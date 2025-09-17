כיכר השבת
טרגדיה 

מילאנו: אדם מבוגר קפץ מהחלון ונחת על קשישה - כעת הוא מואשם בהריגה 

אדם שניסה לשים קץ לחייו באיטליה באמצעות קפיצה מחלון ביתו, מואשם בעוון הריגה לאחר שנחת על קשישה שמתה מפצעיה | התביעה קבעה כי יש אחריות פלילית למעשה שהביא למותו של אדם אחר, למרות שניסה להביא למותו שלו עצמו (בעולם) 

רחוב במילאנו (צילום: שאטרסטוק)

טרגדיה כפולה הכתה בשכונת מגורים שקטה במילאנו, כאשר ניסיון התאבדות של גבר הסתיים במותה של שכנתו בת ה-83.

האירוע התרחש ביום ראשון, כשפרנצ’סקה מאנו ירדה לחצר הבניין בו התגוררה עם בעלה. באותו זמן קפץ שכן בן 70 מדירתו שבקומה הרביעית. על פי גורמי החקירה, הוא ביקש לשים קץ לחייו, אך במקום זאת פגע בגופה של מאנו בעוצמה אדירה. צוותי הצלה שהוזעקו למקום מצאו את האישה ללא רוח חיים וקבעו את מותה בזירה.

בתחילה עלה חשד שמדובר באירוע של התאבדות כפולה, אולם עד מהרה התברר כי לא התקיים כל קשר בין הקורבן לחשוד. כלי תקשורת באיטליה ציינו כי השניים אמנם גרו באותו בניין, אך לא הייתה ביניהם היכרות קרובה.

החשוד עצמו, ששמו לא פורסם, נפצע באורח קשה ונשאר בחיים. הוא סובל משברים מרובים ברגליו ואושפז בבית החולים. על אף שהמניע היה ניסיון התאבדות, רשויות החוק באיטליה החליטו להעמיד אותו לדין בחשד להריגה. על פי הדיווחים בעיתון קוריירה דלה סרה, הפגיעה במאנו הייתה חזיתית והעוצמה תוארה כ"קשה במיוחד".

מאנו, על פי עדויות שכנים, כמעט ולא יצאה מביתה. שכנה שהכירה אותה כחמישים שנה תיארה אותה כאישה צנועה ומופנמת, שמעדיפה להישאר בבית עם משפחתה. "היא יצאה החוצה רק לעיתים רחוקות", סיפרה.

בימים הקרובים תיערך נתיחה שלאחר המוות כדי לבחון את נסיבות המוות ואת השפעת עוצמת הפגיעה. הרשויות מסרו כי החקירה נמשכת במטרה לקבוע את פרטי המקרה המדויקים ולהכריע את המשך ההליך הפלילי נגד החשוד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר