, וממשיכה להשקיע מיליארדים במיזמי אנרגיה מתחדשת. אך למרות ההתקדמות, המדינה עדיין נשענת ברובה על דלקים מאובנים, והאנרגיה הירוקה מהווה כיום רק כ-40 אחוזים מייצור החשמל.

קרין סטארק, מנהלת חברת Farm Renewables Consulting, אומרת כי כדי להאיץ את המעבר דרושים תמריצים ממשלתיים רחבים יותר: "ככל שיותר חקלאים רואים שאפשר לשלב אנרגיה מתחדשת עם גידול ורעייה, כך עולה ההבנה שניתן לשמור על פריון חקלאי - וליצור הכנסה נוספת בעת ובעונה אחת."