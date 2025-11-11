נגמ"ש איתן ( צילום: דוברות והסברה משרד הביטחון )

שתי ענקיות הביטחון ליאונרדו האיטלקית וריינמטאל הגרמנית חתמו באחרונה על הסכם ראשון במסגרת שותפות אסטרטגית חדשה – עסקה שמוגדרת על ידי מומחים כ"נקודת מפנה בתעשיית ההגנה האירופית".

ההסכם כולל אספקת 21 נגמ"שי לינקס KF-41, שמהווים את הקבוצה הראשונית מתוך אופציה כוללת ליותר מאלף כלי רכב קרביים, כחלק מתוכנית A2CS (Army Armoured Combat System) לשדרוג הצי המשוריין של הצבא האיטלקי. בנוסף, מתוכננת בניית 272 טנקי פנתר KF51, בעסקה כוללת בשווי 23 מיליארד אירו. על פי הדיווח ב-The Defense Post מיום 6 בנובמבר 2025, חמשת הנגמ"שים הראשונים יצוידו בצריחי Lance של ריינמטאל, בעוד ש-16 הכלים הנותרים ישלבו את הצריח האיטלקי Hitfist 30 מ"מ של ליאונרדו, עם אופציה לשדרוג כלל הצי לתצורה איטלקית מלאה. שדרוג כוח השריון: תותח חדש, מהירות מרבית ויכולות שטח מתקדמות נגמ"ש ה-לינקס, שפותח על ידי ריינמטאל, נחשב כיום לאחד מרכבי הלחימה המתקדמים בעולם. הוא זמין בחמישה דגמים עיקריים – גרסת 120 מ"מ לתמיכת אש, גרסת 30 מ"מ ללחימה ישירה, גרסת מרגמות, גרסה להגנה אווירית וגרסת פיקוד ותמיכה. לפי ניתוח שפורסם באתר Breaking Defense ב-5 בנובמבר 2025, הדגם האיטלקי יצויד במנוע דיזל בהספק של 1,100 כוחות סוס, שיאפשר מהירות של עד 70 קמ"ש ויכולת טיפוס של 60% שיפוע – נתונים הממקמים אותו בראש רשימת נגמ"שי הקרב בעולם. בנוסף, הכלים החדשים יצוידו בתותח X-GUN 30 מ"מ החדש מתוצרת ליאונרדו, שמעניק דיוק גבוה ויכולת ירי רציפה גם בתנאי שטח קשים. 60% מהייצור באיטליה – ואלפי מקומות עבודה חדשים ההרכבה הסופית של הכלים תתבצע באיטליה, כאשר 60% מהפעילות תתבצע במפעלים מקומיים. המהלך צפוי לספק אלפי מקומות עבודה חדשים ולחזק את שרשרת האספקה האירופית. ההסכם כולל גם מערכות אימונים וסימולציות מתקדמות, כשהנגמ"ש הראשון צפוי להימסר עד סוף 2025. ברקע ההסכם עומדת המלחמה באוקראינה והחרפת האיומים מצד רוסיה – גורם מרכזי הדוחף מדינות נאט"ו, ובכללן איטליה, להאיץ את חידוש צי השריון ולחזק את יכולות ההגנה שלהן

נגמ"ש ייחודי ( צילום: אתר צה"ל )

עצמאות תעשייתית – או תלות בטכנולוגיה גרמנית?

לפי הערכת מומחים, העסקה מחזקת את העצמאות התעשייתית של איטליה, אך גם מעוררת ביקורת: חלק מהאנליסטים מזהירים שהתלות בטכנולוגיה ובמערכות גרמניות עלולה להאט את המעבר לעצמאות ביטחונית מלאה.

מנכ"ל ריינמטאל, ארמין פפרגר, אמר בראיון ל-Reuters ב-4 בנובמבר כי "השותפות צפויה להניב הזמנות בשווי של יותר מ-5 מיליארד אירו כבר בשנה הקרובה", מה שמדגיש את הפוטנציאל העצום ליצוא עולמי של הכלים החדשים.

דור חדש של נגמ"שים וטנקים – אך אתגרים לפניהם

ההסכם, שנחשב לעסקת השריון הגדולה בתולדות איטליה, מסמן את תחילתו של עידן חדש של שיתוף פעולה אירופי – כזה שמחבר בין מומחיות גרמנית בהנדסת שריון לבין עוצמת הייצור והעיצוב האיטלקית.

עם זאת, לפי הערכות, הצבא האיטלקי ייאלץ להתמודד עם אתגרי הטמעה והכשרת צוותים חדשים, שכן המעבר ממערכות ישנות כמו נגמ"שי דרדו משנות ה-80 אל מערכות דיגיטליות מתקדמות ידרוש השקעה רבה באימון ותפעול.

למרות הקשיים, באיטליה רואים במהלך זה צעד אסטרטגי חיוני שיבטיח לכוחות היבשה צי מודרני, ממוגן ומחובר, המתאים לאתגרי המאה ה-21.