טרגדיה כפולה הכתה בשכונת מגורים שקטה במילאנו, כאשר ניסיון התאבדות של גבר הסתיים במותה של שכנתו בת ה-83.

האירוע התרחש ביום ראשון, כשפרנצ’סקה מאנו ירדה לחצר הבניין בו התגוררה עם בעלה. באותו זמן קפץ שכן בן 70 מדירתו שבקומה הרביעית. על פי גורמי החקירה, הוא ביקש לשים קץ לחייו, אך במקום זאת פגע בגופה של מאנו בעוצמה אדירה. צוותי הצלה שהוזעקו למקום מצאו את האישה ללא רוח חיים וקבעו את מותה בזירה.

בתחילה עלה חשד שמדובר באירוע של התאבדות כפולה, אולם עד מהרה התברר כי לא התקיים כל קשר בין הקורבן לחשוד. כלי תקשורת באיטליה ציינו כי השניים אמנם גרו באותו בניין, אך לא הייתה ביניהם היכרות קרובה.

החשוד עצמו, ששמו לא פורסם, נפצע באורח קשה ונשאר בחיים. הוא סובל משברים מרובים ברגליו ואושפז בבית החולים. על אף שהמניע היה ניסיון התאבדות, רשויות החוק באיטליה החליטו להעמיד אותו לדין בחשד להריגה. על פי הדיווחים בעיתון קוריירה דלה סרה, הפגיעה במאנו הייתה חזיתית והעוצמה תוארה כ"קשה במיוחד".

מאנו, על פי עדויות שכנים, כמעט ולא יצאה מביתה. שכנה שהכירה אותה כחמישים שנה תיארה אותה כאישה צנועה ומופנמת, שמעדיפה להישאר בבית עם משפחתה. "היא יצאה החוצה רק לעיתים רחוקות", סיפרה.

בימים הקרובים תיערך נתיחה שלאחר המוות כדי לבחון את נסיבות המוות ואת השפעת עוצמת הפגיעה. הרשויות מסרו כי החקירה נמשכת במטרה לקבוע את פרטי המקרה המדויקים ולהכריע את המשך ההליך הפלילי נגד החשוד.