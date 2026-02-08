קריאות להדרת ישראל ממשחקי החורף האולימפיים "מילאנו-קורטינה 2026" עמדו במרכזן של הפגנות סוערות שנערכו בסוף השבוע בעיר. המפגינים, בהם קבוצות סטודנטים פרו-פלסטיניות, מחו על השתתפות המשלחת הישראלית.

המחאה, שהחלה כצעדת ענק בהשתתפות כעשרת אלפים בני אדם, התפתחה לעימותים אלימים עם כוחות המשטרה באזור כיכר קורבטו וסמוך למתחמים האולימפיים.

המפגינים יידו בקבוקי מים, זיקוקים ופצצות עשן לעבר השוטרים, ואף ניסו לפרוץ מחסומים שהוצבו בדרך לכביש המהיר המזרחי. בתגובה, השתמשו כוחות הביטחון בזרנוקי מים ובגז מדמיע כדי לפזר את המתפרעים.

לפי דיווחי רשויות האכיפה, לפחות עשרה בני אדם נעצרו במהלך המהומות. מניין הנפגעים בקרב כוחות הביטחון עומד על כשישים שוטרים שסבלו מחבלות ופציעות בדרגות שונות. המשטרה נפרסה בכוחות מתוגברים לאורך נתיב הצעדה, שהחלה בפורטה רומאנה ועברה בנקודות מרכזיות בעיר תוך שיבושי תנועה קשים.

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, הגיבה בחריפות לאירועים ומסרה כי "מי שמפגין נגד האולימפיאדה הוא אויב של איטליה". סגנית מזכ"ל מפלגת הליגה, סילביה סרדונה, הוסיפה בביקורת על המפגינים כי "במילאנו שוב היינו עדים להצגה המבישה הרגילה של עבריינים מהמרכזים החברתיים שהופכים כל הפגנה לתירוץ לתקוף את כוחות הביטחון שלנו".