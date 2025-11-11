תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית עדו נורדן יו"ר פורום הבכירים יוצאי השירות הציבורי. משתף על כך שהשחיתות חדרה גם לשירות הציבורי. הידעתם שבכל מכרז ממשלתי יושב גם נציג הסתדרות? מה הסיבה לשחיתות הזו, מה אפשר לעשות, למה אין חרדים ודתיים לאומיים בתפקידי מפתוח, על מינוי זיני ועל הצעדים שנדרשים לעשות.

בנוסף שוחחנו עם צליל תורג'מן מי שהיה חברו של הדר גולדין הי"ד והחובש בצוות שנפגע באירוע. הוא לקח אותנו אל אותה תקרין ולימד אותנו על דמותו המיוחדת של הדר.

עוד בכותרות: משטרת התנועה מזהירה: 393 הרוגים מתחילת השנה בתאונות. הסחת דעת קטלנית – סעו בזהירות.

ביקור היסטורי: נשיא סוריה אחמד א-שרע בבית הלבן. לא שיחות עם ישראל כעת, אך לא פוסל עתיד. טראמפ: "מנהיג גדול". הקלה בסנקציות.

החות'ים מפסיקים תקיפות: "בצל הפסקת אש בעזה". מאיימים לחדש אם ישראל תתקוף. ישראל עוקבת בדריכות.

חיזבאללה משנה פנים: עשרות פעילים, כולל בכירים, עברו ניתוחים פלסטיים בעיראק, איראן ולבנון – כדי לחמוק מצה"ל (אל-חדת').

ולסיום רץ ברשת מפתיע עם תיעודי ילדים-נזקים והדרך לגלות מי עשה מה, סכנות כלבים מפתיעות, כושר לחתולים, שיתוף מוזיקלי אדם-כלב, דמיון אדם-עז, ויום ה-250 לחיל הנחתים האמריקני.