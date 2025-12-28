"מאות סוכנים רדומים": המחבל לשעבר מזהיר מתרחיש אימים

על רקע חששות גוברות מיכולת הפעלת תאי טרור בבריטניה, איימן דין, לשעבר טרוריסט באל-קאעידה ומרגל בשירותי הביון הבריטים MI6, הזהיר כי קיימים בממלכה "מאות סוכנים רדומים" שמוכנים לבצע פיגועים קטלניים בטווח הזמן המיידי.

דין, שבילה שמונה שנים בשירות המודיעין הבריטי והיה בקשרים קרובים עם פעילי אל-קאעידה, צבר ידע ייחודי על פעילות הקבוצה ועל דרך חשיבתה.

במהלך שירותו הוא סייע לחשוף מספר ניסיונות פיגוע, בהם תוכנית לפיצוץ הרכבת התחתית בניו יורק, אך לדבריו, אף על פי מאמצי השירותים, עדיין קיימים מחבלים שמסתתרים בצללים ומוכנים לפעול. דין ציין כי בהיותו לשעבר חבר בארגון, ובשל הידע הרב שצבר על הקוראן ועל מבנה הקבוצה, "מעטים האנשים המבינים את דרך פעולת הארגון כמוהו".

בזמן שהותו בלונדון, הוא התגורר בקרבת פעילי טרור והיה עבורם מעין "מדריך רוחני", מה שאפשר לו גישה ייחודית למעגלי ההשפעה של הקבוצה. הוא סיפר כי נחשף לסודותיהם האפלים ביותר של המחבלים, ולכוחות הפנימיים שמניעים את פעילותם.

דין הביע דאגה מהשפעה איראנית גוברת באזור, וציין כי המדינה מארחת את אל-קאעידה במשך 25 שנים, מה שיצר אפשרות לתאי רדומים לבצע פיגועים קטלניים נגד אזרחי בריטניה. לדבריו, חלק מהפיגועים שגבו את חיי בריטים בסעודיה, למשל, היו תוצאה של הוראות שהגיעו מתוך איראן.

המחבל לשעבר הבהיר כי צריך להתמודד מול האיום, כדי להגן על אזרחי הממלכה. דין סיכם ואמר כי בעוד שהוא היה רוצה להאמין שהעולם הוא מקום בטוח, המציאות רחוקה מלהיות כך.