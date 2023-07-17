מועצת החלב הביעה אמש התנגדות חריפה
להחלטת שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לאפשר ייבוא חלב מפולין בפטור ממכס | לפי המועצה,
הצעד עלול לפגוע ביצרנים המקומיים מבלי לפתור את המחסור הצפוי בתקופת החגים (חדשות
כלכלה)
ההתייחסות לבריאות העצם חייבת להתחיל בגיל הילדות, בו חלון ההזדמנויות עדיין פתוח וניתן באמצעות תזונה והרגלי חיים בריאים להשפיע על מבנה העצם ועל העתיד הבריאותי שלנו. כמובן שבגיל הזה הדאגה לכך היא באחריות ההורים (בריאות, שיווקי)
נמצא קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה, כלומר ילדים שאכלו יותר חלב היו יותר גבוהים. ממצא מעניין נוסף הראה שהילדים שלא צרכו חלב, עקב אלרגיה, לא הצליחו לממש את הפוטנציאל הגנטי שלהם. כלומר, הם היו נמוכים ב-4 ס"מ בממוצע מהוריהם ששתו חלב במהלך חייהם (בריאות)