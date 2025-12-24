פיצוץ מחריד של מכלית המובילה גז הרעיד אמש (שלישי) את תחנת השירות Teano Ovest שעל כביש ה-A1 המהיר, המחבר בין מילאנו לנאפולי. האירוע החל כאשר רכב כבד התנגש במכלית הגז בכניסה לאזור השירות. בתוך דקות ספורות המכלית עלתה באש והתפוצצה בעוצמה אדירה שזעזעה את האזור כולו.

התיעודים המבהילים שמופצים ברשתות החברתיות חושפים רגעי אימה, כאשר משתמשים רבים שיתפו את הנזק הכבד שנגרם למבני תחנת השירות ואת רגעי הפיצוץ הדרמטיים. עוצמת ההדף הייתה כה חזקה, עד שתושבים בעיירות סמוכות כמו ואיאראנו פטנורה וקאלבי ריסורטה דיווחו כי שמעו את הפיצוץ היטב, בעוד מבנים סמוכים ספגו נזקי רכוש משמעותיים.

בנס גלוי, נמנע אסון כבד בנפש: נהג המכלית וצוות תחנת השירות הצליחו להימלט מהזירה שניות לפני שהמכלית הפכה לכדור אש ענק, ועד כה לא דווח על נפגעים. כוחות כיבוי אש גדולים מטאנו ומקאסינו הוזעקו לזירה כדי להשתלט על הלהבות ולאבטח את האזור, מה שהוביל לפינוי מיידי של מבני תחנת השירות והמבנים הסמוכים.

נכון לשעות אלו, התנועה לכיוון נאפולי משותקת לחלוטין ונוצרו עומסי תנועה כבדים באורך של כ-8 קילומטרים. רשויות החוק פתחו בחקירה רשמית לבדיקת נסיבות התאונה, כשהן בוחנות האם מדובר בטעות אנוש או שמא כשל מכני במכלית תרם לעוצמת הפיצוץ.