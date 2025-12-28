בארה"ב ביקרו את טראמפ - אבל שיעור הרציחות צנח בצורה דרמטית

הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

שיעור הרציחות בארצות הברית ירד בצורה דרמטית בשנת 2025 - ככל הנראה הירידה הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם בשנה אחת, כך עולה מנתוני פשיעה חדשים שפורסמו בימים האחרונים.

מספר ההריגות במדינה צנח בכמעט 20% לעומת השנה הקודמת, לאחר תקופת עלייה בפשיעה בתקופת הקורונה, על פי מדד הפשיעה בזמן אמת (Real-Time Crime Index). בין ינואר לאוקטובר 2025 נרשמו בארצות הברית 5,912 מקרי רצח, לעומת 7,369 בתקופה המקבילה ב‑2024. אנליסט נתוני הפשיעה ג’ף אשר ציין כי מדובר בירידה מרשימה בפשיעה, ואחד ממייסדי חברת האנליטיקה AH Datalytics הוסיף כי הירידה בשנת 2025 היא ככל הנראה ההתרחשות הגדולה ביותר של ירידה ברצח שנרשמה אי פעם.

נתוני "מדד הפשיעה בזמן אמת" בשנים האחרונות

המגמה החיובית ניכרה גם בערים הגדולות: ניו יורק רשמה ירידה של יותר מ‑20%, שיקגו צנחה בכ‑28%, וושינגטון די.סי. כמעט ב‑28%.

גם מקרי הרצח ההמוניים ירדו בשנת 2025 לרמה הנמוכה ביותר מאז 2006, על פי המדד שמרכז נתונים מ‑570 סוכנויות אכיפת חוק. הנתונים אינם כוללים מקרי רצח שנגרמו ברשלנות, בהגנה עצמית או בתאונות.

בנוסף, גם סוגי פשיעה אחרים ירדו השנה: גניבת רכבים צנחה בכ‑23%, והתקפות חמורות ירדו בכ‑8%. המגמה הכללית מציינת ירידה בפשיעה מאז 2021, לפי נתוני ה‑FBI.

הירידה ברציחות מגיעה ברקע המדיניות הקשוחה של הנשיא דונלד טראמפ, בכל הנוגע להגברת השיטור והמאבק בפשיעה בערים הגדולות. מבקרים רבים טענו כי הגברת הנוכחות הביטחונית בשכונות עירוניות הגדילה מתחים עם הקהילה המקומית ולעיתים אף הגבירה את תחושת הפחד בקרב התושבים, במיוחד בקרב אוכלוסיות מוחלשות.

הנתונים החדשים מוכיחים כי צעדים אלו ככל הנראה תרמו הלכה למעשה לירידה דרמטית ברציחות ובפשיעה החמורה בערים מרכזיות.