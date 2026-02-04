מאות חקלאים ורפתנים מכל רחבי הארץ קיימו היום (רביעי) שיירת ענק של רכבים, טנדרים וטרקטורים לירושלים, חסמו את הכניסה לעיר וקיימו היום הפגנת ענק מול הכנסת ומול משרד האוצר כנגד רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ.

במהלך ההפגנה החקלאים והרפתנים שפכו חלב בכניסה לכנסת ולאוצר, זרקו חציר, זבל של פרות ואף ניסו לפרוץ למשרד האוצר. הרפתנים אף הציבו פסל של פרה בכיכר של הכנסת וקראו לכיכר: כיכר הפרה הישראלית.

אל ההפגנה הגיעו גם חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, ראשי ההנהגה החקלאית וראשי מועצות אזוריות מכל רחבי הארץ.

מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, עמית יפרח: ״לא סוגרים מפעל של מאה שנה ביריקה בפרצופם של חקלאי העוטף והגולן, של מי שהיו החזית בשבעה באוקטובר. אנחנו לא ניתן לסמוטריץ׳ להפקיר את החקלאים ולקיים מכירת חיסול של ענף החלב או החקלאות הישראלית ולסכן את ביטחון המזון של מדינת ישראל״.

שי חג׳ג׳ יו״ר מרכז השלטון האזורי וראש המועצה האזורית מרחבים: ״לא נאפשר את חיסול ענף החלב. ענף החלב הישראלי הוא מהמפוארים והיעילים בעולם ומבטיח חלב טרי ובריא לאזרחי ישראל. הרפורמה לא תוזיל את מחיר החלב, בדיוק כפי שרפורמות הייבוא במזון טרי האחרות לא הוזילו. המלחמה ביוקר המחיה לא נמצאת ב 20 אגורות במחיר החלב, אלא במחירי הדיור, המיסים ועוד.״

יו"ר ועדת הכספים, חה"כ חנוך מילביצקי אמר: ״חקלאות ישראלית זו ציונות. רפתות ישראליות זה בטחון המזון. בטחון המזון זה ביטחון לאומי. יש שר אחד שליבו גס בכל אלו ושמוכן לפרק את החקלאות הישראלית. ביחד אתכם נעמוד בכל הכח כדי לסכל את רע הגזירה."

מנכ״ל התאחדות יצרני החלב, דגן יראל: ״מאות רפתנים וחקלאים זעקו היום מדם ליבם נגד התוכנית ההרסנית של סמוטריץ׳ לחיסול הרפת הישראלית וענף החלב כולו. הרפתנים נלחמים על הבית ומי שעלול לשאת במחיר הוא הציבור כולו. מאות רפתות בגבולות ובפריפריה יסגרו, האדמות יינטשו והיצור המקומי יקרוס . אזרחי ישראל איתנו, וכך גם חברי כנסת רבים, שההתיישבות הציונות והחקלאות המקומית נמצאים בראש סדר העדיפויות שלהם ולא שיקולים אחרים. אני קורא לכולם להצטרף למחאות ולא לאפשר לפוליטיקה צרה לפגוע בעתיד החקלאות הישראלית, ביטחון המזון והפקרת שטחי מולדת. חקלאות זה ציונות והמאבק שלנו הוא בשביל כל הציבור, בשביל העתיד שלנו כאן בארץ".

ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן: ​"אנחנו לא נלחמיםות כאן על מחיר קרטון חלב, אלא על עתיד הציונות וביטחון המזון של כולנו. רפורמת החלב של סמוטריץ' היא יריקה בפרצופם של הא.נשים שמחזיקיםות את הקרקע בדם וביזע 365 ימים בשנה. אי אפשר לדבר על 'חיזוק ההתיישבות' ובאותה נשימה לחסל את הרפתות שהן קו ההגנה האחרון שלנו בגבולות. אני אומרת כאן לשר האוצר: עצור את הרפורמה הפופוליסטית הזו, כי בלי חקלאות ישראלית חזקה, פשוט לא תהיה כאן מדינה תתעשתו עכשיו!".

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: ״הרפורמה בחלב, כפי שהיא מקודמת כיום, תפגע במעגל הכלכלי וההתיישבותי של הגולן. עשרות רפתות בגולן, שנבנו בעמל בידי רפתנים, אנשים ערכיים, אוהבי אדמה וארץ, שבנו כאן חקלאות מצוינת איכותית ויציבה לאורך שנים, ניצבות כיום בפני סגירה. הרפת לא עומדת בפני עצמה יש סביב כל רפת עשרות בעלי עסקים שבונים את כלכלת הגולן. הגולן עומד לצד הרפתנים וימשיך לפעול למענם. אנו קוראים למדינה להקשיב לשטח ולגבש פתרונות אחראיים שישמרו על החקלאות הישראלית ועל ההתיישבות בפריפריה.”

ירון בלחסן, מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל, חקלאי ממושב רמות נפתלי, בגבול הצפון: ״התוכנית השערורייתית של משרד האוצר מאיימת לחסל את משק החלב בישראל, תביא לבסוף לסגירת רפתות ובהמשך לפגיעה בשאר ענפי החקלאות, יש לעצור זאת לאלתר לפני שיפגעו החקלאים היושבים בגבולות והציבור כולו יאלץ להתמודד עם פגיעה חמורה בביטחון המזון".