ישיבת הממשלה היום ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

במהלך ישיבת הממשלה היום (ראשון) שהייתה קצרה מתמיד, בשל הלוויתה של ראש עיריית נתניה מרים פיירברג, החל קרב עקיצות בין השרים שמוטריץ' ובן גביר.

העימות החל סביב רפורמת החלב, כאשר השר איתמר בן גביר אמר: "בגלל שר האוצר אין ולא יהיה לאזרחי ישראל חלב". סמוטריץ' כעס ואמר לבן גביר: "לפני שאתה מתלהם, אתה יודע בכלל מה אומרת רפורמת החלב שאני מוביל?". "היא אמורה", הסביר סמוטריץ': "לחזק את הרפתנים הישראלים ואת הרפתות שלהם ולהוריד את מחיר החלב. ואם כבר מדברים על רפורמה, כדאי שתוביל רפורמה אמיתית עם הפשיעה הערבית שמשתוללת בישראל". נפתח מבצע חיפושים נוסף אחרי הילדה הנעדרת: "מבקשים שיוגדר כחטיפה" מישאל לוי | 14:15 בן גביר לא נותר חייב והשיב: "בצלאל, תפסיק להיות שחצן ויהיר ולחשוב שכולנו פה מטומטמים. אפשר להוזיל מחירים ולתת לחקלאים תמיכה, אסור לנו לאבד אותם - בזמן מצור אנחנו חייבים אותם". ראש הממשלה התערב ואמר לסמוטריץ - "אתה צריך לדבר לאט ובתמציתיות" . קודם לכן דיבר ראש הממשלה ואמר: ״אנחנו נקצר את ישיבת הממשלה היום כדי שנוכל להגיע לאירוע הגדול לזכרה של מרים פיירברג בנתניה".

דבריו של נתניהו היום ( צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ )

לדברי ראש הממשלה: "מרים הייתה מנהיגה פורצת דרך. היא הייתה ראשת עיר של נתניה כמעט שלושים שנה. זה דבר בלתי ייאמן, אבל זה ייאמן, בשביל שכל מי שהכיר אותה יודע את המחויבות העמוקה שלה לעיר, את ההתלהבות שלה, את היוזמה שלה וגם את היכולת שלה לעמוד מול קשיים, כולל הקשיים שהציבו לה, שלא בצדק, בהתקפה משפטית, שלשמחתי בסוף היא נחלצה ממנה. אבל היא עמדה בזה בגאון".

ראש הממשלה הוסיף מילות זיכרון: "היא הייתה גם מאוד מחויבת, כפי שאני יודע, וכל אחד מכם גם יכול להעיד, משום שכל שיחה איתה הייתה: ׳מה אתם יכולים לעשות בשביל נתניה? מה אנחנו יכולים לעשות יחד בשביל נתניה?׳ בלי הגזמה. אני לא זוכר שיחה אחת שלה שלא כללה - לא רק שלא כללה - שלא הונחתה על ידי המהלך הזה. אז אני ברשותכם מבקש לעמוד דקת דומייה לזכרה".

לאחר מכן התייחס לנושא הצפון: "אנחנו ממשיכים להכות בטרור בכמה וכמה חזיתות. בסוף השבוע הזה צה"ל הכה בלבנון, ואנחנו נמשיך לעשות כל מה שדרוש כדי למנוע מחיזבאללה לבסס מחדש את כושר האיום עלינו. כך אנחנו עושים גם ברצועת עזה. מאז הפסקת האש החמאס לא מפסיק להפר אותה, ואנחנו פועלים בהתאם. היו כמה וכמה ניסיונות שלו לחדור לשטח שלנו מעבר לקו הצהוב ולנסות לפגוע בחיילינו. אנחנו סיכלנו את זה בעוצמה רבה וגם הגבנו וגבינו מחיר כבד מאוד. זה הרבה מחבלים שחיסלנו, וגם מחבלים ששבינו מהמנהרות ברפיח".

לסיום אמר: "כל הדיבורים ש׳אנחנו חייבים לקבל אישורים על כך׳ מגורם כזה או אחר - הם פשוט שקר מוחלט. אנחנו פועלים ללא תלות באף אחד. הפעולות המיידיות לסיכול ההתקפות נעשות על ידי צה"ל באופן אוטומטי. לגבי התגובות, זה עובר דרך שר הביטחון ומגיע בסופו של דבר אליי, ואנחנו מחליטים ללא תלות בשום גורם, וכך זה צריך להיות. ישראל אחראית לביטחונה״.

ישיבת הממשלה היום ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

ישיבת הממשלה היום ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )