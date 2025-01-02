לפעמים נדמה שכל העולם סביבנו משתנה ורק תחום אחד נשאר מאחור - תחום הריהוט | שלושה יזמים חב"דיים, נטלו על עצמם לשנות את השוק ובסניף החדש שפתחו בירושלים, הם מציגים ריהוט שעוד לא ראינו ולא נתקלנו | 'כיכר השבת' יצא לבדוק את החנות הכי טרנדית (עולם העיצוב)
פינת 'רץ ברשת' על המוקשים המפתיעים של כיתת הכוננות במודיעין עילית | בפינת הבריאות - פדיקור רפואי בלייב | בפאנל נרחב - הארגון החרדי שפועל למנוע קטל מיותר | בפינת האייטמים הקצרים - החוק והקנס שיקבלו מי שיעשנו ברחובות איטליה (דבר ראשון)
מגוון עיצובי תאורה נחשפו במהלך שבוע העיצוב של מילאנו 2018, אולם אתר האינטרנט dezeen.com ארגן את רשימת היצירות המבריקות ביותר שהוצגו במהלך התערוכה. הנה העיצובים המועדפים שנבחרו על ידי האתר (עיצוב וסטייל)