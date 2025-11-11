תקיפה חמורה ברכבת: התנפל על חסיד צעיר והיכה אותו עם חפץ מתכת

צעיר יהודי עם חזות חסידית, ששתי פיאות גדולות מתבדרות משני צדי ראשו, הותקף היום (שלישי) באלימות נוראה, ככל הנראה על רקע אנטישמי, במילאנו שבצפון איטליה.

זה קרה בשעת צהרים מוקדמת, בתחנת הרכבת הגדולה והמרכזית של העיר. הצעיר המתין יחד עם חסידים נוספים בתחנה, לרכבת שתגיע.

הם עמדו שם ארבעה חסידים אמריקנים. בעודם ממתינים הבחין בהם גבר ממוצא פקיטסני כבן 25, מוסלמי. הוא התקרב לעברם והחל לצעוד ולגדף.

בין היתר אמר: "אתם הורגים ילדים בפלסטין, אני אהרוג אתכם". הוא גם כינה אותם "יהודים מלולכים".

עם הגיעו לקבוצה החל להכות אותם ולדחוף אותם, ואז גם נטל חפץ מתכת והיכה באמצעותו את הצעיר. הצעיר פונה לבית החולים כשמצבו קל ויציב.

עוברי אורח שנכחו במקום ניסו בינתיים להתערב והצליחו לעצור את התוקף. בתוך זמן קצר הגיעו גם כוחות משטרה ועצרו את התוקף. גם לאחר שתפסו אותו הוא המשיך להכריז "אללה אכבר" וקריאות דומות.

התברר כי מדובר בצעיר עם עבר פלילי, שהגיע למקום ברכבת זמן קצר קודם לכן. במשטרה ציינו כי האירוע נחקר בחשד לאירוע שנאה ממניעים אנטישמיים.

במילאנו פועלת קהילה יהודית גדולה, שנייה בגודלה במדינה, עם אלפי משפחות, בהן משפחות חרדיות.

לאחרונה אירעה תקיפה חמורה נוספת, גם היא כנראה ממניעים אנטישמים, בלונדון שבאנגליה. באותו מקרה נוסע יהודי בן 52 עלה לאוטובוס ובטעות נפל כרטיס האשראי שלו לתוך תא הנהג.

נהג סירב להחזיר לו את הכרטיס וסינן: "צא מפה, אני לא אוהב יהודים. אתה נראה כמו סוכן מוסד". בהמשך הנהג אף 'כלא' את הנוסע באוטובוס. זה קרה אחרי שירדו נוסעים רבים מהאוטובוס והנהג אמר גם לנוסע היהודי שירד - כשהכרטיס עדיין בפנים.

הנהג אף איים: אם לא תצא אני אנעל אותך באוטובוס. הנוסע סירב לרדת והנהג לפי הדיווחים נעל את הנוסע באוטובוס. הוא נשאר לדבריו באוטובוס במשך כשעה, כשכל הזמן הזה מבקש מהנהג שישיב לו את הכרטיס.

הנהג הושעה מתפקידו, במקביל לחקירה שמתנהלת סביב הפרשייה. היהודי ציין כי בשעת התקרית היה בהלם. הוא אמר שהוא גר בלונדון כל חייו ולא חשב שדבר כמו זה יתרחש בעיר. הוא אמר שמרגיש "פחד" כעת בעקבות התקרית.